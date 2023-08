Vyžadujete na počítači podsvícenou klávesnici, nebo vám na tom nezáleží?

Nejlevnější podsvícené klávesnice se dají koupit už od 150 Kč. Základní podsvit s pár diodami mezi spínači skoro nic nestojí, ale může zvýšit komfort při psaní. Dražší modely mají individuální podsvícené všechny klávesy včetně toho, že u nich můžete měnit barvu světla. Podsvícení ale na druhou stranu zkracuje výdrž na baterii a stejně není zdravé psát potmě.

Otázka pro dnešní anketu tedy zní – vyžadujete podsvícenou klávesnici? A máte na podsvícení nějaké zvláštní nároky (regulace jasu, RGB, možnost nastavení individuálních barev pro klávesy apod.)? A proč vůbec podsvícení vyžadujete, pokud umíte psát poslepu?

Lukáš Václavík

Ano

Bez podsvícení dokážu žít, ostatně většinu života mi na klávesnici svítila maximálně tak dioda NumLocku. Ale cíleně teď kupuji jen takové, které podsvícení mají. Nepotřebuji RGB ani žádné podrobné možnosti nastavení. Stačí krásné bílé diody, které musí prosvítat čepičkami, tedy i znaky. Klávesy svítící jen po obvodu nechci.

Na MacBook Air podsvícení ani nevypínám, dopad na výdrž je zanedbatelný. Jako desktopovou teď používám Logitech MX Keys, která svítí jen při detekování rukou, takže na jedno nabití vydrží třeba týden. To mi stačí.

A proč podsvícení chci? Umím sice psát poslepu, ale některé speciální znaky mi do hlavy pořád nelezou. Tím spíš, že používám více operačních systémů, kde jsou na jiných místech. A při přehmatech na myš nebo touchpad se mi lépe vrací zpět. Já vím, že ve tmě bych měl spíš používat lampičku, ale ne vždy je to možné. A hlavně se mi ty bílé klávesy líbí. :)

Petr Urban

Ne

Koupě klávesnice je pro mě možná nejbolestivější záležitostí při skládání počítače. Většinou mi nevyhovuje rozložení. Chybí jí klávesa nebo má klávesy zkomprimované, aby se ušetřilo místo. Usoudil jsem, že nebudu dávat dva tři tisíce za klávesnici, se kterou budu nešťastný jen proto, aby byla podsvícená. Takže podsvícení oželím a pokojně žiji bez něj.

Marek Lutonský

Ne

Nejenže nevyžaduji, dokonce ho na klávesnici Logitech MX Keys aktivně vypínám. U bezdrátové klávesnice má podsvícení největší vliv na výdrž a delší intervaly dobíjení jsou mi mnohem cennější než světlo. Na klávesách stejně nemám ani české popisky, při psaní se nedívám na ruce, takže svícení je u mě zbytečná zhýralost.

Vladislav Kluska

Ano

Ale tedy záleží, jak kde. Na notebooku je to pro mě základ, protože ho používám všude možně a hodí se to, bez toho bych už stroj mít nemohl. Mám tam aktuálně nastavené RGB podsvícení, které mění barvu podle toho, co je na obrazovce za dominantní barvu a tak, ale to jsou blbiny, který nepotřebuju a spíš to ruší. Takže v práci mám nastavené jednolité bílé podsvětlení a jen měním intenzitu podle intenzity osvětlení displeje (vadilo mi blikání barev, které jsem periferně vnímal - primárně se nedívám na monitor notebooku)).

Když mám notebook připojený k monitoru a používám ho v práci na stole, používám externí bezdrátovou klávesnici Microsoft Designer Compact společně s numerickým blokem, které podsvícení nemají a je mi to jedno – v kanceláři mám vždy dostatečné osvětlení a je pro mě prioritou, aby mi klávesnice vyhovovala hlavně rozložením a zdvihem.

Tomáš Holčík

Ano

No vyžaduji, preferuji. V práci mám normální drátovou nesvítící klávesnici a ničemu to nevadí. Doma, kde přece jen pracuji i za tmy, to ale už chci. Můj požadavek na bezdrátové a současně podsvícené klávesnice byl dlouho téměř nemožný, ale naštěstí Logitech MX Keys mi to plní. Její magické bezdotykové rozsvícení jen při přiblížení se nad její tlačítka oceňuji každý den.

U notebooků také rozhodně dávám přednost podsvíceným klávesnicím, přičemž právě kvůli podsvícení preferuji černé klávesnice s bílými popisky. A dokážu psát bez dívání a nepotřebuji české popisky, ale podsvícená klávesnice je prostě příjemný komfort, kterého se vzdávám jen s nelibostí.

Karel Kilián

Ne

Na své pracovním notebooku mám sice podsvícenou klávesnici, nicméně nevyužívám ji. Používám externí bezdrátovou klávesnici, protože je větší a pohodlněji se na ní píše. Klávesnice na notebooku tak zůstává – kromě krátkého okamžiku během startu – permanentně zhasnutá.

Upřímně nevidím mnoho důvodů, proč bych měl požadovat nebo snad dokonce potřebovat podsvícenou klávesnici. Ve tmě nepracuji, navíc jsem se v posledních letech naučil docela solidně psát všemi deseti prsty, čili k orientaci nepotřebuji na klávesy vidět. Ano, může to působit efektně, ale není to věc, kterou bych ocenil.

A co vy, vyžadujete podsvícenou klávesnici?