Vyzkoušejte Upscayl. Je to bezplatný nástroj, který chytře zvýší rozlišení starých fotografií

Pustil jsem se do úklidu archivu digitálních fotografií a trochu mě zamrzelo rozlišení snímků z „nultých let“. První digitální fotoaparáty (včetně mého Canonu Ixus 330) měly okolo 2 Mpx a toto číslo rostlo zhruba do roku 2010, kdy se honba za megapixely přesunula do mobilního světa.

Pouhé zvýšení rozlišení a případně doostření v tradičních fotoeditorech ale není správnou cestou. A současná doba velí využít strojové učení a modely, které se právě na tento úkol trénují. Pokud do prohlížeče zadáte zvětšení snímků, získáte odkazy na spoustu služeb, kde můžete snímky převádět.

Vyzkoušel jsem jich několik a nejlepší výsledky podává služba bigjpg.com. Jakmile ale budete převádět více souborů, služba se zpomalí a bude vás tlačit do placených verzí. Proto raději vyzkoušejte program Upscayl, který je zdarma a běží na Windows, macOS i Linuxu.