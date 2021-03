Výsledky srovnávacího testu monitorů: Otestovali jsme 6 prohnutých „širokáčů“

V rámci srovnávacího testu jsme se tentokrát zaměřili na aktuálně asi nejzajímavější kategorii monitorů – prohnuté širokoúhlé zobrazovače s poměrem stran 21:9. Ačkoli primárně cílí na hráče, vyzkoušeli jsme je i při běžné kancelářské práci a i zde najdou uplatnění.

Jaké jsou výhody a nevýhody takových monitorů, na které parametry se u nich zaměřit při výběru a co od nich můžete čekat, to jsme shrnuli v rozsáhlém předchozím článku. Tam se také dozvíte, jak jsme monitory testovali a co všechno jsme při testu měřili. Teď už se zaměříme jen na samotné výsledky. K dispozici je vám velká srovnávací tabulka a také detailní hodnocení každého testovaného modelu.