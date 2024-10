Výstřižky v obrázcích najdou tabulku. Snadno ji zkopírujete a vložíte třeba do Excelu

Do nástroje Výstřižky pro Windows 11 míří v krátké době za sebou druhé vylepšení. Tentokrát se naučily kopírovat obsah obrázků jako tabulku, která následně vložíte třeba do Excelu. Před pár týdny Výstřiky zase umožnily, abyste si vybrali složky, kam se budou ukládat snímky a videozáznamy.

Zatímco výběr složek zamířil na počítače se stabilní větví Windows 11, kopírování tabulek se teprve testuje – v kanálech Canary a Dev. Funkci najdete ve Výstřižcích od verze 11.2409.22.0.

Hned jsme ji vyzkoušeli. Proto můžeme říct, že kopírování tabulek funguje docela dobře, není ani nutné vždycky z obrázku odstranit všechno, co není tabulka. Klepnete na tlačítko Akce s textem, nástroj proskenuje text a Výstřižky kromě stávajícího začernění citlivých údajů a zkopírování celého textu nabídnou právě zkopírování tabulky.



Na nástrojové liště si všimněte tlačítka pro zkopírování tabulky

Detekce nám v jednom případě nezafungovala, ve zbylých ano. Otestovali jsme si to na jednom z našich článků s jednoduchou tabulku. Vložení nám fungovalo do webového Excelu a do tabulky na Disku Google. Doufejme, že detekce tabulek bude spolehlivá. Proto ostatně funkce ještě není nasazené v ostrém vydání, musí se ještě ladit.



Tabulku vložíte do Excelu nebo Sheets

Zdroje: Windows Insider Blog