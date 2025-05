Využijte monitor naplno. 10 největších chyb při zapojování a nastavování

Nový monitor sice přinese mnoho radosti, ale ještě předtím je potřeba jej správně nastavit, čímž nemyslím jen jej ergonomicky napolohovat. V OSD menu monitoru i ve Windows je spousta nenápadných, ale důležitých nastavení, která může být nutné změnit. Ne vždy stačí jen postavit monitor na stůl a jakkoli jej zapojit, už v tomto bodě může nastat problém.

1. Zapojení monitoru

Prvním krokem je zapojit monitor do zásuvky pomocí přibaleného konektoru a následně jej připojit k počítači. Už zde může nezkušený uživatel udělat chybu, protože na počítači je více konektorů, a ne všechny jsou stejné. Předně si dejte pozor, abyste monitor nezapojili do základní desky namísto do dedikované grafické karty. Pro jistotu se podívejte do manuálu ke grafice, protože výrobce může jeden port předurčit jako ten primární.

Nyní ke kabelům, což je věda sama o sobě. Výrobce by měl přibalit kabely se správnými standardy, které odemknou maximální rozlišení a obnovovací frekvenci monitoru. Nicméně velmi často se stává, že to platí jen pro jeden kabel – ten se zakončením v podobě DisplayPortu. Pro hraní her je Display­Port preferovanou volbou, nejen protože umožňuje vyšší obnovovací frekvence, ale také má lepší podporu pro adaptivní synchronizaci. Volte tedy zejména pro herní monitory DisplayPort a ideálně zkontrolujte, jestli má stejný nebo vyšší standard než monitor.

2. Rozlišení a frekvence ve Windows

Hned první věcí, kterou byste po úspěšném zapojení svého nového monitoru měli udělat, je kontrola nastavení ve Windows. Když kliknete pravým tlačítkem na plochu, vyberte Nastavení displeje, v nich zkontrolujte rozlišení a můžete změnit velikost textů, aplikací nebo hlavní plochy. Hráči následně přejdou přes pokročilé možnosti displeje na další nastavení, kde si nastaví, aby jejich nový monitor běžel na maximální obnovovací frekvenci. To se nenastaví samo a je nutné, abyste to po připojení nového monitoru, po výměně grafické karty nebo po přeinstalaci Windows změnili. Klidně si toto nastavení zkontrolujte i v případě, že nový monitor nemáte. Jen pro jistotu.