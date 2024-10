Vytiskl jsem Land Rover, který opravdu jezdí. Nebylo to levné, ale byla to zábava

Samozřejmě je možné si vše navrhnout od začátku, nakreslit jednotlivé součástky, ale s prototypováním, pokusy a omyly se dostáváme na několikanásobek časového rozpočtu, který jsem byl ochotný projektu věnovat. Naštěstí existuje i jednodušší cesta.

Za projektem 3Dsets.com stojí Češi Ondřej Slavík a Jiří Lorenčík. Díky rostoucí komunitě kolem hobby 3D tisku se služba plní zajímavým obsahem – modely pro 3D tisk v prémiové kvalitě. Vlastně to skvěle zapadá do silné české modelářské tradice, tiskárny jsou jen nový nástroj a na 3Dsets se dají koupit kvalitní digitální data pro tisk. Konkrétně „můj“ model vznikal v programu Autodesk Fusion 360.

Kde jsem vzal tisková data

Jde o Landy 4x4 Pickup (3Dsets.com). Manuál k sestavení se dá stáhnout zdarma před nákupem, takže si uděláte dobrou představu o rozsahu a náročnosti projektu. Pak jsem zaplatil 40 dolarů a už jsem mohl stahovat balík (427 MB), ve kterém jsou tisková data, manuál a seznam vybavení k nákupu.



Landy má 51 × 24,5 (včetně zrcátek) × 22,5 cm. Jen filament váží 2,5 kg, celý model kolem 3 kg.

Pozor na maximální velikost tiskové plochy vaší tiskárny. Např. Bambu Lab A1 mini na tyto modely stačit nebude. Minimální velikost tiskové podložky je pro tento konkrétní model 20 × 20 cm a 20 cm budete potřebovat i na výšku.

Tiskárna a filament

Tisknul jsem na Bambu Lab P1S a použil jsem základní materiál PLA dle doporučení autorů. Do diferenciálu jsem vytiskl šest koleček z PC Blend (odolný polykarbonát), ale není to nutné, pokud to vaše tiskárna nezvládne. Krátce jsem zkoušel i variantu těchto koleček z PLA a model s nimi také jezdil, ale patrně by nevydržela tak dlouho.

Bambu Lab P1S nabízí 14 obchodů za ceny od 16 690 Kč Srovnat ceny

Postup a jak dlouho to trvalo

Celý tisk mi trval cca měsíc a skoro všechny díly se podařilo vytisknout na první pokus – data od 3DSets jsou skvěle připravená včetně integrovaných podpěr, takže není nutné nic zásadního upravovat. Snad jen některé díly mě vizuálně neuspokojily, takže jsem je tisknul podruhé s drobnými korekcemi, zpomalením a podobně.

Postupně jsem tisknul jednotlivé komponenty podvozku, karoserie, doplňky. Většinou jsem hned po vytištění sestavil nápravy, šasi, dveře atd., abych poté nemusel díly hledat v jedné velké hromadě. Model má 245 dílů (!), takže nějaký systém pro udržení přehledu rozhodně doporučuji. Já jsem související díly ukládal do papírových krabic od filamentu.



Dílů je opravdu hodně, osvědčilo se mi postupné skládání jednotlivých segmentů.

Stavba je velmi zajímavá, díly jdou do sebe velmi hezky zacvaknout. Model obsahuje desítky šroubků a v postupu není žádné lepení, takže následně můžete auto rozebrat, opravit, vyměnit díl za nový, vylepšovat...

Motor, servo, dálkové ovládání

Pro nemodeláře bude asi největší oříšek zprovoznění pohonu a dálkového ovládání. Je nutné pořídit RC soupravu, ceny začínají na 1000 Kč. Dále bude nutný přijímač (obvykle bývá jeden kus součástí RC soupravy), motor a servo na řízení.



Motor je, jako u skutečného auta, pod přední kapotou. Baterie se veze vzadu na korbě.

Osobně jsem použil následující RC výbavu, nakoupil jsem v českém obchodě. V čínských obchodech můžete ušetřit, ale občas je problém získat přesné informace o produktu, k tomu dlouhé dodací thůty, problémy s případnou reklamací atd.

Také potřebujete ložiska, šroubky, matičky, olejové tlumiče, pneumatiky, samozřejmě šroubováky. Autoři z 3DSets poskytují pro každý model kompletní seznam včetně odkazů k zakoupení.

Tuning a příslušenství

Hned po dokončení jsem přemýšlel, jak model dále rozšířit. Na internetu najdete desítky vylepšení a příslušenství pro modely od 3DSets. Já jsem se pustil do podvalníku.



Třeba na Thingiverse jsou pásy místo kol, radlice na sníh, adaptér pro baterii do vrtaček z Lidlu a řada dalších drobností.



Mě zaujal velký přívěs na další auto – opět od 3DSets.com.



Za modelem Landy 4x4 vypadá opravdu impozantně, celková délka celé soupravy je přes 1 metr! Vozík má nadélku 68 cm a váží 2 kg.

Celková cena

Celý projekt mi po večerech zabral cca měsíc, obvykle jsem do tiskárny nahrál data k tisku a během čekání sestavit díly z předchozího tiskového plátu. S modelem se opravdu příjemně jezdí, není to žádný rychlý stroj, ale spíše realistický model do lehkého terénu a na pomalou jízdu. Pro představu:

Celkové náklady jsou cca 5-6 tisíc korun za filament, elektroniku a další zakoupené díly.