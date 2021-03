Výsledky srovnávacího testu gamepadů: Hodí se k počítači, konzoli i mobilu

Vyzkoušeli jsme osm herní ovladačů v širokém cenovém rozpětí od několika stovek až po kusy s cenou přesahující čtyři tisíce korun. Hodit se mohou jak k herním konzolím, tak k počítači, ale některé užijete také u tabletu či mobilu.

Co od gamepadů čekat, jak se od sebe mohou lišit a co byste po gamepadu měli požadovat, to jsme shrnuli v předchozím článku, který čerpal z nabraných zkušeností během testování. Nyní už jsou ale na řadě podrobné výsledky srovnávacího testu. K dispozici je velká srovnávací tabulka nebo podrobné slovní hodnocení každého modelu.