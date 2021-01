Vyzkoušeli jsme Asus ROG Flow X13: Nejmenší herní notebook, který může být i ten nejvýkonnější

Pokud má být herní notebook výkonný, automaticky předpokládáme, že bude velký, hlučný a málo vydrží. Ale nyní přichází Asus ROG Flow X13.

Nově představený notebook Asusu přináší zcela jiný přístup. Na první pohled byste řekli, že jde o lehký kancelářský notebook, kterému můžete překlopit displej a používat ho jako tablet.



Drobný notebook v černém designu nenaznačuje vysoký ukrytý výkon

Takové přece nikdy nemají nějak velký výkon. Omyl. Uvnitř můžete mít ten nejvýkonnější procesor od AMD pro notebooky. Žádná zkrocená U verze pro tenké notebooky, ale plnotučný letošní model s koncovkou HS. To písmeno S na konci značí o něco menší maximální spotřebu, ale na výkonu to popravdě tolik nepoznáte. Asus navíc umí chytře donutit procesor jet ještě na vyšší výkon a chlazení je tu dimenzované i na ten nejvyšší model.



Jako správný konvertibilní notebook jej můžete používat v různých režimech

Grafiku v základním notebooku představuje známá Geforce GTX 1650 (finální specifikace slibují 1650Ti). Není nejvýkonnější, ale pro hraní na střední detaily nebo střih videa na cestách stačit bude. Hlavně ji ale můžete rozšířit pomocí externího boxu na nejrychlejší a nejnovější RTX grafiku od Nvidie.

Asus ROG Flow X13 Procesor AMD Ryzen 9 5900HS 45W ● interní grafika Geforce GTX 1650 + Radeon na procesoru ● 16 GB LPDDR4X 4266 MHz (max 32) ● 1 TB SSD ● 13,4", 1920×1200, 120 Hz (volitelně 4K/60), 350 nitů, dotykový+pero ● kamera, čtečka otisků ve vypínači, 2× USB-C, USB, HDMI, audio, konektor pro externí GPU ● 62 Wh ● 29,9 × 22,3 × 1,6 cm ● 1,35 kg Externí box XG Mobile: GeForce RTX 3070 Mobile (max 3080) ● 4× USB 3.0, DisplayPort, HDMI 2.1, čtečka SD ● 280W zdroj Jde o předprodukční kus, takže reálně prodávané konfigurace se mohou lišit

Tenký notebook pro všední den

Flow X13 se především chová jako zcela běžný tenký notebook. Při kancelářské práci umí být zcela tichý, 62Wh baterka slibuje pohodlnou výdrž 5 až 10 hodin a díky nabíjení přes kompaktní 100W USB-C adaptér jej případně rychle docucnete.

Povrch kryje decentní vroubkování, které okolo klávesnice ukrývá i logo ROG.

Malinký USB-C adaptér umí nabíjet až 100 W

Díky příslušnosti notebooku do herní rodiny ROG tady Asus použil prémiové materiály. Slitiny hořčíku kryjí všechny plochy, jemný plastický vzor na povrchu dobře skrývá otisky prstů a na omak vše působí příjemným dojmem. Jen klávesnice zaslouží jedno varování. Což o to, píše se na ní příjemně, ale nenajdete tu klávesy Insert nebo PrintScreen, byť by je Asus mohl vyřešit přes Fn. Za dobu testování mi nechyběly, ale upozornit na to musím.