Vyšly Windows 11 2024 Update. Konečně svižný systém vás možná donutí opustit Desítky

Na začátku října Microsoft oficiálně zahájil distribuci dlouho očekávaných Windows 11 24H2. Marketingově tohle vydání označuje jako Windows 11 2024 Update. Je jedno, které jméno si vyberete, podstatné jsou novinky.

Na jednu stranu jsou důležitější než ty před rokem, z pohledu většinového uživatele ale možná letošní vydání bude zajímavé méně než to loňské. V tomto článku si prozradíme důvod a představíme nejdůležitější vylepšení. Dozvíte se, kde a jak se dá verze 24H2 sehnat, v čem je specifická, a proč na ni budete chtít přejít, aspoň pokud Jedenáctky používáte.

AI jako hlavní téma, ale…

Hlavním motivem letošního velkého vydání Windows je umělá inteligence, moc se ale netěšte. Většina počítačů z AI novinek těžit nebude, ačkoli je redmondští staví jako hlavní lákadlo Windows 11 24H2. Microsoft v květnu nastínil svou vizi nové generace počítačů s certifikací Copilot+. Bude používat lokální AI akcelerátory (NPU), které zvládnou pohánět menší jazykové modely, které se hodí pro specifické funkce. (Stejnou cestu o kousek později představil Apple.)

Z toho vyplývá první překážka. AI funkce vyžadují výkonný akcelerátor, který nabízí jen některé nejnovější procesory. V červnu na trh dorazily armové počítače se Snapdragony X, v průběhu léta jsme viděli počítače s novými Ryzeny a v září své procesory s dostatečným AI akcelerátorem předvedl Intel.

Všechny ostatní počítače, kterých je naprostá většina, nemohou lokální AI funkce v čele s Recallem používat. Nejste si jistí dostatečností svého hardwaru? Počítače splňující požadavky pro lokální AI funkce ve Windows 11 mají certifikaci Copilot+.



Ikony na horním řádku se základními povely teď doplňují textové popisky

Další omezení je regionální. Ne všechny AI funkce jsou k dispozici hned a všude, protože některé se ladí pro konkrétní jazyky. Viděli jsme to mj. nedávno s konkurenční Apple Intelligence v macOS 15. V případě Evropské unie zpravidla dochází ke zpoždění, protože se firmy musí naladit na místní legislativu.

Poslední faktor spočívá ve fluiditě doby. Microsoft v posledních letech novinky představuje vágním způsobem. Nedodává kompletní seznamy změn, některé funkce uvolňuje s odstupem týdnů či měsíců, aniž by veřejně stanovil data. Ty, které dokončí a do kódu přidá, často zapíná postupně. Číslo verze je do značné míry irelevantní.

My, kteří o novinkách referujeme, vám už většinou nejsme schopní garantovat, jaké funkce budete mít po aktualizaci softwaru k dispozici. To platí tím spíš, když se funkčních vylepšení Windows dočkají každý měsíc s pravidelnou servisní aktualizací. Nejsnazší život dnes mají lidé, kteří novinky pravidelně nesledují a nechávají se překvapit.



Rychlé nastavení redmondští přepracovali,

můžete se jí posouvat. Jednotlivá tlačítka ale neodeberete

To platí obecně, pojďme k samotným AI funkcím. Ty do jedné zůstávají na papíře, v den oficiálního uvedení Windows 11 24H2 jednoduše nejsou k dispozici.

Největší AI novinkou od Microsoftu bude Recall, tedy něco jako fotografická paměť. Bude fotit obrazovku, analyzovat snímky a bude propojovat informace tak, abyste se přirozeným jazykem mohli dotazovat i relativně neurčitě. Z poskytnutých informací Recall odvodí, po čem pátráte a k jaké činnosti se chcete vrátit. Současně si budete moct procházet obrazovou historii, což by vás mělo zachránit v případech, kdy zapomenete klíčová slova.

Redmondští nezvládli vývoj a první verze se ukázala být nezabezpečená. U takto citlivé funkce nepřekvapí, že se strhla mediální polízanice. Microsoft uvedení odložil s tím, že ji přepracuje. Teď už víme, že Recall bude šifrovaný a obsah přístupný až po ověření uživatelské identity. Potud je vše v pořádku, jen si na něj budeme muset počkat déle, než jsme čekali.



Průzkumník od loňska čte a od teď také

vytváří archivy 7Z a TAR. Rozšířily se také pokročilé možnosti

Platí to pro všechny oznámené AI funkce. Kromě Recallu nás čekají:

Click to Do . Nástroj zanalyzuje obrázky včetně textů (zkraje jen v pár jazycích, češtinu mezi nimi nenajdete) a nabídne vám relevantní akce. Vyvoláte ho kombinacemi Win+Q nebo Win+klepnutí myší, případně tlačítkem v nástroji Výstřižky.

. Nástroj zanalyzuje obrázky včetně textů (zkraje jen v pár jazycích, češtinu mezi nimi nenajdete) a nabídne vám relevantní akce. Vyvoláte ho kombinacemi Win+Q nebo Win+klepnutí myší, případně tlačítkem v nástroji Výstřižky. Lepší vyhledávání . Vyhledávání ve Windows bude rozumět dotazům v přirozeném jazyce. Snáze tak najdete obrázky nebo dokumenty, které bude stačit obecně popsat. (Ze začátku bude podporováno jen pár jazyků a čeština mezi nimi nebude.)

. Vyhledávání ve Windows bude rozumět dotazům v přirozeném jazyce. Snáze tak najdete obrázky nebo dokumenty, které bude stačit obecně popsat. (Ze začátku bude podporováno jen pár jazyků a čeština mezi nimi nebude.) Super rozlišení ve Fotografiích . Jak název napovídá, AI uměle zvýší rozlišení vašich fotek, které jste třeba kdysi nafotili na z dnešního pohledu nekvalitní mobily a digitální fotoaparáty. Funkci nabídne aplikace Fotografie.

. Jak název napovídá, AI uměle zvýší rozlišení vašich fotek, které jste třeba kdysi nafotili na z dnešního pohledu nekvalitní mobily a digitální fotoaparáty. Funkci nabídne aplikace Fotografie. Generativní doplňování a mazání v Malování. Označíte část obrázku a na základě vašeho požadavku vám ho nástroj předělá. Funkce bude optimalizována pro anglické povely, neobejde se bez připojení k internetu a účtu Microsoft. To aby nemohlo dojít ke zneužití generování.

Jak vidíte, s některými funkcemi nemůžeme v českém prostředí počítat. Aspoň ne v nejbližší době. Všechny popsané AI novinky do jedné budou jako první uvedeny v programu Windows Insider, kde je bude veřejnost testovat. Microsoft při uvedení Windows 11 24H2 ani neláká na konečnou verzi těchto funkcí.

Microsoft ani nepopsal detailně průběh uvedení, máme jen příslib, že testování začne v některých regionech během listopadu. Pouze Recall dorazí do insiderských okruhů už v říjnu pro zařízení se Snapdragony. Počítače s procesory x86 se dočkají v listopadu. Současně ještě nevíme, jestli k prvním podporovaným regionům patří státy Evropské unie.

V další kapitole si představíme novinky, které s AI akcelerátor nepotřebují.