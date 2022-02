Vývoj Windows 12 v březnu neodstartuje. Jedenáctky nejsou ani půl roku staré (komentář)

Na základě nepochopeného vtipu některá média reportují o tom, že Microsoft spřádá konkrétní plány na Windows 12, přičemž s vývojem začne za měsíc. Zdá se, že všechno začal 19. února humorný tweet od účtu SwiftOnSecurity. Ten hned druhý den napsal, že tweet raději smazal. Šlo totiž o vtip, který někteří začali brát vážně.

Zřejmé to mělo být z uvedené informace, podle níž Windows 12 mají vyžadovat dva TPM. Přesto ještě po 20. únoru někteří píší o chystaném nástupci Jedenáctek. Např. Tom's Hardware se už opravil o uvádí, že článek postavil na informaci založené na nepochopeném tweetu od SwiftOnSecurity.

Také uvádí, že na tentýž příspěvek na sociální síti se odkazuje německý Deskmodder. Jenže Deskmodder v době psaní tohoto článku, nadále tvrdí, že v Redmondu probíhají předprodukční přípravy Windows 12 a vývoj odstartuje v březnu. Potvrzují to podle něj příspěvek od SwiftOnSecurity a jeho vlastní zdroj nebo zdroje.

Tahle zájmová stránka přinášející různé softwarové tipy v minulosti nepřinesla zásadní informace založené na svých zdrojích. Není vůbec jasné, jaké zdroje Deskmodder má. Zprávu o Windows 12 vyvrátil Daniel Rubino, šéfredaktor magazínu Windows Central, který naopak interní a spolehlivé informace přináší často. Na to, že šlo o pouhý vtip, poukázala rovněž Jen Gentleman, členka vývojového týmu Windows.

Windows je služba

Pojďme si říct, proč je krajně nepravděpodobné, že by Microsoft v tuto chvíli plánoval Windows 12. (Připustíme-li, že se takhle nástupce Windows 11 bude nazývat.) Možná stačí prohlásit, že je na to příliš brzy. Neplatilo by to za starých časů, kdy firma vydávala nové Windows každé tři roky. Jeden vývojový cyklus skončil, navázal na něj další.

Neznamená to, že se Windows 12 nikdy nedočkáme. Dokonce bych spíše řekl, že naopak. Jen to nebude v dohledné době. Výrobce teď považuje Windows za službu, takže se životní cyklus produktu změnil. Oproti časům Windows 10 se mění pouze to, že Redmondští už počítají se dvěma většími aktualizacemi za rok.

Windows 11 tedy budou průběžně vylepšovány. Každý rok je čeká jedná velká aktualizace a oproti dřívějšku budou přicházet menší vylepšení v průběhu celého roku. To už ostatně vidíme. V březnu většinu instalací oblaží první větší aktualizace. Současně se chystá výrazně rozsáhlejší balík novinek, přičemž široká veřejnost se těchto funkcí dočká nejspíš právě na podzim.

Čekání na marketingovou příležitost

Jedenáctky přitom dle mého názoru vznikly spíše ze snahy využít pandemickou situaci, která zapříčinila, že se po mnoha letech propadání prodeje počítačů naopak zdvihly (potvrzují to také úspěšné chromebooky). S ohledem na výše uvedený přístup k vývoji těžko vydání další verze s jiným jménem najdeme jiný než marketingový důvod. To, čím jsou dnes Jedenáctky, mohly být Desítky.

Při pohledu na Windows 11 si snadno uvědomíte další důvod, proč se sotva brzy dočkají nástupce – Microsoft není schopný vymyslet poctivé inovace, které by existenci nové verze ospravedlnily. Windows 11 šly cestou redesignu a to je zhruba všechno.

Realisticky vzato představují Windows dospělý produkt, který je potřeba zlepšovat iteračně a revoluci v něm už zkrátka nevymyslíte. Není to ani žádoucí. Např. odříznutí kompatibility s prostředím Win32 se Microsoftu několikrát nepodařilo. Cílová skupina o to nestojí a Win32 raději akceptuje i s jeho nedostatky. Jsou v tomto ohledu jeho předností.

Windows 11 vyšly před pěti měsíci

Když Microsoft tohle pochopil, tak naposledy a nedávno pohřbil Windows 10X a některé nápady z něj raději uplatnil v klasických Windows. Není vyloučené, že se o alternativní variantu Windows nepokusí po stopadesáté, ale to už bychom nemluvili o Windows 12.

Může se rovněž stát, že Jedenáctky neuspějí, takže bude potřeba připravit nástupce. Marketingově by se ovšem muselo jednat o pořádný propadák. Pocitově nemám dojem, že Windows 11 měly tak špatnou pověst jako Vista nebo Osmičky. Právě neúspěch Windows 8 byl dle mého názoru primární důvod, proč Windows 10 přišel na svět tak rychle a tak nedodělaný.

Microsoft se nechlubí tím, na kolik počítačů už se nový systém dostal, což v minulosti dělal. Varovné znamení? Jenže Windows 11 oproti Desítkám řadu – možná většinu – stávajících strojů odřízl od možnosti upgradu. Jeho postup ani nemohl být tak rychlý.

Je tedy předčasné prohlašovat Jedenáctky za propadák. Je i předčasné bavit se o jejich nástupci půl roku po vydání. Windows 8 vyšly v létě 2012, přičemž Windows 10 byly oznámeny o více než dva roky později. I kdyby byly Windows 11 neúspěšné, Microsoft to s nimi nevzdá sotva půl roku po vydání.

