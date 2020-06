Vývojářem od kolíbky: Jak doma začít děti učit programovat už od mala

Chcete mít z dítěte šikovného programátora? Zkuste mu vštípit lásku k jedničkám a nulám už v útlém věku. Pomůžou vám s tím specifické programovací jazyky, ale třeba také robotické hračky.

V uplynulých měsících se řada z nás tak trochu nedobrovolně stala domácími učiteli. Pokud vás hra na učitele chytla, můžete pokračovat i po karanténě a zaměřit se s dětmi třeba na všeobjímající předmět, jakým je informatika. S její výukou lze dnes začít prakticky na úrovni mateřské školy. S programováním tak dnes mohou děti začít prakticky ještě dřív, než se naučí číst.

SPECIÁL Programování pro děti Pokud vás téma zajímá, připravili jsme speciální číslo časopisu Computer věnované výhradně Programování pro děti. Představujeme v něm nejlepší programy a jdeme více do hloubky. Speciál je k dostání v trafikách, nebo si jej můžete objednat na www.ikiosek.cz/computer Vybrané články z tohoto speciálu budeme publikovat i v rámci Živě Premium.

Scratch pro nejmenší

Grafické programování je jednoduché a intuitivní, a tedy zároveň motivační, protože i začátečník dokáže rychle naprogramovat zajímavé aplikace.

Celosvětově nejoblíbenější a nejspíš i nejrozšířenější je v současnosti volně dostupný Scratch. Je to graficky orientovaný programovací nástroj navržený primárně pro věkovou skupinu dětí od 8 do 16 let, ale de facto jej používají zájemci o programování a algoritmizace všech věkových kategorií. Je projektem Lifelong Kindergarten Group na MIT Media Lab. Je poskytován bezplatně a je lokalizován do více než čtyřiceti jazyků, mezi nimi i do češtiny a slovenštiny.