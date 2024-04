Vyzkoušejte si „zakázaný“ chatbot Meta AI. Generované obrázky brzy zaplaví Facebook a Instagram

Kdyby vás omrzela komunikace s lidmi, popovídáte si s chatboty. ChatGPT nebo Copilot jsou známé firmy a Meta jako další technologický gigant nechce zůstat pozadu. Po malých krocích do svých platforem implementuje svůj chatbot Meta AI.

Teď oznámila novou verzi postavenou na Llamě 3, která má být o kus lepší. Meta si dokonce myslí, že díky novému modelu je Meta AI nejchytřejší zdarma dostupný chatbot. Což není vůbec skromné tvrzení, jeho schopnosti ovšem musí být otestovány širší veřejností.

Meta AI byla světu poprvé představena loni v září jako jedna z více novinek postavených na umělé inteligenci. Jak jsme se dozvěděli nedlouho po představení, chatbot byl vytrénován na veřejných příspěvcích na Facebooku a Instagramu. Původně ho poháněl upravený jazykový model Llama 2, ale čerstvě Meta odhalila Llamu 3 s tím, že chatbot na ni přechází.



Meta AI je řízeně zpřístupňována v produktech od Mety

Už loni při odhalení Zuckerbergova firma tvrdila, že tento chatbot či asistent, jak mu říká, je dostupný ve WhatsAppu, Messengeru a Instagramu – pod čarou bylo, že jen v USA. Jak to v posledních letech bývá nejen u Mety, slova o aktuální dostupnosti jsou ošidná a nevztahují se automaticky ke každému.

AI jako kámoš z Instagramu

V Česku jsme se s chatbotem od Mety zatím nesetkali, ale ani ve Spojených státech ho neměl k dispozici hned každý. V uplynulých měsících jsme sledovali reporty o tom, kde všude se Meta AI pozvolna zjevuje. Nedávno se např. prokousala do Instagramu.

Podle magazínu TechCrunch se nedávno propojila s vyhledávacím polem v Instagramu. Podle Engadgetu se v některých účtech zobrazuje rovněž ve vyhledávacím poli nad soukromými zprávami. Zatím ji nemá k dispozici každý.

Podle popisu těch, kterým se ukazuje, nevybočuje z řady. Je to generativní AI, se kterou si můžete psát, žádat ji o vysvětlení problémů, vyhledání informací, případně vám nakreslí obrázek. Meta ovšem v tomto ukazuje své sociální kořeny, protože chatbot nabízí ve třech verzích:

Samostatná konverzace s generickou AI. Samostatná konverzace s upravenou AI s osobností a virtuálním obličejem. Bot, který vyvoláte v konverzacích se živými lidmi a který do nich přináší požadované informace.

Začněme prvními dvěma body. Klasická samostatná konverzace, myslím, obšírný komentář nepotřebuje. Chatbot se v tomto příliš neliší od Copilotu, Gemini aj. Kdyby vás ovšem generický bot bez osobnosti nebavil, konverzaci zahájíte s jednou z necelé třicítky virtuálních postav, které svou osobnost mají.

AI osobnosti Meta představila loni v září:

Další budou přibývat. Jejich galerii najdete na webu Meta AI. Tyto AI osobnosti mají své profily na Facebooku i Instagramu jako např. mimozemšťan Alvin: facebook.com/greetingsalvin a instagram.com/greetingsalvin.

AI je k dispozici také na zavolání jako bot @MetaAI ve skupinových konverzacích s lidmi. Něco podobného známe ze Skypu s Copilotem. Pokud chcete, bot vám do konverzací přinese požadované informace nebo nakreslí zmíněné obrázky. Nápověda prozrazuje, že bot není dostupný na počítačích, ale jen na mobilech.

Meta AI jako plnohodnotný chatbot

Pár dní po zveřejnění těchto informací se Meta vytasila s oficiálním oznámením. Chatbot přechází na Llamu 3, nabídne více funkcí a najdeme ho na více místech.

Meta AI jde do otevřeného souboje s Gemini, Copilotem, ChatGPT a dalšími. Už to není jen nástroj uvnitř sociálních platforem, nýbrž plnohodnotný chatbot dostupný na adrese www.meta.ai. Česko samozřejmě zatím ostrouhá. Je to nicméně způsob, jak AI zpřístupnit i na klasických počítačích.



Česko chatbot míjí. Dostupný je jen v angličtině a v pár zemích

Jak jsme zjistili, s předběžným přístupem nám opět pomůže VPN podobně jako kdysi v případě chatbotu od Googlu. Použít můžete i tu v Opeře, jen se tentokrát nepřipojujte do Ameriky, nýbrž zvolte Asii. Jak z prostředí Meta AI vyplývá, tvorba obrázků je již schovaná za přihlášením.



Pokud si chcete Meta AI vyzkoušet, použijte VPN a připojte se do Asie

Pokud se nechcete přihlásit, před použitím budete muset minimálně zadat svůj rok narození, aby si služba ověřila, že jste dost staří. Také vás upozorní na to, že vaše konverzace mohou být použity k dalšímu zlepšení AI od Mety. Prostředí je zatím dostupné jen v angličtině a oficiálně chatbot komunikuje pouze anglicky.

Češtině nicméně rozumí, i když vám česky neodpoví. K dalším poznatkům patří rychlost chatbotu. Odpovídá velice svižně a dlouho mu netrvá ani tvorba obrázků. Na nich vidíme, že si poradí i s textem v obrázcích. Vypočítá věk Marka Zuckerberga, jeho karikaturu nepřekvapivě nenakreslí.



Odpovídání i generování obrázků jsou rychlé

Pro příklad uvedeme video. Chtěli jsme obrázek obsahující vlak a nad ním text život na kolejích. Meta AI takový obrázek skutečně vytvořila, jen tedy text přeložila do angličtiny (a text navisí nad vlakem). Pod obrázkem se nachází tlačítko pro animaci a takhle vypadá výsledek. Původní animace má zruba sekundu a pro lepší komfort ji v následujícím videu párkrát opakujeme:

K dispozici oficiálně – a tentokrát ani neoficiálně – nemáme ani integrovanou formu Meta AI v Instagramu, WhatsAppu a dalších. Meta jizavádí v některých více i méně vyspělých zemí včetně Kanady. Na seznamu najdeme také třeba Austrálii. Singapur, ale také Zambii nebo Pákistán.

Po zhruba půl roce se tedy pilotní provoz rozšiřuje do více zemí, stále však jde o pilot a na plnohodnotnou globální premiéru si musíme počkat. Časový rámec distribuce neznáme.

Integrace s Facebookem a animované obrázky

Oproti loňskému podzimu se navíc Meta AI integruje rovněž s Facebookem, kde se nenápadně usadí pod příspěvky. Jak jsme zvyklí z Copilotu, chatbot navrhne tematicky laděné otázky, případně chatbotu položíte vlastní dotaz či požadavek. Facebook vám chce nabídnout potřebné informace, abyste z něj neodešli.

V tomhle kontextu je dobré zmínit, že chatbot Informace na internetu vyhledává prostřednictvím Bingu, protože provozovatel služby uzavřel partnerství s Microsoftem.



Meta AI prostupuje platformami Mety, ale ne všude

Funkce pro generování obrázků je podle výrobce rychlejší, přičemž nová verze nástroje je distribuována řízeně a jen v USA. Rychlejším generováním Meta myslí, že se vám obrázky začnou objevovat už během psaní. Navíc jsou prý obrázky ostřejší a obecně dosahují lepší kvality. Generátor rovněž lépe vykreslí text.

Pomyslnou třešničkou na dortu je animace vytvořených obrázků. Pokud chcete, obrázek se může hýbat a vy ho pak můžete sdílet s ostatními jako originální GIF. Takovou funkci zatím žádný ze zdarma dostupných chatbotů nenabízí.

Chatbot Meta AI tvoří i animované obrázky:

Zdroje: boywhoblogs / Threads | Centrum nápovědy / Instagram | Engadget | Meta AI | Meta Newsroom (1, 2)| Nápověda / WhatsApp | TechCrunch (1, 2)