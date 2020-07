Využijte všechny funkce NASu a vytvořte si perfektní zálohu dat

NASy jsou primárně určeny pro zálohu a sdílení dat napříč více uživateli. Aby byla záloha dat co nejúčinnější, nestačí data jen jednou za čas na NAS zkopírovat.

Poctivé zálohování dat by neměl nikdo podcenit, neboť jak praví IT klasik, neštěstí nechodí po horách, ale po pevných discích. Ukážeme si, jak využít NAS pro co nejbezpečnější zálohu dat. Návod opět předvedeme na NASu Synology, u dalších předních výrobců Asustor a QNAP je princip zálohy identický a velmi podobné jsou i odpovídající aplikace.

Pravidlo 3-2-1

Známé zálohovací pravidlo říká, že byste měli mít tatáž data na třech různých datových nosičích. Obvykle to znamená jednu kopii dat na lokálním zařízení (PC, notebooku), dvě další na různých záznamových médiích a konečně jedna z nich by měla být umístěna mimo domov (tzv. off-site záloha). K tomuto pravidlu se budeme neustále vracet.