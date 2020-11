Vyzkoušejte Chimera Painter od Googlu, který pomocí A.I. vytvoří fotorealistickou obludu

Nudíte se na homeofficu a všechny ranní cally s kolegy už máte za sebou? V tom případě pro vás máme jednu prokrastinační kuriozitu od Googlu. Jmenuje se Chimera Painter a jak už název napovídá, je to kreslítko nestvůr.

Ale trošku jiné než obligátní Malování ve Windows, toto totiž používá generativní neuronovou sít CreatureGAN, která podle předlohy sama dokreslí zbytek. V panelu s nástroji tedy sice máte hromadu barevných štětců, každý z odstínů ale představuje nějakou funkční číst nestvůry.

Růžová patří křídlům, fialová torzu, krk je zelný a tak dále. Tímto způsobem nakreslíte hrubé fyziologické kontury zvířete, načež klepnete na tlačítko „Transform!“ a neuronka jednolité barevné plochy doplní fotorealistickou texturou.



Chimera Painter generuje podle vaší předlohy fotorealistickou obludu

CreatureGAN funguje na principu Generative Adversial Network. Nejsem si úplně jistý, zdali existuje nějaký široce uznávaný český překlad, v podstatě se ale jedná o techniku strojového učení se dvěma soupeřícími sítěmi.

Zatímco jedna síť generuje fiktivní data, druhá síť tato strojově vytvořená data porovnává se skutečnými a dává té první zpětně vědět, jak se ji dařilo. Postupným opakováním se celý systém zlepšuje a zlepšuje, až začne generátor vytvářet fiktivní data, která jsou téměř k nerozeznání od originálu.



V nitru běží neuronová síť CreatureGAN

Síť CreatureGAN se tímto způsobem na tisících ilustrací nejrůznějších draků a příšer naučila, jak taková typická příšera vypadá a my ji v Chimera Painteru pomocí návodných barev jen řekneme, které části příšery má nakreslit tak, aby (podle neuronové sítě) vypadal výsledek co nejlépe – tedy tak, jak si neuronová síť představuje, že by taková příšera podle jejího naučeného modelu měla vypadat.



CreatureGAN se na tisících ilustrací nestvůr naučila, jak vypadá obluda

Aplikace umožňuje i nahrát obrázek z počítače, pokud tedy použijete totožnou paletu barev, můžete si předlohu příšery vytvořit klidně i v Photoshopu apod. a teprve pak ji nahrát a dat síti za úkol vytvořit její fotorealistickou podobu.