Vyzkoušeli jsme Asus Zephyrus Duo: dva displeje jako symbol prestiže

O notebooku Asus Zephyrus Duo jsem psal už při jeho uvedení. Ale i když jsem o něm věděl vše potřebné, stejně při osobním setkání překvapil. Toto rozhodně není obyčejný notebook. Na první pohled je vám jasné, že před vámi leží unikát, výkladní skříň technologií, které je schopen Asus vtěsnat do tak tenkého těla.

Notebook rozhodně nezíská první místo v žebříčcích cenové výhodnosti, necílí na profesionální hráče nebo kreativní profesionály. Míří na nadšence, kteří chtějí mít něco unikátního, skvělého, kde na první pohled nebude sporu o výjimečnosti.

Asus Zephyrus Duo Core i9-10980HK ● RTX 2080 Super Max-Q ● 32 GB DDR4 3200 ● 15,6" 3840×2160, 60 Hz, G-Sync, IPS lesklý (jas 405 nits, dE 2,33 pro AdobeRGB) + 14,1" IPS 3840×1100 dotykový, matný ● 2 TB SSD ● USB-C Thunderbolt 3, 3× USB 3.2, HDMI 2.0b, 2× audio, GbLAN ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 90 Wh ● 36 × 26,8 × 2,1 cm ● 2,4 kg česká cena zatím nestanovena

Použité jsou jen ty nejlepší komponenty, ale tady plní roli především symbolu a záruky nejvyšší hodnoty. Procesor Core i9-10980HK není popravdě dnes nejvýkonnějším procesorem za rozumnou cenu a v tak tenkém těle je jasné, že jeho potenciál se stěží naplní. Podobně grafická karta Geforce 2080 Super Max-Q představuje vrchol nabídky pro tenké notebooky, ale finančně ve srovnání s RTX 2070 Super nepřináší tak výrazný nárůst výkonu.



Asus Zephyrus Duo zaujme na první pohled

To samé můžeme říci o použitém hlavním 4K displeji. Jeho perfektní živé jásavé barvy přesně kalibrované na Adobe RGB vypadají skvěle, ale ani výkonná grafická karta není zrovna použitelná na hraní v plných detailech na 4K rozlišení displeje.

Volitelně bude v prodeji verze s FullHD 300Hz panelem (jen sRGB barvy), grafikou RTX 2070 Super Max-Q a procesorem i7-10875H. To asi pro případy, když by vám při výběru tohoto počítače začal na chvíli vyhrávat rozum nad emocemi. Asi bude dávat větší logický smysl, ale rozhodně bude nudnější.



Extrémní notebook se dvěma displeji stále drží tenké rozměry řady Zephyrus

Druhý displej nenechá nikoho na pochybách

Zatímco ale popis technických parametrů a použitých komponent dokáže rozněžnit jen zkušené fanoušky, druhý výklopný displej řekne všem, že mají před sebou něco unikátního.

Asus s druhým pomocným displejem experimentuje už dlouhou dobu. Nejprve použil dotykový displej místo touchpadu v Zenbooku Pro, loni uvedl Zenbook Pro Duo a letos přichází Zephyrus Duo.

Zenbook Pro Duo jako první přišel s extrémně širokým displejem nad klávesnicí. Díky rozlišení 3840×1100 se na něj vejdou vedle sebe dvě FullHD aplikace a díky dotykové vrstvě se to snadno používá. Asus to doplňuje nadstavbou pro rychlé přesouvání a úpravu oken mezi displeji, takže se to dá i příjemně používat. Během testování se mi ale nelíbilo, že je displej v rovině s klávesnicí. Při běžném pracovním pohledu jste se dívali hodně z úhlu s horší čitelností displeje.



Spodní displej se při otevření hlavního sám vyklopí do pevně nastavené polohy

Zephyrus Duo tuto výtku opravuje. Při otevření displeje se současně vyklopí i široký displej nad klávesnicí. Sklon lépe odpovídá běžné poloze před počítačem a prostor na displeji tak nepůsobí jak uzounká nudle. Sklon displeje nemůžete měnit. Je pevně nastavený a od 90° otevření hlavního displeje se nemění, nelze to tedy třeba regulovat sklonem hlavního displeje.

Díky pevnému úhlu ale displej perfektně drží nakloněnou polohu, ani silné doteky jej nezaskočí. Byť se o něj plnou vahou raději neopřete, nemáte pocit nějakého křehkého delikátního zařízení.

Nakloněný displej ale pomáhá nejen ergonomii pohledu. S jeho nadzvednutím se uvolní nasávací otvory pro dvojici ventilátorů. Horní část notebooku se klidně může rozpálit při plném herním zatížení, ale klávesnice i displej zůstávají chladné.



Konektory leží na bocích i zadní straně. Bohužel napájení je posunuté vlevo dopředu

Tekutý kov je cool

Letošní novinky Asusu s procesory Intel poprvé používají na chladiči procesoru místo teplovodivé pasty tekutý kov (liquid metal). Ten nabízí výrazně lepší přenos tepla z procesoru na chladič, ale není to zrovna jednoduchá záležitost. Nelze použít běžné měděné chladiče, stejně tak musíte zabránit průniku nebezpečně vodivého tekutého kovu mimo zónu chladiče.

Asus si to už před rokem vyzkoušel na netradičním počítači ROG Mothership, nyní to nasazuje do masové výroby. Chladič v Zephyru Duo tak má poniklovanou část pro kontakt s procesorem a navíc molitanový okraj, aby případný průsak tekutého kovu neprotekl do počítače.

To vše pak počítač využije pro tišší chlazení, kdy ani v plné zátěži příliš neruší a stejně tak pro rychlejší odvod tepla při krátkých dávkách vyššího výkonu, kdy nemusí tak rychle padat pracovní frekvence procesoru.

Samozřejmě ale především „Liquid Metal“ zní cool při chlubení se, jak je váš notebook vlastně skvělý.

Jak je vůbec rychlý?

Notebook jsem měl jen na pár dní, takže jsem stihl projet pouze několik základních testů, ale i z nich je patrné, že tady nejde o rekordmana. Procesoru v Cinebench R20 v pohodě konkuruje mnohem levnější Ryzen 7-4800H v notebooku Asus TUF A15. Ve hrách pak tandem Core i9 s grafickou kartou 2080 Super Max-Q dokáže být stejně rychlý nebo i pomalejší jak kombinace základního Core i7-10750H s grafikou Geforce 2070 Super v rozumně tenkém notebooku MSI GE75 Raider. Jasně, najdete testy, kde bude tento notebook rychlejší než ostatní, ale cenový rozdíl tomu neodpovídá.

Asus Zephyrus Duo MSI GE75 Raider Asus Zephyrus S procesor Core i9-10980HK Core i7-10750H Core i7-8750H grafika RTX 2080 Super Max-Q RTX 2070 Super RTX 2080 Max-Q, 8 GB paměť 32 GB DDR4 3200 16 GB DDR4 24 GB DDR4 3DMark Sky Diver 46 099 43 195 42774 Fire Strike 20 191 18 867 18720 Time Spy 8 862 8 065 8302 Port Royal 5 473 4 959 4751 PCMark 10 Celkem 5 956 6 007 6314 Essentials 9 462 9 410 9606 Productivity 8 279 7 765 8153 Creation 7 319 8 051 8725 Unigine Heaven Extreme [FPS] 132,3 132,6 137 Valley Extreme HD [FPS] 111,0 112,4 104,8 Superposition FHD Extreme 42,6 39,2 38,8 Superposition 4K 55,9 51,9 44,8 Další v-ray benchmark 11406/267 9391/327 Cinebench R20 4 120 3 126 Shadow of the Tomb Raider 99 (68 tichý) 97 (95 tichý) Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 3 511,8 3 387,6 3 281,4 sekv. zápis [MB/s] 3 380,6 3 086,3 2 184,8 4KB čtení [MB/s] 1 299,1 1 719,3 1 317,3 4KB zápis [MB/s] 433,3 1 916,5 1 461,1 Výdrž Film 5:31 2:44 4:30 Kancelář bez Wi-Fi 7:33 3:08 5:35

Ale toto prostě není notebook soutěžící o co nejlepší poměr cena/výkon. Jsou tu jen ty nejlepší komponenty pro co nejtenčí tělo. Nemusíte dělat kompromisy a volit slabší konfiguraci. Chcete to nejlepší, co na trhu existuje? Tady to máte.

Notebook přitom není žádný citlivý nepřenosný speciál. Díky tělu ze slitiny hořčíku dosahuje nízké hmotnosti a tenkých rozměrů a tak bude v pohodě přenosný. Jeho 90 Wh akumulátor poskytne použitelnou výdrž a při lehké kancelářské práci vám bude na cestách stačit USB-C nabíječka. Stejně jako ostatní notebooky Asus Zephyrus se umí nabíjet i přes USB-C a velký adaptér potřebujete jen při náročném hraní.



Slitina hořčíku a hliníku vypadá skvěle na matných šedých površích,

současně je lehká a odolná

Zatím není moc jasné, kolik bude Zephyrus Duo u nás stát. Venku se prodává za 3500 dolarů a přímý kurzový přepočet nedává smysl. Když ale srovnáme americké a české ceny jiných podobných strojů, v případě Zephyrus Duo se pohybujeme kolem částky 120 tisíc korun.

Popravdě je ale jedno, jestli tento notebook stojí 120 nebo 140 tisíc. Pokud vybíráte notebook podle ceny, Zephyrus Duo se do vašeho výběru nedostane. Jde tu hlavně o prestiž ukázat okolí, že máte něco zcela unikátního. Použité komponenty jsou ty nejlepší, nikdo nebude mít procesor či grafiku s vyšším číslem nebo delším názvem a z perfektního živého displeje také budete nadšení.