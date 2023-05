Vyzkoušeli jsme ChatGPT s doplňky. Zatím je to pomalé, ale potenciál je ohromný. AI se konečně osvobodí z okovů

OpenAI nám po týdnech čekání konečně aktivovalo doplňky pro chatbota na redakčním ChatGPT Plus, a tak si s nimi dnes pohrajeme v několika ukázkách. A stejně jako u předchozích testů samozřejmě opět v češtině.

Doplňky dokážou chatbota propojit s internetem a mnoha webovými službami, takže může pracovat i s aktuálními informacemi.

Nové rozhraní chatbota

S pluginy dorazilo mírně upravené webové rozhraní. V záhlaví najdete přepínač mezi AI GPT-3.5 a GPT 4. Tak tomu sice bylo i doposud, nicméně po přepnutí na GPT-4 se navíc zobrazí nová roletka s trojicí režimů



Původní rozhraní ChatGPT a to nové s režimem Browsing a novými doplňky

GPT-4 můžete používat v klasickém režimu Default, v režimu Browsing, který chatbotovi umožní procházet web, a konečně v režimu Plugins s doplňky.

Pojďme si na prvním listu vyzkoušet nejprve obecný režim Browsing. Vše bude fungovat jako doposud, ale chatbot už nebude na aktuální dotaz odpovídat omluvou, že zná jen věci, které se udály do podzimu 2021. To, co není součástí jeho namodelovaných znalostí, se prostě pokusí vygooglit.

Vytvoř tabulku s městy a jejich teplotami

Nejprve dám tedy robotovi povel, aby někde vyčmuchal teplotu vzduchu ve městech Praha, Brno, New York a Berlín. Teploty samozřejmě chceme ve stupních Celsia a na obrázku níže se můžete podívat, jak to dopadlo.



ChatGPT Plus v režimu Browsing s přístupem na internet

Všimněte si čísílek u výsledků. Jsou to odkazy vedoucí na zdroj informace, kterým je v tomto případě britský meteorologický ústav Met Office. Ať už v režimu Browsing, nebo později v doplňcích zároveň najdeme pod tlačítkem Finished Browsing postup, kterým se robot dostal k výsledku.



Pod roletkou se skrývá postup, kterým se robot dopídil výsledku

Může se jednat o celý strom navazujících dotazů, takže hledání odpovědi na webu bude trvat klidně i několik desítek sekund. Připravte se na to, že to sice funguje, ale je to opravdu beta – demo samotné technologie, která ještě není připravená pro masivní použití.