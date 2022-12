Vytiskli jsme si cukrářská razítka a upekli luxusní vánoční cupcaky jako od profíka

Těžko byste v Česku a na Slovensku našli kutily s 3D tiskárnou, kteří by před Vánocemi nevyrobili alespoň jedno originální vykrajovátko na cukroví. A pokud ano, a právě teď čtou tyto řádky, už jistě běží ke svému oblíbenému CADu a ještě před Silvestrem to napraví.

Vykrajovátka na tradiční druhy cukroví, které se tak u vás doma alespoň trošku odliší od celostátní konfekce, jsou na výrobu jednoduchá, nemusejí být nikterak přesná a vykouzlíte je prakticky z libovolné tiskové hmoty.

A právě proto si dnes vyzkoušíme něco trošku složitějšího. Naše grafička Eva, která každý měsíc připravuje čerstvé vydání časopisu Computer, totiž zavítala do naší redakční dílny s požadavkem na výrobu mnohem přesnějšího razítka!

Podívejte se na video, jak jsme vytiskli razítka a snědli cupcaky:

Titěrný vzor

Kdybychom chtěli vyrážet vzor do běžného těsta, které skončí v troubě a ještě změní konzistenci a tvar, nic by na tom nebylo, stačila by totiž hrubá přesnost v řádu jednotek milimetrů. Mně však v e-mailu namísto toho přistály titěrné křivky ve formátu SVG, které tvořily nápis „KRÁSNÉ Vánoce“ v různých řezech písma a rozdělený na dva řádky.



Vektorovou předlohu razítka jsem si připravil v programu Affinity Designer

Jak je patrné na obrázku, text je plný tenkých a zaoblených linek a také samostatných objektů, které budou čnít do výše a může se na nich projevit každá nepřesnost tisku. Je to případ zejména drobných diakritických znamének, která se mohou ke všemu velmi snadno zlomit.

Razítko pro cukrový fondán

Zkušené pojídače cukroví už jistě napadlo, že něco takového nebude v praxi fungovat, kresba je totiž příliš detailní, aby zanechala v těstu patřičný otisk – rozteče se pečením a bude to k ničemu.

Tak by to u běžného těsta určitě dopadlo, Eva ale použije razítko k něčemu úplně jinému! Vzor se totiž otiskne do tenké vrstvičky uváleného růžového fondánu. Pokud jsou vaše cukrářská znalosti stejně děravé jako ty moje a rozpoznáte leda tak moučkový cukr od kostkového, česká Wikipedie praví:

Fondán (fr. fondant) je bílá nebo obarvená cukrová hmota, za studena tuhá, která se dá snadno tvarovat, ale po vyschnutí ztvrdne a utvoří krustu

Fondán je tedy velmi jemný – jemnější než marcipán –, takže by se v něm mohl zároveň projevit každý neduh, pokud nebude razítko naprosto bezchybné.

3D model vyrobíme v TinkerCAD

SVG křivky jsem nejprve nahrál do jednoduchého webového editoru TinkerCAD pro přípravu tiskových modelů, položil je na krychlovou základnu, nastavil jim výšku na 3 mm a z katalogu Thingiverse stáhl STL model klasického zaobleného držáku pro razítka Stamp holder. Hotové návrhy najdete zde včetně formy pro případný odlitek (o něm později).



Předlohu v SVG jsme nahrál do webového TinkerCAD a vyrobil 3D model razítka

Obě části se po tisku sešroubují dohromady a razítkové adaptéry tak bude moci Eva jednoduše měnit i příští rok. Ano, kdybych měl na přípravu více času, šroubky nahradím za nějaký sofistikovaný zacvakávací mechanizmus, pro ověření funkce to ale bohatě stačí.

FDM/FFF tisk s 0,4mm a 0,25mm tryskou

Fajn, ale jak to tedy vytisknout? Ty nejtenčí křivky kresby budou mít tloušťku hluboko pod jeden milimetr a s běžnou 0,4mm tryskou pro FDM/FFF 3D tisk budu asi na hraně technických možností.



FDM/FFF tisk s 0,4mm tryskou

V redakční dílně mám nicméně i trysku s polovičním průřezem 0,25 mm, takže místa, kde by obvyklá tryska horko těžko položila jen jedno vlákno, může s polovičním průměrem položit dvě a ke všemu vykreslit ještě jemnější detail.



FDM/FFF tisk s 0,25mm tryskou

Razítkové adaptéry jsem pro srovnání vytiskl s oběma tryskami a na mašině Original Prusa i3 MK3S+.

MSLA tisk s fotopolymery

Na Živě.cz jsme už ale mnohokrát psali ještě o jedné a cenově stále relativně dostupné metodě aditivní výroby: MSLA, tedy maskové stereolitografii. V tomto případě se model nevyrábí nanášením roztaveného vlákénka plastu vrstvička po vrstvičce, ale namísto toho se na LCD displeji zobrazuje polopropustná rastrová maska, kterou prosvítí UV zářič pod ní a vytvrdí tak na podložce vrstvu fotocitlivé pryskyřice, kterou nalejeme do vaničky.

Základní principy MSLA 3D tisku jsme si vysvětlili v těchto článcích:

Dokonalé detaily a hladké povrchy

Stereolitografie má tu výhodu, že může dosahovat mnohem vyššího tiskového rozlišení a jemnosti výroby. Horizontální rozlišení odpovídá rozlišení maskovacího displeje, no a jemnosti a kompaktnosti výrobku pomůže i to, že se přirozeně každá vrstva vytvrzuje naráz.



MSLA tisk

Ve výrobku tedy nejsou patrné žádné cestičky pokládaného vlákna, vrstvičky jsou téměř dokonale spojené a dobře připravený model pak vypadá skoro jako ze vstřikolisu – bude v rovinách hladký a lesklý jako kostka stavebnice Lego.



FDM/FFF tisk s 0,25mm tryskou, 0,4mm tryskou a MSLA tisk vedle sebe

Má to ovšem jedno velké Ale! Většina běžně dostupných fotopryskyřic obsahuje nejrůznější zdraví škodlivá tvrdící aditiva a výrazně páchnou. Nejsou rozhodně určené k tomu, aby je vaše děcka žužlala v puse. K tomu slouží až specializované pryskyřice s certifikací food-safe, ty jsou ale velmi drahé a často i nedostupné.

Co s tím?

Zápach odstraní až dokonalé vytvrzení

Naše razítko bude maličké a do styku s fondánem se dostane jen na okamžik, hlavně jej ale několikanásobně vytvrdím a ošetřím, aby se opravdu zbavilo nepříjemného odéru a všech případných tekutých zbytků. MSLA tisk je totiž sice přesný, ale výrobou modelu to nekončí. Surový výrobek ještě musí dozrát jako dobrý sýr.



Dvě verze hotového razítka vyrobené technologií FDM/FFF a MSLA

Přirozené zrání na slunci je zvláště teď v zimě poměrně dlouhý proces a výrobek může měnit mechanické a chemické vlastnosti ještě několik dalších týdnů, atmosférou zeslabené přírodní ultrafialové záření ale dokáže nahradit nějaký umělý a mnohem silnější zdroj.

Já k tomu nakonec použil mycí a vytvrzovací pec Original Prusa CW1S a pro samotný tisk MSLA mašinu Original Prusa SL1S Speed.

Ještě bychom mohli vytvrdit food safe epoxid

Další a časově náročnější možností, kterou si ukážeme v novém roce, je odlitek z vytvrzovacího epoxidu s certifikací food safe. Tiskovou fotopryskyřici tedy použijeme k výrobě odlévací formy ve tvaru negativu modelu, no a tu pak naplníme právě epoxidem, který bude s pomocí tvrdila zrát několik desítek hodin. Poté z formy výrobek vyklopíme, očistíme a máme opět nádherně hladký adaptér razítka, které tentokrát může klidně žužlat i váš kojenec.



Forma pro odlitek, tedy negativ původního modelu

Forma z běžného fotopolymeru bude tvrdá, budeme proto potřebovat ještě nějaký netoxický separátor, anebo bychom to mohli zkusit s flexibilním fotopolymerem. Odlévací formička bude měkčí a bude vzdáleně připomínat třeba silikonové formy na pečení.

Flexibilní tiskové materiály jsou sice mnohem dražší, hůře dostupné a vyžadují už nějaké tiskové zkušenosti, ale nebojte se, vyzkoušíme si je za pár týdnů, jen co nám dorazí do brněnské redakce.



Vytvrzovací epoxidová pryskyřice s certifikací food safe

Jak to dopadlo s razítkem z MSLA tiskárny

Tak, dost teoretické omáčky a pojďme se podívat, jak to vlastně celé dopadlo. Naše grafička Eva je už zkušená cukrářka, takže operaci s razítky zvládla na jedničku a vyrobila naprosto ukázkové vánoční cupcaky s fondánovými čepičkami.



Výroba zkušebních čepiček pro cupcaky u Evy doma

MSLA razítko se do fondánu otisklo opravdu příkladně a bylo to znát zejména na plochách, protože povrch razítka byl dokonale hladký.



Otisknutý vzor z MSLA razítka přesně odpovídá předloze

Jak to dopadlo s razítky z FDM/FFF tiskárny

V případě FDM/FFF tisku s 0,4mm a 0,25mm tryskou to ale také nebylo vůbec špatné. V obou případech tiskárna velmi slušně udržela původní tvar kresby a drobné neduhy se objevily právě jen na větších stykových plochách.



Ražba fondánu a náhled FDM/FFF tisku s ironingem (vlevo) a bez něj (vpravo)

Alespoň částečným řešením by byla finální úprava povrchu třeba pomocí tzv. ironingu (1, 2), kdy tryska velmi jemně klouže po rovinných plochách, vyplní mezery a ještě více zhladí hrubý vzor způsobený svrchní vrstvou položených vláken.



Vyražený vzor z FDM/FFF razítka (0,25mm tryska)

Proč je tedy ironing jen volitelnou funkcí, když může být tak praktický? Protože výrazně prodlužuje dobu tisku a u těch nejdrobnějších objektů (třeba právě u naší drobné diakritiky) může výtisku naopak uškodit.

Pomohlo by i jemné a velmi opatrné ruční zbroušení. Pozor ale na to, aby po takovém opracování nezůstaly v lepkavém fondánu drobné zbytky a prach. Mikroplastů nám sice v tělech už dnes cirkuluje až až, ale proč to množství ještě dále navyšovat, viďte.

Jako od profesionála!

Pokročilé domácí cukrářství je tedy jedna z dalších možností, jak využít 3D tiskárnu a oslnit návštěvu pekařskou architekturou, o které se může ostatním jen zdát.



Teď už to jen sníst!