Vývoj Formule 1 se neobejde bez Excelu. Evidence 20 tisíc dílů v jednom souboru zděsila šéfa Williamsu

Na počátku roku 2023 nastoupil do týmu Formule 1 Williams nový šéf James Vowles, který na této pozici vystřídal Josta Capitu. To by z pohledu Živě.cz nebyla nijak zajímavá informace, kdyby později nevyplavaly na povrch informace o tom, jak to fungovalo v britské stáji, která se nejprestižnějších automobilových závodů účastní více než 45 let.

Vowles prakticky hned od svého nástupu poukazoval na zastaralé pracovní postupy a systémy. Spolu s technickým ředitelem Patem Fryem došli k závěru, že pokud tým neudělá zásadní kroky ve svém fungování, nebude schopen bojovat o umístění na předních příčkách. Kromě změny technologické základny vozu prosadili také jiný přístup k aerodynamickým a mechanickým prvkům.

Monopost Formule 1 v Excelu

Modernizaci týmu bylo nutné provést i v dalších segmentech. Jednu ze zásadních rolí při konstrukci závodního monopostu totiž hrála tabulka vytvořená v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, která obsahovala seznam přibližně 20 000 jednotlivých komponent a dílů.

Patrně nepřekvapí, že Vowles – bývalý zaměstnanec Mercedesu, který byl zvyklý na špičkové provozní postupy a systémy – tuto skutečnost odsoudil. „Seznam v Excelu byl vtip. Nedalo se v něm orientovat a nedal se aktualizovat,“ konstatoval kriticky.

Jedním ze zásadních nedostatků tohoto řešení byla skutečnost, že neexistovaly údaje o nákladech na jednotlivé komponenty, o tom, jak dlouho trvá jejich výroba, kolik jich je ve výrobě a kolik k dispozici. Chyběly i informace o tom, zda jsou díly objednané. „Když začnete sledovat stovky tisíc komponent, které se v organizaci pohybují, je tabulka v Excelu k ničemu,“ řekl Vowles v rozhovoru pro magazín The Race.

Pokud bylo potřeba zjistit, v jaké fázi výroby je nějaká součástka, řešili to zaměstnanci prostřednictvím e-mailů. Nevyhovující systém také způsoboval problémy s hledáním již naskladněných komponent. Situace byla natolik chaotická, že se týmu v roce 2019 podařilo zmeškat začátek předsezónního testování.

Takhle to opravdu nejde!

„Jakmile do toho začnete vkládat takovou úroveň složitosti, v jaké se nachází moderní Formule 1, tabulka v Excelu se zhroutí a následně se zhroutí i lidé. A přesně tam se nacházíme,“ pronesl James Vowles na účet neefektivního systému.

Představa, že moderní tým Formule 1, který vyrábí jedny z nejfantastičtějších a nejefektivnějších strojů na světě, používá k jejich konstrukci Excel, může působit zvláštně. Nicméně taková realita panovala ve Williamsu po mnoho let. Je skoro s podivem, že se stáji v posledních letech podařilo dosáhnout toho, čeho dosáhla, když bojovala s takovým organizačním chaosem.

Na druhou stranu to ve Formuli 1 není úplně neobvyklé. Když Sebastian Anthony pracoval v týmu Renault, v roce 2017, uvedl, že tabulka návrhu a sestavení vozu Renault Sport Formula One v Excelu má 77 000 řádků – více než třikrát více než tabulka Williamsu, která v roce 2023 podnítila interní revoluci.

Vowles a Fry začali kompletně měnit způsob digitální evidence dílů a přepracovávat systémy pro navrhování a stavbu vozu. Dle Frye byl přechod na moderní systém „ukrutně drahý“ a byl to velmi bolestivý proces, ale pravděpodobně týmu zabránil v dalším zaostávání za konkurencí.