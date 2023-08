Vývoj AI na běžných procesorech je energetická sebevražda. Umělá inteligence zítřka dost možná poběží na analogových čipech

Současné počítače jsou pro úlohy z oblasti AI žalostně neefektivní a v principu to platí i pro grafické akcelerátory. Ano, žasneme z toho, co všechno dokážou, ale srovnejte to s tím, co zvládne maličký mozek ve vaší hlavě. K běhu mu přitom stačí jen kyslík a jedna tatranka.

Abychom na těch nejpokročilejších superpočítačích současnosti vycvičili velký jazykový model typu GPT-4, budeme naopak potřebovat stovky až tisíce megawatthodin elektrické energie a miliony dolarů v kapse.

Mozek je pamětí i procesorem v jednom

Je to vlastně logické. Když totiž naši předci ve 20. století pracovali na architektuře moderního digitálního počítače, nevyvíjeli ho pro to, abychom na něm napodobovali biologický mozek, ale zpracovávali třeba podnikové účetnictví.

Zatímco křemíkový počítač obvyklého designu musí neustále přenášet data mezi pamětí a výpočetní jednotkou – procesorem –, což vše neuvěřitelně zpomaluje, mozek je pamětí i procesorem sám o sobě.

Hybridní analogově-digitální počítače pro AI

Jedním z řešení, jak jej napodobit, jsou proto hybridní analogově-digitální počítače pro AI. Věnuje se jim třeba Mythic a už nějaký pátek také IBM ve svém týmu Analog AI.

A právě IBM se na svém blogu před pár dny pochlubilo nejnovější generací experimentálního hybridního čipu pro AI.



Vizualizace čipu s 64 jádry. Každé z nich obsahuje matici 256×256 synaptických buněk

Procesor v sobě podobně jako biologický mozek kombinuje výpočetní i paměťovou část pro neuronovou síť. Čip se totiž skládá z 64 jader a každé toto jádro obsahuje matici 256×256 analogových synaptických paměťových buněk.

Analogový obvod simuluje synapsi neuronu

Na rozdíl od digitální paměti RAM se ale v těchto buňkách nedrží diskrétní nízký, nebo naopak vysoký logický stav (tedy přeneseně digitální 0 a 1 – alfa a omega binárního kódování informací v počítačích), ale buňka se může chovat třeba jako rezistor s nastavitelným elektrickým odporem (phase-change memory).



Paměťové elementy v podobě nastavitelných rezistorů, přičemž výše jejich odporu představuje synapsi – rozhodovací váhu – při průchodu signálu neuronovou sítí

Míru tohoto odporu v jednotlivých buňkách nastavíme strojovým učením a rezistor se pak bude chovat podobně jako synapse – rozhodovací váha –, která procházející signál neuronovou sítí adekvátně zeslabí.

Model takové počítačové neuronové sítě tedy nemusíme postupně číst z paměti a zpracovávat na CPU nebo GPU, protože síť různě zbytnělých AI synapsí jsme elektricky nastavili přímo v této struktuře analogového paměťově-výpočetního čipu.



Architektura běžného počítače vs. princip in-memory computingu

Tomuto přístupu říkáme in-memory computing a IBM se chlubí, že jeho čipy disponují výpočetní hustotou 400 GOPS/mm². Tedy 400 miliard operací za sekundu na 1 milimetr čtvereční plochy.

Teď to ještě dostat do klasického počítače

Podobných prototypů jsme tu už ale měli hodně. Ten od IBM se nicméně liší v tom, že to inženýři dotáhli poměrně daleko a myslí už opravdu na to, aby to jednou mohlo komunikovat s běžným digitálním počítačem současné architektury.

V každém z 64 jader jsou proto integrované také D/A a A/D převodníky a pomocné procesory pro snadnou přípravu dat před posláním do analogového obvodu a následnou interpretaci výsledku.

Podobný čip by tak jednou mohl sloužit třeba i jako rychlý a energetický úsporný koprocesor pro zpracovávání neuronových sítí na mobilu. Byl by to takový malý mozeček v kapse, který by doplnil klasický digitální počítač.