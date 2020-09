Vysvětlete dětem, co je to umělá inteligence. Klidně se před tím na code.org podívejte sami

Na webu code.org najdete pěkný výukový kurz, který dětem interaktivně vysvětlí, jak funguje umělá inteligence.

A.I. na začátku neumí vůbec nic. Jejím úkolem je vyčistit oceán od odpadu a všechno se musí napřed naučit. Takže postupně ji vytrénujete, aby poznala rybu od odpadu. Posléze aby správně rozhodla, co patří do vody a co ne – aby zachytila i jinou mořskou havěť než ryby. Stejně se A.I. naučí poznávat barvu ryb a jejich vlastnosti.

Celý kurz je česky a doprovodná videa mají české titulky. A jestli ani vám není stále jasné, co to ta umělá inteligence vlastně je, zkuste si ho také proklikat.

Na webu code.org najdete nejrůznější zábavné hry a kurzy, které dětem pomohou získat základy programátorského, algoritmického myšlení.

Doporučujeme speciál Computeru Programování pro děti. Za 99 Kč si ho můžete objednat online a během několika dnů vám dorazí do poštovní schránky.