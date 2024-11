Vysoká škola YouTube. Bez těchto skrytých funkcí ho už nebudete chtít používat

Máte-li multimediální klávesnici, YouTube by měl reagovat také na příslušné multimediální klávesy. Pozastavíte jimi přehrávání, posunete se na další video v seznamu apod. Stejně (jen s menším počtem povelů) fungují i připojená sluchátka atd.

Určitě do svého repertoáru zařaďte následující zkratky:

Při ovládání YouTubu na klasickém počítači se zapomíná na klávesové zkratky. Není to přitom jen případ videoslužby od Googlu, multimediální přehrávače na webech běžně reagují na některé klávesy.

Kapitoly (🖥️ | 📱)

Některá videa jsou rozdělená do kapitol, které zlepšují orientaci v pořadu. Zejména to platí pro ty delší. Video s kapitolou poznáte tak, že je lišta s průběhem přehrávání rozděleně na do segmentů.

Ve spodní části přehrávače napravo od časomíry vidíte název aktuální kapitoly. Když na něj klepnete, ukáže se seznam všech dostupných kapitol. Klepnutím se přehrávání posune na začátek dané kapitoly. Pokud jimi video nedisponuje, můžete se v něm orientovat pomocí přepisu, viz výše.



Kapitoly začně zefektivňují navigaci ve videu