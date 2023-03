Vyzkoušejte AI robota Claude. Konkuruje Bingu a ChatGPT, umí česky a platí ho Google

Zdá se, že faktický monopol OpenAI na chatovací AI už brzy skončí. Ve stínu současné technologické superstar totiž vzniká další a další konkurence. Rodina debatních robotů se před pár dny rozšířila třeba o dílo ze stáje studia Anthropic.

Jejich dítě se jmenuje Claude a stejně jako v případě ChatGPT a nového Bingu se jedná o hotový produkt se vším všudy včetně API pro vývojáře. Výrobce jej zatím uvolnil do uzavřeného testování na pozvánku, už dnes si ho ale můžete vyzkoušet skrze partnerskou aplikaci Poe od Quory!



AI model Claude+ v aplikaci Poe od Quory

Poe je jakýsi superbot, ve kterém můžete jako motor zvolit technologie Sage, GPT-4 (omezeně), Dragonfly, no a čerstvě právě i Claude v základní a vylepšené verzi Claude+.

Ta je však zatím brutálně omezená a umožňuje položit jen jeden dotaz denně. My jej vyčerpali dotazem na Brno na obrázku výše. Ale nebojte, i základní Claude je přinejmenším použitelný pro základní testování.

Podobně jako GPT i Claude pracuje jen s informacemi, které se na internetu objevily nejpozději v roce 2021

300 milionů dolarů od Google

Za startupem Anthropic stojí bývalí zaměstnanci OpenAI a jejich vývoj pečlivě sleduje Google, který do studia koncem minulého roku investoval dobrých 300 milionů dolarů.



Claude v akci a syntéza medailonků podle bodového zadání. Čeština není tak hezká jako u GPT, dotaz jsme ale položili jen základnímu modelu Claude

Pokud je tedy OpenAI už roky strategickým partnerem Microsoftu, běží na jeho infrastruktuře Azure a dodává technologii pro nový Bing i chystaného Copilota, možná by mohl být Anthropic něčím podobným i pro Google, byť Alphabet má vlastní a bohatý AI výzkum.

Konstituční AI

Claude se oproti současné nabídce na trhu liší ve dvou věcech. Tou první je skutečnost, že je to opravdu něco nového a nikoliv jen další aplikace postavená na platformě OpenAI. To je velmi důležité pro zdravý rozvoj trhu, aby se nám umělá inteligence hned na svém úsvitu nestala záležitostí monopolu jednoho hráče.



Claude se chová podobně jako ChatGPT a nový Bing

Tím druhým rozdílem je pak vlastní technologie strojového učení velkého jazykového modelu, který Claude používá. Anthropic tomu říká Constitutional AI (PDF) a má to být jakási vnitřní autocenzura bez potřeby zásahu člověka. To znamená, že by měl mít Claude jakousi vnitřní ústavu – soubor elementárních pravidel –, které sám používá při svém sebezdokonalování.

Podobná AI pak v praxi nepotřebuje žádné další a třeba i dodatečné filtry a omezení na vyšší úrovni, o čem se nemá bavit (sebepoškozování, ubližování druhým atp.), protože toto všechno má už ve své DNA.

Spolupráce s DuckDuckGo

Claude by nakonec mohl zajímat i ty, kteří nepatří mezi fanoušky velkých ekosystémů a jejich vendor lock-inů (nový Bing jen v prohlížeči Edge atp.). Anthropic totiž svoji technologii vyvíjí třeba ve spolupráci s alternativním webovým vyhledávačem DuckDuckGo. Je tedy docela možné, že jej nakonec bude DuckDuckGo používat podobným způsobem, jako nový Bing staví na GPT-4.

A takto vypadá v rychlé ukázce Claude ve své vlastní aplikaci, která je k dispozici zatím jen na pozvánky:

Mezi další partnery Anthropiku patří Quora, která jeho technologii nabízí skrze již zmíněného chatbota Poe. Zdá se tedy, že do roka a do dne tu budeme mít mnohem bohatší ekosystém Q/A služeb na bázi velkých jazykových modelů, než jsme si kdy mysleli.