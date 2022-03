Je 15. března 1985 a ve světě pomalu končí studená válka, Minolta zrovna uvádí první zrcadlovku s automatickým ostřením, Intel dokončuje „tři-osm-šestky“ a Richard Stallman dopsal GNU Manifest, kterým se zapsal do dějin open source komunity. A jen tak mimochodem tento ten vznikla první komerční internetová doména symbolics.com. Zaregistrovala si ji stejnojmenná massachusettská společnost vyrábějící počítače.

Firma Symbolics vznikla odštěpením od AI laboratoří univerzity MIT. Specializovala se na pracovní stanice pro programovací jazyk Lisp. Ve své době šlo o velmi pokrokový tým, který si navrhoval procesory, vytvořil vlastní hypertextový systém, byl průkopníkem v objektových databázích a 3D grafice.

V 90. letech se ale Symbolics přestalo dařit, v květnu 1996 firma vyhlásila bankrot. Dnes existuje stejně pojmenovaná soukromá firma, která odkoupila veškeré její intelektuální vlastnictví a nadále licencuje technologie související s programováním v Lispu. Doménu symbolics.com koupil spekulant Aron Meystedt a učinil z ní pomník vzpomínající na počátky internetu. Na počítače Symbolics si už dnes nikdo téměř nevzpomene, ale vlastnit první komerční doménu je cenný úlovek.

Tzv. Domain Name System (DNS), který dal IP adresám na internetu snadno zapamatovatelná jména a hierarchickou formu, odstartoval 1. ledna 1985. Ten den také fakticky vznikly domény nejvyššího řádu .com, .arpa, .edu, .gov, .mil, .net a .org.

O registraci se tehdy starala organizace DARPA spadající pod americké ministerstvo obrany a první rok získaly domény druhého řádu jen společnosti, které s ní spolupracovaly. Až v roce 1986 se registrace otevřely „všem“. Uvozovky proto, že globálně propojený Internet s velkým I tehdy ještě neexistoval a ve světě se teprve rodily větší regionální sítě založené na protokolu IP.