Vývoj Windows 11 už nebude šifra, ke které chybí klíč. Microsoft zveřejnil jízdní řád [komentář]

Kdybyste chtěli vědět, na čem zrovna vývojový tým Windows pracuje, můžete zamířit na novou stránku, kterou připravil samotný Microsoft. Všiml si toho Paul Thurrott. Jde o plán vývoje Windows 11, ale Desítky to mají stejně spočítané a velkých věcí se v nich nedočkáme.

Vyznat se v nových funkcích z jiných zdrojů je nadlidský úkol. V posledních letech jsem vícekrát kritizoval komunikaci Microsoftu. Mění strategii vydávání nových funkcí pro Windows, dosud ale o stavu vývoje neexistoval ucelený přehled.

Microsoft informace drobí na různých místech, zejména jde o Windows Insider Blog a o popisy v dokumentaci vydávaných servisních aktualizací. Informace někdy trousí na různých dalších blozích, kterých momentálně existuje přibližně jeden a půl milionu (plus minus pár desítek).

Nové funkce se testují v několika veřejných kanálech, ale distribuce nedodržuje pravidla hierarchie. A co hůř, ne všechny změny Microsoft důsledně dokumentuje, což platí jak pro testovací verze Windows, tak pro konečné aktualizace. Velkou změnou bylo, když vylepšení přestal schovávat pro nové hlavní verze sytému. Dnes je vypouští prostřednictvím běžných servisních aktualizací.

Posuny paradigmatu

Komplexita situace dále narostla na podzim 2023, od kdy redmondští většinu nových funkcí zařazují do obou hlavních verzí systému, nikoli jen do té poslední. Jenže do nich nepřichází vždycky ve stejný čas.

Navíc Microsoft začal na nové funkce z velké části aplikovat princip řízené distribuce. Nainstalovat aktualizaci nestačí, funkce se musí dálkově aktivovat. Přesný moment vám nikdo neprozradí. Před pár lety takhle Microsoft začal řídit distribuci v programu Insider. V posledním roce princip uplatňuje i na funkční novinky v běžných servisních aktualizacích, které přináší vylepšení do stabilních Windows každý měsíc.

Možná se vám stalo, že když redmondští oznámili nějaký přídavek pro Windows, zažili jste déjà vu. Vždyť tohle do systému už přidali. Možná máte pravdu, ale jen z části. Funkce si mohla do systému cestu razit dřív, ale mířila na omezený okruh počítačů. Pokud jste zmatení, chyba není na vašem přijímači.



Třeba toto vylepšení na webu plánu vývoje nenajdete

Na samostatnou kapitolu by byly zmatky kolem posledních hlavních verzí Windows. v těchto případech narážíme na nejasné a neúplné plány. Microsoft při velkých prezentacích a oznámeních míchá testovací novinky s těmi určenými pro stabilní větev. Případem, který vešel do dějin, byly zmatky kolem Windows 11 22H2 a 23H2.

Nebylo jasné, která verze ponese jaký obsah. Až díky novinářským zdrojům Zaca Bowdena jsme zjistili, že za to mohl Copilot. Microsoft se rozhodl, že upřednostní široké nasazení AI chatbotu před exkluzivitou podporující nové hlavní vydání systému. Což je pochopitelné a pro všechny zúčastněné pozitivní. Jen by Microsoft musel umět situaci srozumitelně sdělit veřejnosti.

Otevřená komunikace a čitelný vývoj

Bezesporu se velká část uživatelské základny Windows o vývoj a směřování systému aktivně nezajímá. Kdokoli má zájem sledovat, co obsahují pravidelné aktualizace a jaké funkce firma chce uvolnit, by měl tento informační servis dostat. Zejména v organizacích mohou být tyto informace důležité, protože jde o více regulovaná prostředí, kde je primární dlouhodobá stabilita.

Dosavadní komunikační strategie Microsoftu poskytovala přinejlepším mlhavou představu o tom, jak budou Windows vypadat v nejbližších týdnech a měsících. A teď konečně vidíme první záblesk naděje.

Na novém webu výrobce rozepisuje funkce, které plánuje vydat. Prozrazuje, kdy proběhne distribuce. V některých případech již proběhla, takže víme, co se ve Windows 11 v poslední době změnilo. To je rozhodně krok správným směrem a je ironické, že Microsoftu trvalo tolik let, než takovou přehledovou databázi vybudoval.

Podobně totiž roky zveřejňuje v databázi, která se výstižně nazývá Microsoft 365 Roadmap. (Vedle toho Microsoft ještě vede přehledný seznam změn v nástrojích Office.) Teď máme Windows Roadmap.



K chystaným novinkám patří klávesnice vhodná pro gamepady

Víte, od kdy funguje Microsoft 365 Roadmap? K jejímu spuštění došlo 24. září 2018. Funguje tedy necelých sedm let. Díky archivu Wayback Machine se můžete podívat na dochovanou podobu z listopadu téhož roku.

Původně přitom tahle databáze obsahovala i přehled funkcí vyvíjených pro Windows 10, ale šlo jen o funkce orientované na podniky. Windows Roadmap má oproti tomu širší ambice. Jednak nejde o skrytý filtr ve vývojovém plánu Microsoft 365, jednak obsahuje nefiremní funkce.

Třeba říká, kdy se v Jedenáctkách objeví navigace gamepadem na softwarové klávesnici. Odkazuje se na další informační zdroje k popsaným položkám a vysvětluje omezení v distribuci, která jsou někdy jazyková nebo regionální. To je skvělé. Horší je to s úplností, protože momentálně se v programu Insider a servisních aktualizace servíruje nebo servírovalo více funkcí, než jich databáze obsahuje. Snad bude Microsoft důsledný a databázi bude svědomitě plnit.