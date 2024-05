Vyzkoušejte prohlížeč Arc. Buď ho budete milovat, nebo nenávidět (Podcast Živě)

Webové prohlížeče vypadají a v základu fungují stejně. Arc, který nedávno vyšel pro Windows, si myslí, že může po letech klidu a prosperity překopat základy, na nichž fungují Chrome, Firefox a další. Navigaci přesunuje do postranního panelu, kde kombinuje připnuté weby a obyčejné karty se záložkami, které současně fungují jako karty.

Obyčejné karty vám po pár hodinách sám zavře. Zní to složitě? Je to tak, musíte si zvyknout. A není to jediná obava, kterou máme, ačkoli samotnému experimentování fandíme.

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže. 👇🏻

Poslouchejte nás v podcastových aplikacích Podcast Živě najdete také na Spotify, kde se můžete přihlásit k odběru, stejně tak ve službách Apple Podcasts a Google Podcasty. Pořad lze odebírat i prostřednictvím RSS. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Pokud se vám podcast líbí, sdílejte jej. V našem podcastovém kanále najdete také videopořad Týden Živě. Ve zvukové podobě zde vychází každé pondělí.

V tomto pořadu zaznívá bezplatná hudba od Nihilora.