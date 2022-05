Vyzkoušejte webový simulátor akvárka od fanoušků Windows 95 a Malování

Máte doma akvárko? A máte v něm rybičky a guláš složený z hrotnatek, řas, trav, bakterií a dalších komponent, který vytváří celý ekosystém? V tom případě dáte levou zadní jednoduchý simulátor života Orb.farm.

Je to prosté. Do začátku dostanete prázdnou kulovitou nádobu, kterou můžete zaplnit čím chcete v libovolném poměru. O zbytek se postará denní (a samozřejmě mnohonásobně zrychlený) cyklus Slunce na pozadí a semafor s koncentrací oxidu uhličitého a kyslíku.



Rybičky dostaly hromadu jídla a jsou spokojené

Pokud vaše rybičky přežijí alespoň pár minut, máte vyhráno. Celá webová aplikace používá pixelartovou grafiku evokující devadesátky, staré dobré Malování a hlavně Windows 95.

Ve stejném stylu proto autoři připravili i co nejošklivější nápovědu s vysvětlením základních zákonitostí života v každém akvárku naplněném vodou. Simulace běží v Javascriptu, pro 2D grafiku se používá vestavěné Canvas API a poběží to v každém moderním prohlížeči. Internet Explorer 1 ale nechte na disketě. V něm to fakt nepojede.



V noci se k životu probudí další zvířátka. Nápověda stylizovaná do roku 1995 napoví, jakými zákonitostmi se řídí ekosystém v akváriu

Pozor, je to pěkný žrout času!