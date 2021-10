Vyšší výkon, delší výdrž i lepší výbava. AMD promluvilo o procesorech pro rok 2022

Je prosinec 2016 a AMD odhaluje novou generaci procesorů Ryzen s architekturou Zen, která po nepřesvědčivém Bulldozeru dala světu naději, že největší rival Intelu s ním ještě dokáže srovnat krok. AMD jej však za pět let nejen srovnalo, ale rovnou předehnalo. Intel sice letos chystá tvrdou ofenzívu jménem Alder Lake, avšak AMD má už na příští rok další trumfy.

Mluvili o nich Robert Hallock, šéf technického marketingu, a John Taylor, marketingový ředitel celé AMD. Hallock připomněl důležité produkty pro rok 2022 i vize, kterých se firma chce držet v budoucnu.

Ryzeny s o 15 % vyšším výkonem

Již začátkem příštího roku mají dorazit procesory „Ryzen 6000“, které ponesou stávající jádra Zen 3, ale nad nimi bude ještě vrstva 3D V-Cache zvyšující herní výkon. Letos v červnu firma ukázala, že i při stejné 7nm výrobě a zachování taktů dokáže zvětšená vyrovnávací paměť posunout herní výkon v průměru o 15 %. Mluvíme tedy o generačním skoku.

Firma tehdy srovnávala 12jádrový Ryzen 9 5900X s frekvencí omezenou na 4 GHz s variantou o stejných parametrech, avšak se 192 MB 3D V-Cache. Do jakých procesorů tato paměť dorazí a kolik budou stát, to zatím nevíme. Jisté je jen to, že půjde o labutí píseň platformy AM4.

Nástupce AM4

Nová platforma, říkejme ji třeba „AM5“, dorazí později v příštím roce. Přinese nová procesorová jádra Zen 4 a pak tři důležité pětky: 5nm výrobu, podporu pamětí DDR5 i rozhraní PCI Express 5.0. Dlouho se přitom spekulovalo, že s PCIe 5.0 se nepočítá. AMD ale teoreticky může toto rozhraní nabídnout jen u vybraných procesorů a čipsetů, ostatně i na AM4 vedle sebe existují modely s PCIe 3.0 a 4.0.

Novinky pro notebooky

Na začátek roku 2022 v AMD připravují i nová mobilní APU „Rembrandt“. Čipy nazvané pravděpodobně Ryzen 6000U (15W modely) a 6000H (45W modely) spojí procesorová jádra Zen 3 a grafický čip RDNA2, který najdeme v Radeonech 6000 nebo nových generacích konzolí od Sony a Microsoftu. Do notebooků podle všeho přinesou i podporu PCIe 4.0, USB4 a paměti (LP)DDR5, z nichž by mělo těžit hlavně GPU. Rembrandt mají být prvními čipy AMD využívající 6nm výrobu TSMC, tedy první generace s EUV litografií.

Robert Hallock bohužel o výše jmenovaných vlastnostech neřekl ani slovo, takže jde jen o spekulace, byť doložené mnoha zdroji. Mluvil jen o zvýšené efektivitě a delší výdrži notebooků. AMD na to půjde dvěma způsoby.

Ve firmwaru má být několik algoritmů starajících se o správu napájení v závislosti na aplikaci či vytížení. V současných procesorech je pouze jedno pravidlo, kterým se napájení řídí, ať už na počítači běží Word, nebo naopak náročný rendering v Blenderu. AMD chce zároveň přinést další stavy (sleep states), které budou moci vypínat jednotlivé části CPU i GPU, a tím dále šetřit energii, když není třeba tolik výkonu.

Nové akcelerátory

AMD se také inspiruje mj. Applem a chce do budoucna vedle CPU a GPU postavit i několik specializovaných koprocesorů (Hallock o nich mluví jako o akcelerátorech), které mají násobně vyšší výkon při zlomkové spotřebě. Například půjde o různé urychlovače AI, jako příklad dal ty pro odšumování videa nebo korekci očí při videohovorech (otočí je tak, aby koukaly do kamery).

O tomto nápadu se začalo spekulovat hned poté, co AMD oznámilo 35miliardovou akvizici Xilinxu, který právě takové čipy navrhuje. Jestli však první takové akcelerátory uvidíme už příští rok, zatím nevíme.