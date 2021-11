Vyšel November 2021 Update. Nové funkce ale Windows 10 čekají už jen jednou do roka

Ještě před koncem října jste si mohli nainstalovat Windows 10 verze 21H2. To ale platilo jen v případě, že jste se přidali do programu Windows Insider. Teď už si nové vydání Desítek oficiálně nainstaluje kdokoli, protože fáze testování November 2021 Update byla zakončena a Microsoft odklepnul vydání.

Jako vždy platí, že distribuce je v prvních měsících řízená. Různé faktory rozhodují o tom, kdy Windows Update sám provede instalaci na vašem zařízení. Můžete si tak počkat i mnoho měsíců, což příliš nevadí, protože novinek podzimní Desítky přináší minimum.

Verze 21H2 jako její předchůdkyně používá stejné jádro v2004, takže pokud upgradujete z vydání 2004 nebo novějšího, nečekají vás dlouhé útrapy. Instalace je rychlá, November 2021 Update se v tom případě distribuuje formou běžné servisní aktualizace.

Pokud se nového vydání nemůžete dočkat, zkuste instalaci vyvolat manuálně ve službě Windows Update. Ještě v říjnu pak Microsoft uvolnil instalační obraz ISO postavený na tzv. konečném sestavení, tj. 19044.1288. (Dnes už poslední stabilní revize nese označení 19044.1348, veřejně se již testuje i novější sestavení 19044.1381.)

Délka podpory

Životnost Windows 10 verze 21H2 byla zahájena dne 16. listopadu . Edice Home a Pro budou podporovány 18 měsíců . Konkrétně skončí 13. června 2023.

. Edice Home a Pro budou . Konkrétně skončí 13. června 2023. Na edice Enterprise a Education se vztahuje třicetiměsíční podpora .

a se vztahuje . Na aktuální verzi 21H2 Microsoft postavil rovněž další vydání LTSC, které bude podporovat pět let.

Vychází rovněž Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, přičemž tato edice bude podporována 10 let.

Upgrady dvakrát do roka? Už ne

Po vzoru Windows 11 se Desítky omezí na jeden upgrade do roka. Na faktickém stavu věcí to příliš nemění, protože verze 2004 byla posledním vydáním, které přineslo širší škálu změn a upravené jádro. Od té doby Microsoft pouze pomocí servisních aktualizací dvakrát do roka vysype z rukávu pár drobných novinek.

Pokud budou novinky soustředěny jen do jednoho vydání, nejspíš si toho většina lidí nevšimne. V příštím roce na jaře tedy poprvé po mnoha letech nevyjde nová hlavní verze Windows 10, čekejte ji až na podzim 2022.

Důležitější je spíše otázka, jak velké novinky ještě Desítky nabídnou. Zbývají jim čtyři roky života, aktuálně se v instalacích objevuje Store převzatý z Jedenáctek a ještě je čekají nové herní technologie, které budou opět převzaté z Windows 11. Detailně jsme budoucí rozvoj Desítek probrali v Podcastu Živě:

Dočkají se ale Desítky ještě někdy nového jádra? Přenese do nich Microsoft jiné technologie, vizuální prvky apod.? Na odpověď si budeme muset počkat.

Co je nového ve Windows 10 verze 21H2

Podpora WPA3 Hash-to-Element (H2E).

Zjednodušené nasazení bezheslových systémů s Windows Hello for Business.

Windows Subsystem pro Linux (WSL) a Azure IoT Edge pro Linux ve Windows (EFLOW) podporují výpočty pomocí grafické výpočetní jednotky.

