Vývoj Windows 11 se rozdělil. Jedna větev míří do finiše, druhá připravuje velké věci na příští rok

Microsoft včera vydal hned dvě sestavení Windows 11. Do kanálu Beta zamířilo to s označením Insider Preview Build 22000.176, do Dev pak Insider Preview Build 22449.

Beta pomalu spěje k finále, aby systém mohl ve stabilní verzi vyjít 5. října. Nové sestavení tak opravuje sedm chyb týkající se mj. párování Bluetooth, připojení webkamer nebo funkčnosti Microsoft Storu. Firma však eviduje ještě zhruba 15 známých chyb, které na opravu teprve čekají.

Insider Preview Build 22000.176 už Microsoft poslal také do kanál Release Preview, který je doporučený jako experimentální, avšak vhodný i pro komerční využití. Na počítače, které na Jedenáctky nemají nárok, na stejném místě čeká testovací verze Windows 10 21H2.

Zajímavější věci se teď budou dít v kanálu Dev, kde již Insideři mohou začít pomalu ochutnávat rané verze systému, který ve stabilní verzi vyjde někdy v příštím roce. V prvním sestavení se objevilo několik menších novinek:

Microsoft vylepšil kompresi SMB (volitelná funkce), která by měla zrychlit síťové přenos přes LAN za cenu o něco vyšších nároků na procesor.

Změnila se úvodní animace při bootování, místo rotujících teček jsou tam teď čárky.

Notifikace mají poloprůsvitné (akrylové) pozadí a výraznější jména aplikací.

Pomalu se ladí také příchod Amazon Appstoru. Už je možné stáhnout Windows Subsystem for Android, ale momentálně to nic nedělá a aplikace pro Android v Jedenáctkách zatím nefungují. Funkce bude vyžadovat minimálně 8 GB RAM, Microsoft ale doporučuje dvojnásobek. V popisku mimochodem stojí, že WSfA zamíří i na Xbox. Může jít o chybu, ale také předzvěst toho, že aplikace pro Android (TV?) by mohly běžet i na konzolích.