Vyzkoušeli jsme GeForce Now s tarifem RTX 3080 - vyšší rozlišení, vyšší výkon, HDR i rychlejší odezva

Nvidia před pár týdny odhalila nový tarif RTX 3080 pro svou službu GeForce Now. Vzhledem k aktuální dostupnosti a cenám grafik RTX je to popravdě nejjednodušší a nejlevnější cesta, jak se dostat k hernímu zážitku s ray tracingem a plným herním výkonem.

Zahrajte si na plný výkon

GeForce Now je v reálném provozu několik let, můžete hrát buď zcela zdarma s omezením na hodinu souvislého hraní, nebo si připlatíte za vyšší tarif s podporou RTX, tedy nejen ray-tracingových efektů, ale také DLSS pro větší snímkové frekvence. Maximem u placeného tarifu Priority je pak FullHD rozlišení při 60 snímcích za sekundu, ale Nvidia to nedávno stáhla až na 45 FPS u vybraných titulů.



Zdarma lze hrát 95 her, další si kupujete jako běžné PC hry

Nový dražší tarif RTX 3080 láká hlavně na vyšší rozlišení – 2560 × 1440 ve 120 FPS při hraní na PC, případně až 4K včetně podpory HDR při hraní na Nvidia Shield, přehrávači k televizoru. Příliš se to sice nezdůrazňuje, ale mnohem zajímavější by pro vás mohl být vyšší dostupný výkon a současně rychlejší odezva.

Blesková odezva

Právě odezva je pro ty, kteří o GeForce Now teprve uvažují, asi největším strašákem. Stisknutí či pohyb myši totiž přece musí odejít od vás internetem do nejbližšího datového centra Nvidie, kde se zpracuje. Pak se musí vygenerovat nový snímek hry, obraz zkomprimovat a poslat zpět k vám, kde se na displeji dekóduje. Spousta práce a dlouhá vzdálenost, že?

Ve skutečnosti je to mnohem méně poznat, než si myslíte. Nvidia se hlavně snaží konkurovat odezvám domácích herních konzolí s bezdrátovými ovladači a obecně pomalejšími televizory. Ty už dokáže předhonit. Proti počítači ještě zaostává, ale jen nepatrně. Schválně jsem zkusil natočit zpomaleně vystřelení šípu v Assassin's Creed: Odyssey u lokálně spuštěné hry na mé RTX 2060 Super a přes GeForce Now s tarifem RTX 3080.

Natočil jsem to 32× zpomaleně (960 FPS) telefonem Galaxy S10e a videa přesně zarovnal na okamžik, kdy zvednu prst z myši, což hře řekne: vystřel. Můj takto změřený rozdíl v reakci mezi lokálně spuštěnou hrou a tou kdesi v cloudu, byl necelých 8(!) ms. Protože jsem to měřil na 60Hz 4K monitoru, kde snímek trvá 16,6 ms, jsme prostě na úrovni jednoho snímku.

Při spojení na základním, nyní středním tarifu GeForce Now jsem dosáhl zhruba 22 ms rozdílu mezi lokálem a cloudem. S tarifem RTX 3080 tedy výrazně stáhnete latenci celého systému.

Na čem to vlastně jede

Vyšší výkon pak rozhodně poznáte. Benchmark v Assassin's Creed: Odyssey v Ultra grafice pro základní tarif ukáže 45 FPS ve FullHD, pro tarif RTX 3080 dokonce 75 FPS a to navíc ve vyšším rozlišení 2560×1440.



Základní verze jede pomaleji, plný výkon RTX 3080 je mnohem lepší

Tento benchmark prozradí i reálnou hardwarovou konfiguraci cloudu. Základní běží na procesoru Intel CC150 (speciální osmijádrový Intel pro Geforce Now) a grafice Nvidia Tesla T10, tarif RTX 3080 jede na AMD Ryzen Threadripper 3955WX a grafice Nvidia A10G, která svým výkonem leží někde mezi RTX 3080 a RTX 3080Ti.

Maximální zážitek jen na Nvidia Shield

Vyzkoušel jsem GeForce Now i na Nvidia Shieldu, kde se mi podařilo dosáhnout na perfektně ostré 4K rozlišení. U základního tarifu, který posílá jen FullHD, jsem zblízka poznal, že je obraz prohnaný kompresními algoritmy a vypadá tak trochu neostře. V případě 4K je ale vše vykreslené ostře, jako bych to posílal z lokálního zdroje.



Vlevo obraz poslaný z FullHD verze, vpravo obraz ve 4K z Geforce Now

Na Shieldu je ale zatím nedokonalá podpora HDR. V Metro: Exodus se vše zobrazilo v HDR a v nastavení to šlo zapnout. Ve Warframe jela hra v HDR, ale v nastavení tvrdila, že to HDR není a nedovolila doladit parametry HDR. Cyberpunk 2077 mi v možnostech vůbec HDR nenabídl a ani v HDR nejel. Všechny hry přitom dle Geforce Now HDR umí. Možná by to fungovalo, kdybych měl Cyberpunk na Steamu jako dvě fungující hry a ne na GOG Galaxy. Dále například samotná hra Assassin's Creed: Odyssey pak HDR umí, ale Geforce Now tvrdí, že ne. HDR tam tak nejede.



Cyberpunk 2077 sice tvrdí, že podporuje RTX i HDR, ve skutečnosti z GOG jede jen RTX

Z toho plyne: na Shieldu spolehlivě funguje ostré 4K rozlišení a hry vypadají skvěle. Můžete připojit klávesnici i myš a hrát jak na počítači, nebo využít gamepad. Podpora HDR je ale zatím neučesaná a zřejmě se bude dolaďovat podle konkrétních her. Shield tedy zkuste hlavně kvůli 4K rozlišení. Vypadá rozhodně líp než 1440p na počítači.



4K obraz vypadá skvěle, RTX se stará o odrazy. AC:Odyssey jen nemá HDR

Za kvalitu se platí

Nový tarif RTX 3080 na GeForce Now není levný, stojí 2 690 Kč na půl roku, základní tarif Priority stojí polovinu a tarif Free je zdarma. Na druhou stranu je exkluzivní, takže dostanete ještě přednostnější přístup než základní Priority a nečekáte na připojení. Vyšší kvalita obrazu a vyšší výkon ale může dávat smysl. Zejména Shield tak dokáže konkurovat i novým herním konzolím, kterým se už vyrovná, či je dokonce předčí, v kvalitě obrazu. Samozřejmě musíte mít rychlé připojení k internetu s příjmem nad 50 Mbit/s.



Zahrajete si zdarma, nebo klidně až s výkonem RTX 3080

Problémem GeForce Now je setrvale nevyrovnaná nabídka her a pracná cesta ke hře, kterou nemáte zakoupenou. Podporovaných her jsou stovky včetně těch nejnovějších a neustále přibývají další, ale nejspíš narazíte na svou oblíbenou hru, která tu není. Třeba ze série Battlefield tu je jen 1 Revolution, chybí cokoli z Borderlands a další. Nejrozsáhlejší nabídku tu má asi Ubisoft.

Víc mi vadí, že když už si z nabídky podporovaný her vyberete tu, kterou zatím nevlastníte, Geforce Now vás prostě odmítne. Neotevře se tu obchod Steamu, Ubisoftu, Electronic Arts či Epicu. Musíte to koupit v jiné aplikaci, na jiném webu. Na titulní straně pak nevidíte všechny podporované hry, musíte je ručně hledat podle názvu, jestli na GeForce Now existují. Automaticky lze propojit jen knihovnu Steamu, která vám naplní seznam na GeForce Now, ale ostatním obchodům to chybí.

Zkuste to, stojí to za to

Všechny tyto problémy vám ale budou jasné už při zkoušení bezplatného tarifu GeForce Now. Pokud jste GeForce Now zkoušeli před mnoha měsíci, zkuste to znovu, opravdu se zlepšila stabilita připojení a funguje to mnohem lépe. Nejen na počítačích a noteboocích, ale i tabletech, telefonech nebo na Nvidia Shield.

Pokud na bezplatném tarifu najdete své oblíbené hry a budete si je chtít zahrát s plnou parádou, tarif RTX 3080 dává smysl. Pocit z hraní na nadupané mašině z něj mám mnohem lepší jak ze základního tarifu. Jestli ale máte jen notebook s FullHD displejem, dražší RTX 3080 nejspíš nepotřebujete.