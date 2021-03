Vývojáři Wordpressu přemýšlí nad ukončením podpory Internet Exploreru. Vyjádřit se můžete i vy

Wordpress patří mezi nejpoužívanější redakční systémy na světě a běží na něm miliony stránek. I proto si zakládá na podpoře široké řady prohlížečů. Nyní se ale uvažuje o ukončení podpory pro stařičký Internet Explorer. Vyjádřit se k tématu můžete i vy.

Celosvětové používání Internet Exploreru jako internetového prohlížeče klesá a již rok ukazuje Wordpress všem uživatelům upozornění, že by měli přejít na moderní prohlížeč. Přesto se ale najdou tací, kteří jsou na něm závislí. Většinou se přitom nejedná ani tak o běžné uživatele, ale spíše firemní zaměstnance, kteří jsou vázáni na software poskytnutý uvnitř organizace. Pro ty přitom může být často složité přejít na novější řešení.

Nápad s ukončením podpory tohoto prohlížeče v rámci administrace Wordpressu se tak aktuálně začal řešit napříč komunitou, která má právo se vyjádřit. Vývojáři jsou si totiž vědomi, že pro některé je přechod složitý, na druhou stranu vypuštění prvků nutných pro běh v rámci IE by zmenšilo objem nutného kódu. Ušetřilo by se přitom okolo 24 % přenášených dat, což by znamenalo vyšší rychlost webu pro uživatele.

To platí hlavně o nových prvcích, jako je např. nový editor příspěvků Gutenberg, který umožňuje editování a přidávání obsahu v blocích, se kterými lze dále pracovat. Kromě zmenšení velikosti by se také ulehčila práce vývojářům při implementaci nových funkcí.

Aktuální diskuse řeší pouze zda podporu ukončit či nikoliv, případné technické detaily a komplikace se budou řešit až později.