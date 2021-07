Vyzkoušeli jsme CBL-Mariner 1.0. První linuxový operační systém od Microsoftu

Díky Microsoftu v posledních letech zamrzlo peklo už tolikrát, že kdyby se dalo toto slovní klišé přetavit v hmatatelný produkt, výrobci klimatizací by přišli do jednoho o práci.

Poslední krápník přibyl v pekle teprve před pár dny, když v Redmondu v tichosti zveřejnili první verzi svého vlastního linuxového operačního systému. Fanoušci nabídky Start, Průzkumníku a občasných obrazovek smrti nicméně mohou zůstat klidní. Tento Linux doma mámě alespoň prozatím určitě nenainstalujete.

CBL-Mariner 1.0

Že bude cílovkou asi opravdu někdo jiný, napovídají dvě věci. Tou první je strohý název CBL-Mariner, no a tou druhou skutečnost, že ISO obraz pro snadnou instalaci nestáhnete z titulní stránky Microsoftu, ale pěkně po programátorsku si jej budete muset postavit podle instrukcí na GitHubu. A na nějakém jiném Linuxu, pochopitelně.

Abych vám ušetřil práci, udělám to všechno za vás a vytvořím ISO, které pak zkusím spustit v Hyper-V nebo třeba v oblíbeném VirtualBoxu. Než se na to ale vrhnu, ještě drobná poznámka k tomu vysloveně ošklivému názvu. CBL je vlastně jen zkratka pro Common Base Linux, což sice není ani o píď více sexy, nicméně alespoň máme jasno, že to bude něco náramně ořezaného. Dozajisté tam nepoběží Microsoft Office a nejspíše ani Malování 3D!



CBL-Mariner je i základem projektu Azure Sphere OS – drobného operačního systému pro internet věcí. Třeba tuto prototypovací destičku s armovým procesorem

Není divu, CBL-Mariner je totiž interní a servisní linuxový systém, který běží v útrobách Microsoftu už nějaký čas, a to dokonce i v těch nejkritičtějších systémech. Je na něm postavený třeba síťový switch SONiC, který dnem i noci pracuje v datacentrech Microsoftu od Kozojed po Tokio.

Kutilové se pak už možná setkali s prototypovacími Wi-Fi destičkami, které se umějí bezpečně spojit s cloudem, na jejich drobných armových procesorech totiž běží operační systém Azure Sphere. Ano, správně, i ten je založený na CBL-Marineru,

Microsoft ho používá i ve Windows 10+

No, a pokud jste s námi rozmrazovali peklo i letos v dubnu, už dobře víte, že CBL-Mariner pohání také technologii WSLg, která na Windows 10+ umí spouštět grafické aplikace z Linuxu skrze vrstvu Windows Subsystem for Linux.



Linuxový Firefox spuštěný na Windows z WSL Ubuntu a skrze vrstvu WSLg realizovanou pomocí CBL-Mariner. No prostě naprostý Inception podle Microsoftu

Možná vás spouštění grafických linuxových aplikací na Windows vůbec nezajímá, nejspíše jste už ale slyšeli o tom, že Windows 11 umožní běh aplikací pro Android. I to bude na té nejnižší úrovní řešené skrze tentýž subsystém WSL – jen patřičně upravený pod názvem Windows Subsystem for Android.

Stručně řečeno, Linux na Windows se dříve či později dotkne i vaší mámy, a tak je o něm dobré vědět co nejvíce.

Pečeme ISO

Tak, dost teoretické omáčky a pojďme si vytvořit ISO. Pokud byste měli stejně šílený nápad, následujte návod na githubovém účtu Microsoftu pro sestavení obrazu Námořníka na systému Ubuntu 18.04. V podstatě stačí stáhnout jen pár balíčků a jedním příkazem vše složit dohromady.

Já to zkusil přímo na Windows v textové konzoli vestavěného Linuxu WSL s distribucí Ubuntu 20.04.

Nejprve je třeba doinstalovat prerekvizity. Výčet balíčků níže se sice liší od oficiálního návodu na GitHubu, za to ale ve WSL s Ubuntu 20.04 opravdu funguje :

sudo apt update sudo add-apt-repository ppa:longsleep/golang-backports sudo apt install make tar wget curl rpm qemu-utils golang-go genisoimage python2-minimal bison gawk

Potom z GitHubu stáhneme samotný repozitář CBL-Marineru:

git clone https://github.com/microsoft/CBL-Mariner.git



Stáhneme balík z GitHubu

Bude to chvíli trvat v závislosti na rychlosti vaší internetové linky. Přece jen stahujeme celý operační systém. Byť minimalistický. Až bude hotovo, přejdeme do jeho podsložky toolkit:

cd CBL-mariner/toolkit

A dáme povel k sestavení systému dohromady z již stažených a předkompilovaných balíčků RPM a zhotovení obrazu ve formátu ISO:

sudo make iso REBUILD_TOOLS=y REBUILD_PACKAGES=n CONFIG_FILE=./imageconfigs/full.json

Složitému příkazu odpovídá i doba, po kterou se bude váš procesor vařit ve vlastní šťávě, a tak vezměte do ruky mobil a v mezidobí koukněte na dvě, tři epizody našeho pořadu Týden Živě.



ISO je hotové

Tramtadadá! CBL-Mariner je hotový a najdeme jej v podsložce out/images/full.

Teď to zkusíme spustit v Hyper-V na Windows

ISO bychom tedy měli a teď ještě ta virtualizace. Jelikož článek připravuji na Windows 11 Pro Insider Preview, použiji k virtualizaci Námořníka rovnou Hyper-V od Microsoftu. Hyper-V nicméně nemá nainstalované všechny komponenty, a tak navštívím staré dobré Ovládací panely, dále sekci Programy a Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows. V dialogu zaškrtnu Hyper-V, vše se nainstaluje a já restartuji Windows.



Aktivace Hyper-V skrze staré dobré Ovládací panely

V nabídce Start vyhledám Hyper-V Quick Create a v dialogu ošklivějším než moje cyklistické trenýrky vyberu možnost Místní zdroj instalace a pod tlačítkem Změnit zdroj instalace vygenerovaný soubor ISO se systémem CBL-Mariner. Pak už jen stačí počítač adekvátně pojmenovat, klepnout na tlačítko pro vytvoření virtuálního počítače, případně upravit jeho nastavení a konečně se k němu připojit a spustit jej.



Tvorba virtuálního počítače s 2 GB RAM v Hyper-V na Windows 11 Insider Preview

Grafický instalátor

Funguje to! Naskočil zavaděč a výběr instalace. Samozřejmě zvolím tu grafickou. Chci vidět smršť linuxových barviček podle Microsoftu. A že k ní dojde! Za okamžik se objeví barevný instalátor a nechybí ani podpora myši.



Dobrý den, tady CBL-Mariner. Co si přejete?

Na další obrazovce potvrdím tu nejkratší smlouvu EULA v dějinách Microsoftu. On ji totiž naštěstí zatím nikdo nenapsal. Na třetí obrazovce mě čeká nastavení diskových oddílů. Vše probíhá samozřejmě jen na virtuálním úložišti, nikoliv na tom skutečném, takže nehrozí formátování systémového oddílu. Ještě vytvořím uživatele a konečně začne instalační proces.



CBL-Mariner opravdu nabootoval a spustil instalátor

Jedná se o 64bitový Linux, který používá formát instalačních balíčků RPM, jenž znají především fanoušci linuxových distribucí od Red Hatu. Těch základních je jen pár, CBL-Mariner se totiž i ve slaboučkém virtuálním počítači nainstaluje za pouhých pár desítek sekund. Moje nejrychlejší instalace… Odjakživa.



Ještě vytvořit autora a za minutu je hotovo

A to je jako všechno?

Po restartu už naskočí kompletní CBL-Mariner a po úspěšném přihlášení k uživatelskému účtu vypadá... Asi takto:



Čekali jste desktop s tapetou? Tak to máte smůlu...

To není mnoho, ale odpovídá to zacílení operačního systému. Jeho účelem (zatím) není bohaté a skrze (hypotetické) DirectX for Linux akcelerované grafické rozhraní. Je to jen základní linuxový sluha pro serverové a jiné specifické úlohy.

V každém případě, zkušení linuxoví harcovníci si v něm mohou slušně pohrát. Nechybí instalátor RPM balíčků, takže stačí napsat třeba příkaz:

sudo dnf install mc

A rázem získáte pořádného správce souboru Midnight Commander.



Správce souborů Midnight Commander

Průzkumník to sice není, ale pro začátek to stačí. Ještě by to chtělo nějaký textový editor. MS WordPad a Microsoft Office v základu kupodivu také chybějí, a tak doinstaluji nano:

sudo dnf install nano



Textový editor nano

Minimalistický Microsoft CBL-Mariner tedy funguje a zařadil se do dlouhé řady již existujících linuxových operačních systémů.

Vzhledem ke svému autorovi a použití jak v cloudu (Azure), tak na klientských Windows (WSLg a potenciálně Windows Subsystem for Android) se s ním ale možná a nevědomky nakonec vy a i ta vaše máma jednou opravdu setkáte-