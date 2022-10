Výsledky testů GeForce RTX 4090. Grafické monstrum s nesmyslným výkonem zesměšňuje všechny karty na trhu

Na konci minulého měsíce Nvidia představila novou generaci desktopových grafických karet s architekturou Ada Lovelace, která přináší mnohem pokročilejší 4nm výrobu u TSMC a spoustu technologických novinek.

Jen díky miniaturizaci se Nvidii podařilo do čipu modelu GeForce RTX 4090 dostat 16 384 cuda jader, avšak došlo i k řadě dalších vylepšení v podobě vyšších frekvencí a novějších generací jednotlivých typů jader zaměřených na umělou inteligenci a ray tracing.

Nvidia díky tomu slibovala dvojnásobný až čtyřnásobný výkon, avšak to platí při kombinaci hardwaru a softwaru v podobě nové generace DLSS 3. Jak to všechno tedy v reálných testech dopadlo? Nečekaně dobře.

Konstrukce a vlastnosti GeForce RTX 4090

Redakce z celého světa dostaly zatím pouze nejvyšší model GeForce RTX 4090, velmi brzy se ale dočkáme i nižšího modelu GeForce RTX 4080, který bude ve dvou zcela odlišných variantách s 16GB a 12GB pamětí, avšak budou se zásadně lišit i výkonem, protože mají jiné grafické i paměťové čipy.

Jednou z obávaných vlastností GeForce RTX 4090 byla spotřeba, která je v podobě TGP udávána jako 450 W, může se ale špičkově dostat až na 660 W. Někteří výrobci karet tak z bezpečnostních důvodů uvádí jako doporučený napájecí zdroj s výkonem 1 000 W. V kombinaci s novými procesory, které mají také spotřebu klidně kolem 250 W, to samozřejmě dává smysl, protože i kvalitní 850W zdroj může mít problémy a to i když nebudete přetaktovávat.

Specifikace grafických karet Nvidia GeForce RTX 4000 (Ada) Model GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 GB GeForce RTX 4080 12 GB Výroba 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) CUDA jádra 16 384 9 728 7 680 Boost frekvence 2 520 MHz 2 505 MHz 2 610 MHz Kapacita paměti 24 GB (GDDR6X) 16 GB (GDDR6X) 12 GB (GDDR6X) E. frekvence paměti 21 GHz 22,5 GHz 21 GHz Paměťové rozhraní 384bit 256bit 192bit Propustnost paměti 1 008 GB/s 720 GB/s 504 GB/ Spotřeba TGP (Max) 450 W (660 W) 320 W (516 W) 285 W (366 W) Cena (doporučená) 47 990 Kč 36 100 Kč 27 100 Kč

Karta má jeden jediný dodatečný 16pinový konektor (čtyři datové piny), který ale většina zdrojů zatím ještě nemá. V balení se tak nachází speciální adaptér, na který se připojují celkem čtyři osmipinové konektory PCI Express. To už samo o sobě ukazuje, že spotřeba bude opravdu vysoká. Tento adaptér ale není hloupý, jak by se mohlo zdát. Ve spojení s kartou totiž dokáže vyhodnotit, že jste například připojili jen tři osmipiny a sníží maximální možný odběr karty tak, aby nedošlo k problémům. Nový konektor má omezenou životnost a počet zasunutí, takže je nutné postupovat obezřetně a raději pravidelně nerozpojovat.

Pokud jde o verzi Founders Edition přímo od Nvidie, tak ta má velmi kvalitní chlazení, kdy teploty obvykle nestoupají přes 70 až 80 stupňů Celsia a hluk je v porovnání s minulou generací opět o něco nižší. Inovace v chlazení podrobně prozkoumal kanál Gamers Nexus společně s odborníkem z Nvidie.

Hlavní výtkou z oblasti technologií je absence Displayportu 2.0, což je vzhledem k výkonu a ceně karty opravdu přešlap. Je otázka, co se stalo, když nové levné karty od Intelu tento port mají. Nejspíše Nvidia nestihla implementaci včas v daném vývojovém cyklu. Nicméně nechybí HDMI 2.1, které sice v základu stačí jen na 8K@30, ale s kompresí DSC zvládne 8K@60 a 8K@120.

Testy z celého světa

Dle Nvidie by karet měl být tentokrát dostatek a neměla by se opakovat situace jako u minulé generace, kdy kvůli omezenému množství a velké poptávce ceny karet vystoupaly do obrovských výšin.

Na slušnou dostupnost poukazuje i fakt, že se tentokrát urojilo opravdu hodně recenzí ze všech možných webů a kanálů na youtube. Přehled můžete najít zde:

A jaký je tedy výkon GeForce RTX 4090? Doslova masakr, alespoň ve srovnávaní se stávajícími grafickými kartami na trhu a to platí i pro nedávného krále GeForce RTX 3090 Ti, který při porovnání vypadá jako slabé ořezávátko.



Porovnání průměrného výkonu ve hrách (Zdroj: TechPowerUp)

GeForce RTX je v klasických moderních hrách bez ray tracingu v průměru o 50 % výkonnější, než GeForce RTX 3090 Ti a přibližně dvakrát výkonnější než GeForce RTX 3080. Platí to samozřejmě v rozlišení 4K, protože v nižším rozlišením se vůbec nevyplatí kartu provozovat. Buď se dostanete na nesmyslně vysoká fps nebo je rozdíl malý kvůli omezení procesoru. To je ale pouze jedna část příběhu, který má tři kapitoly.

Pokud se do hry vloží ray tracing, mezigenerační rozdíl je ještě větší. Například v Cyberpunku 2077 s ray tracingem ve 4K je GeForce RTX 4090 o přibližně 75 % výkonnější než GeForce RTX 3090 Ti. Čím náročnější hra, tím větší je rozdíl kvůli menšímu omezování procesoru. V nejnáročnějším případě se značným použitím ray tracingu je rozdíl i více než dvojnásobný.



Výkon při použití ray tracingu (Zdroj: Guru3D, TechPowerUp)

Samotný hrubý výpočetní výkon je rovněž dvojnásobný oproti GeForce RTX 3090 Ti, takže si na své přijdou i uživatelé a profesionálové, kteří potřebují výkon pro renderování, zpracování videa a novinkou jsou i dva enkodéry pro AV1, což ocení například streameři a youtubeři.



Výkon při renderingu (Zdroj: Guru3D)

U přetaktování si nelze dělat příliš velké naděje, karta už z továrny běží na velmi vysokých frekvencí, takže dodatečným zvýšením už dostanete kolem 5 % výkonu navíc za cenu ještě dalšího zvýšení spotřeby. Mnohem lepší volbou je podvoltování, kdy lze srazit spotřebu o desítky wattů a dosáhnout více méně stejného výkonu.

DLSS 3 mění pravidla hry

Třetí kapitolou, která tuto šílenost posouvá ještě o další nesmyslnou úroveň, je DLSS 3. Oproti DLSS 2 funguje zcela jinak. Zatímco DLSS 2 je velmi pokročilý upscaling a supersampling, který dokáže zvýšit počet fps i na dvojnásobek s minimálním snížením kvality obrazu, DLSS 3 funguje jako další vrstva nad touto úrovní, která dopočítává mezisnímky – automaticky je vytváří jako umělě predikované, kdy se sledují veškeré vektory v obraze a jejich predikce pohybu v následujícím snímku. Dle testů obraz vypadá skvěle a teď to nejlepší – přináší další zdvojnásobení fps.

Ve výsledku to znamená, že s DLSS 3 lze zvýšit počet fps třeba u Cyberpunku 2077 ve 4K s ray tracingem z 30 fps na 120 fps, tedy přibližně čtyřnásobně. A to je neuvěřitelný rozdíl v plynulosti a tím pádem hratelnosti. Funguje to jako zázračná technologie, která staví právě na DLSS 2. Pro výpočet umělých mezisnímků je totiž potřeba vyšší množství snímků za sekundu, aby výsledek byl kvalitní. Pokud by se predikce počítala například pouze u 20 fps, výsledek by nebyl kvalitní a obraz by měl viditelné artefakty.

Protože ale DLSS 2 zdvojnásobí fps například nad úrovně 40 snímků za sekundu a více, predikované mezisnímky už mají vysokou kvalitu a obraz je takřka perfektní nerozeznatelný od nativního chodu.

DLSS 3 už podporuje 35 her a ano, u několika z nich dochází k nenadálým pádům, ale to se vše rychle odladí. Je ale jasné, že Nvidia touto technologie způsobila ještě větší revoluci, než samotným hardwarem, byť ten je pro použití této technologie přizpůsoben. To je ostatně negativní zpráva pro majitele starších karet – DLSS 3 je zatím k dispozici jen na grafických kartách GeForce RTX 4000.

Efektivní spotřeba i cena

Karta má sice vyšší spotřebu než minulá generace, avšak zároveň poskytuje i mnohem vyšší výkon. Díky tomu se jedná o jednu z nejefektivnějších karet na trhu. V tomto srovnání si karta dobře vede i v poměru ceny a výkonu, alespoň pokud srovnáme ceny starší generace.



Efektivita v poměru výkonu a spotřeby (Zdroj: TechPowerUp)

T, co ještě před pár měsíci kupovali předraženou minulou generaci, dnes budou plakat, protože poměr cena/výkon je úplně jinde. Stačí si vzpomenout, že GeForce RTX 3090 Ti měla uváděcí cenu 2000 dolarů a nyní máte takřka dvojnásobný výkon s cenovkou 1 600 dolarů i přes to, že je rekordní inflace. A to se jen tak nevidí.

Doslova nesmyslný výkon

Výkon karty by se dal přirovnat k supersportu, které ale na běžných silnicích nemůžete vlastně vůbec prohnat. Výkon je tak obrovský, že k jeho využití musíte hrát na nejvyšší rozlišení, v nejlepší kvalitě a v nejvyšším možném fps, respektive na displeji, kde to poznáte. Používat tuto kartu na hraní ve 4K@60 je doslova málo, protože karta ve spoustě her zvládne bez problému i 4K@120 a více.

Je tak otázkou, pro koho je vlastně karta určena, protože to dost eliminuje řadu uživatelů, pro které je i generace GeForce RTX 3000 plně dostatečná pro jejich displeje. Je to to nejlepší a nejmodernější na trhu a i přes to je cena, která začíná na našem trhu kolem 48 tisíc korun, poměrně příznivá za to, co dostanete.

Nvidii se podařilo vytvořit produkt, který bude pro AMD velmi těžké porazit nejen z pohledu hrubého výkonu, ale také zmíněných technologií v čele s DLSS 3. Dobrou zprávou je, že kvůli takovému monstru se sníží ceny stávajících grafických karet, takže se vlastně hraní na počítači ve vysoké kvalitě stane dostupnější pro více hráčů, kterým stačí střední či nižší třída a mají hluboko do peněženky.