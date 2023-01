Vývoj MSI Afterburner blokují protiruské sankce. Firma to ale nevzdává

Populární utilita pro optimalizaci výkonu grafických karet MSI Afterburner v posledních týdnech neprošla žádnou větší aktualizací. Nepodporuje tak naplno ani nejnovější grafické karty. Důvodem jsou protiruské sankce uvalené kvůli válce na Ukrajině.

O osudu MSI Afterburner promluvil hlavní vývojář programu Alexej „Unwinder“ Nikolajčuk, který na diskuzním fóru Guru3D.com čelil od fanoušků dotazům, proč software nepodporuje grafické karty, které vyšly v minulých týdnech.

„Válka a politika,“ odvětil, načež problém rozebral podrobněji. Vše se podle něj odvíjí od protiruských sankcí – Nikolajčuk se nachází v Rusku a MSI dosud nenašlo způsob, jak mu legálně vyplácet odměnu. Pro připomenutí, válka na Ukrajině vypukla 24. února 2022 a Rusko bylo od mezinárodního platebního systému swift odtrhnuto na začátku března.

„Projekt je ze strany firmy napůl opuštěný už docela dlouhou dobu. Ve skutečnosti to brzy bude rok, co MSI přestalo plnit své smluvní závazky pro Afterburner kvůli politické situaci,“ napsal Nikolajčuk na fóru. Vývojář se podle svých slov snažil během posledních 11 měsíců pokračovat v práci na projektu alespoň na vlastní pěst, ale vyústilo to jen ve zklamání, jak říká. „Mám pocit, že jen mlátím mrtvého koně a plýtvám energií na něco, co firma už nepotřebuje,“ konstatoval.

Závěrem dodal, že se MSI Afterburner bude věnovat alespoň trochu ve svém volném čase i nadále, ale svou pozornost zaměří především na něco, co mu dokáže zaplatit složenky.

MSI na svém webu neuvádí nic o tom, že by Afterburner měl skončit, varuje zde jen před podvodnými stránkami, které se v poslední době vyrojily. Ve vyjádření zaslaném serveru Wccftech pak vyvrací, že by s programem už nepočítalo. „S MSI Afterburner chceme naplno pokračovat. MSI aktuálně hledá řešení a očekává, že jej nalezne brzy,“ uvedla firma.