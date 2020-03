Když teplo řídí elektronika: Vyzkoušeli jsme chytré hlavice a termostat Netatmo

Chytrá domácnost je buzzword a trend poslední doby a kdo by nechtěl, aby ho poslouchalo i domácí topení. Firma Netatmo na to má řešení – chytré hlavice na topení a k tomu i termostat. Obojí se dá kombinovat a ovládat tak můžete každou místnost ve svém domě ať už máte centrální vytápění či kotel, což se hodí právě teď v zimních měsících. Vyzkoušeli jsme kombinaci dvou hlavic a centrálního termostatu ve spojením s plynovým kotlem.

Velmi snadná instalace

Za okny to tak příliš nevypadá, ale stále je tu zima a některá forma topení je v domácnosti potřeba. Netatmo Valves Starter Pack je nejjednodušší řešení, jak intenzitu topení ovládat a instalaci přitom zvládne opravdu každý. V balení naleznete dvě hlavice a centrální stanici (relé), která vše propojuje a umožňuje ovládat na dálku. A hned na první pohled zaujme jejich provedení – Netatmo využívá efekt mléčného skla, skrze které mohou prosvítat barevné proužky. Díky tomu hlavice i samotná stanice vypadají vkusně a decentně. V rámci interiéru vám ostudu rozhodně neudělají.



Testovali jsme balení termostatu i dvou hlavic. Pro správnou instalaci slouží i šikovné měřidlo přímo v krabici.

Společně s hlavicemi naleznete pro každou z nich i sadu nástavců, vždy by tak měly sedět na téměř jakýkoliv průměr závitů vašich radiátorů. Stejně tak jsou v balení i baterie, které slouží k napájení. Vydržet by měly minimálně celý rok – displej je z elektronického inkoustu, jeho spotřeba je tedy minimální a hlavice hlavně vybíjí jejich aktivita. Výdrž prodlužuje i to, že hlavice s centrálou komunikují na radiovém signálu, na internet je skrze Wi-Fi připojená až stanice, která je zároveň zapojená v síti a tím pádem není nutné řešit baterie.

Staré hlavice stačí odmontovat a za pomoci dodaného metru zjistit, jaký máte průměr a vybrat správný nástavec. Ten našroubujete do hlavice, to vše na topení a máte hotovo. Poradí samozřejmě i přiložený návod či video, jednotlivými kroky vás provede i mobilní aplikace, která je potřeba pro úvodní spárování a nastavení. Po nainstalování a spárování vás čeká nutná kalibrace – to aby si hlavice „osahala“ vaše topení a správně nastavila maximum i minimum.

Když chcete více, přidáte termostat

Pro základní používání si vystačíte s tímto setem, pokud ale chcete více (a pokud máte kotel), můžete připojit i klasický termostat. V balení Netatmo Thermostat pak najdete jak samotný termostat, tak i další centrální stanici. Pokud tedy počítáte s tím, že si k termostatu pořídíte i hlavice, stačí koupit toto základní balení a hlavice následně samostatně či v hromadném setu.



Kompletní set – termostat, hlavice a centrální brána ovládající kotel.

Základní zapojení je poměrně snadné – ke stanici je připojen rovnou kabel se zapojením do kotle. Pokud váš podporuje spínání skrze termostat, neměl by být žádný problém ani s tím od Netatma. Pro jistotu si ale můžete kompatibilitu ověřit skrze webový konfigurátor. Jednotlivými kroky vás opět provede mobilní aplikace, která vše propojí.

Zcela automatické aktualizace

Hned po nainstalování na vás ale může čekat jedno poměrně nepříjemné překvapení – z výroby mohou mít relé, hlavice i termostat starší verzi softwaru, než je ta aktuální. To může přinést absenci některých funkcí. nepříjemné je, že nelze ručně vynutit aktualizaci softwaru a je tak nutné počkat, až si to systém nainstaluje sám, přičemž to může trvat i několik dní.

U mě konkrétně se jednalo o funkci, kdy si hlavice samy mohou zapínat kotel, přičemž trvalo týden, než se aktualizace nainstalovala. V průběhu tohoto období jsem se také setkal s tím, že se centrální stanice poměrně často odpojovala od internetu a byla nedostupná, čímž pádem nebylo možné zatopit. Po onom přibližně týdnu si ale vše „sedlo“. Zde vidím výhodu v automatických aktualizacích, kdy je systém zcela bezúdržbový, na druhou stranu by ale bylo vhodné mít možnost aktualizace ručně vynutit, hlavně po prvotním nastavení.

Hlavní správa následně probíhá buď skrze mobilní aplikaci (dostupná je jak pro Android, tak i iOS), nebo webovou stránku. A zatímco pro jednoduché úkony aplikace poslouží dobře, na úvodní nastavení je pohodlnější si sednout k počítači. V administraci máte hned po přihlášení do Netatmo účtu k dispozici přehled všech hlavic a termostatů v jednotlivých místnostech, přičemž každá může mít následně své vlastní nastavení teploty. Celý systém navíc funguje tak, že jak termostat, tak i hlavice, si umí dle potřeby zapnout a vypnout kotel. Pokud tedy v žádné místnosti v domě není třeba vytápět, kotel se vypne.

Statistiky online jako na dlani

Základem je přitom nastavení teplot pro různé místnosti nezávisle na sobě, každý si tak může zvolit tu teplotu, která mu vyhovuje. zároveň to umožňuje mít třeba na chodbě méně stupňů, než v obývacím pokoji a ložnici v průběhu dne. Systém totiž neumožňuje nastavit pro každou místnost jiný režim – celý dům je tak v jednu chvíli např. v režimu Comfort a vy můžete ovlivnit jen to, jaké teploty kde jsou. To je poměrně limitující, dá se to ale obejít tím, že si vytvoříte větší množství různých profilů, kdy se budou teploty měnit jen u některých místností a u jiných budou zase stále stejné.



V rámci webové administrace je k dispozici přehled topení i nastavení jednotlivých režimů.

Jednotlivé plány ale mohou naštěstí být různé pro jednotlivé dny v týdnu a tak se dají poměrně snadno uzpůsobit vašemu dennímu režimu, byť to chvíli potrvá. Také se mi stalo, že jsem musel jednotlivé hodnoty nastavovat několikrát – služba si je po nějaké chvíli vymazala. To se ale stalo pouze v prvních přibližně dvou týdnech, následně jsem se s problémem již nesetkal.



Nastavit lze konkrétní teploty pro jednotlivé místnosti.

Co se mi na webové administraci líbí, jsou hlavně jednotlivé grafy, kdy je na první pohled vidět, jaká byla teplota v místnosti a kdy hlavice topily a jakou intenzitou. V prvních týdnech data poměrně lítají, jakmile se ale systém naučí, za jak dlouho jednotlivé místnosti vytopí o kolik stupňů, přizpůsobí tomu i styl vytápění, díky čemuž je ve finále kotel spuštěný menší dobu.

Společně s tím, že máte přednastavenou teplotu, zde ale samozřejmě existuje i možnost jejího jednorázového snížení či zvýšení. To lze provést buď přímo na hlavici, či na telefonu. U hlavice to chce chvíli zvyku – snížení a zvýšení požadované teploty o půl stupně se provádí tak, že s ní lehce pootočíte o pár milimetrů buď nahoru, či dolů. Netočíte tak s ní jako u klasické hlavice. U termostatu je pak možné zmáčknout jednu ze stran.

Rozpoznat otevřené okno se moc nedaří

A to je ostatně i jeden z hlavních cílů Netatma – ušetřit energii oproti běžnému topení či jiný termostatům. Toho lze samozřejmě docílit i tím, že si nastavíte klasický termostat a minimálně na noc kotel vypnete. Zde je ale výhoda v tom, že má služba podrobnější nastavení a termostat sám by se měl postupně učit, jak rychle vytopí místnost apod. K dispozici jsou také různé režimy typu Away či Frost-Guard. Oba umožňují jedním stiskem celý dům nastavit na konkrétní teplotu.

To se může hodit, když odcházíte z domu do práce či když celý rodina jedete na dovolenou – topení bude fungovat, ale udrží pouze nižší teplotu a tím ušetříte za energie. Velká nevýhoda je ale zároveň právě to, že se týká celého domu. Nejde nastavit, že se funkce dotkne jen vybraných místností podle toho, který uživatel ji zapnul (přístup do aplikace lze sdílet dalším uživatelům) a tak pokud žijete ve více lidech a každý má jiný denní režim, příliš je nevyužijete.

Netatmo se také snaží o různé chytré vychytávky – nedávno například v aktualizaci došla funkce, která umí rozpoznat otevřené okno. Díky tomu by tak hlavice neměla začít topit, aby dohnala teplotní rozdíl. Čistě teoreticky tak nebude topit ven z okna a počká, až okno zase zavřete. Z mé vlastní zkušenosti ale zrovna tato funkce funguje tak v jednom z deseti případů a to i přesto, že hlavice je přímo na topení pod oknem.



Obslužná aplikace je povedená, integrace s Google Home se ale omezuje jen na základní úkony.

Samozřejmostí je i propojení se systémy chytré domácnosti, konkrétně s Apple HomeKit a Google Home/Assistent. Celou domácnost včetně světel a zásuvek spravuji skrze druhé řešení, od integrace jsem si tedy sliboval poměrně hodně. Výrobce se zde ale spokojil s velmi minimalistickou integrací – skrze aplikaci Google Home lze řídit pouze teplotu, nic více. nastavená teplota se přitom do samotného Netatma propíše jako jednorázové zvýšení, které je ale pouze dočasné a po uplynutí přibližně čtyř hodin se vrátí do normálu. V obslužné aplikaci se to dozvíte, v rámci Google Home nikoliv.

Designový základ pro chytrou domácnost

Ve finále tak systém potěší hlavně ty, kteří jej nechtějí neustále ručně nastavovat a přitom ocení mít kontrolu nad domovem. Díky statistikám a dalším informacím můžete zjistit, zda topíte či netopíte efektivně a doplňkové chytré funkce potěší, byť nejsou tak propracované, jak by mohly být.

Hlavní výhoda Netatma je ale hlavně v designu. Rozhodně set nevypadá jako kus levné elektroniky a celé provedení se opravdu povedlo. A je jedno, zda se jedná o na oko skleněný termostat, hlavice či centrální stanici. Výrobce si dokonce pohrál i s takovými detaily, kdy funkční tlačítko pro zapnutí a vypnutí termostatu je pouze decentní povystrčený proužek průhledného plastu, kterého si na první pohled téměř nevšimnete.

K tomu jsou v balení i barevné nálepky, které lze nalepit pod okraje všech zařízení a díky tomu získají oranžový, modrý, nebo třeba žlutý nádech. Je to drobnost, ale potěší hlavně v případě, že nechcete mít v bytě kus rušivé elektroniky. Netatmo totiž přirozeně zapadne jako běžná součást vybavení.

Termostat se stanicí se v Česku prodává s cenovkou okolo 4 600 korun, balení dvou hlavic se stanicí pak za přibližně stejnou částku. Samostatná hlavice pak vyjde na 1 900 korun.