Vyrobíme si falešný Mac mini za tisícovku. Stačí Raspberry Pi a 3D tiskárna

Jistě ten pocit velmi dobře znáte. Brouzdáte po večerech na stránkách českého Applu a hladově si prohlížíte snímky počítače Mac Pro v provedení Tower. Pak ale jen tak mimoděk sjedete zrakem níže a cenovka začínající na cifře 164 990 Kč vás v mžiku vrátí do reality.

Do reality, které se nejvíce přibližuje Mac mini, byť i ten je za těch 23 990 až 32 990 Kč najednou pro mnohé docela zbytný. Nenašlo by se ještě nějaké jiné a o řád levnější řešení?



Líbí se vám Mac Mini, ale nemáte na něj dostatek naplněných prasátek? Nevadí, dnes si postavíme 20× levnější kopii, která bude docela funkční.

Ale jistěže, jedno takové – byť s určitou dávkou nadsázky – zazářilo na internetu v posledních několika dnech a to takovým jasem, až se jeho autor zalekl právního oddělení Applu a rychle zametl veškeré stopy.

iRaspbian

Řeč je o youtubovém kanálu PI LAB, který plní videi jeden z mnoha fanoušků mikropočítače Raspberry Pi. Soustředí se na to, jak co nejlépe napodobit jeho oficiální linuxový operační systém Raspbian velkým desktopům, a to přednostně na poslední generaci Raspberry Pi 4, která už má dostatečně výkonný čipset a velkou RAM, aby to vše utáhla. Přitom i Čtyřku seženete dle konfigurace zhruba za tisícikorunu.



Toto není Mac OS. Toto je jen téměř dokonale stylizovaný desktop iRaspbian, který právě běží na mém Raspberry Pi 4 se 2 GB RAM.

PI LAB se v poslední době pochlubil nejprve modifikací RaspbianX Nighthawk, která po spuštění téměř dokonale napodobovala grafický desktop Windows 10, no a krátce poté iRaspbianem, jehož autor už podle názvu převlékl do barev jablečného macOS.

A to nejen do barev, ale použil i ikony, hlavní panel v podobě jablečného doku, oficiální tapety a součástí instalace je také emulátor muzejní verze Mac OS 9 a Windows 98, takže lze malé Raspberry Pi proměnit v herní konzoli s podporou prehistorických herních trháků z 90. let.

Raspberry Pi 4 pořídíte třeba na českém RPishopu. Cena za verzi s 2 GB RAM začíná na 1 059 Kč. Verze s 4 GB RAM je k mání za 1 579 Kč.

(Téměř) nedostupná podpultovka

Jablečný iRaspbian vypadá tak věrohodně hlavně z toho důvodu, že se na rozdíl od mnoha ostatních transformačních balíčků třeba pro Windows snaží o maximální napodobení, aniž by si jeho autor lámal hlavu s autorskými a patentovými právy Applu.



Krátce poté, co se na Forbesu objevil tento článek, autor iRaspbianu vše smazal a zametl stopy, obraz systému se už ale zvesela šíří dál skrze neoficiální kanály

Mějme pro něj pochopení, kanál PI LAB nepatří k největším a jak RaspbianX, tak iRaspbian znal ještě před týdnem opravdu málokdo. Poté si však nově publikovaného videa a možnosti stažení obrazu pro Raspberry Pi 4 všimla velká média v zámoří a vše korunovalo představení v prestižním Forbesu.

Pak už to šlo raz dva. Během několika hodin zmizela videa z YouTube, přestal fungovat web a PI LAB raději smazal i samotné obrazy systému z úložiště MediaFire.

Každý hype má ale svoji setrvačnost, takže byť si už nikdo nemohl iRaspbian vyzkoušet na vlastním mikropočítači, internet se nadále plnil oslavnými články a odkazy na smazané video.

Pomohla komunita na Redditu

Co by to však bylo za internet, kdyby z něj opravdu a nenávratně mizela data, viďte? Záhy poté se proto začaly šířit alternativní odkazy ke stažení od komunit. Během přípravy tohoto článku si mohli zájemci stáhnout iRaspbian třeba z průběžně aktualizovaných odkazů v tomto vlákně na Redditu.

Krabička!

Pojďme si to horké podpultové zboží posledního týdne vyzkoušet a ukázat v komentované galerii. Aby byl dojem co nejucelenější, pro Raspberry Pi 4 (2 GB RAM) jsem navrhl a vytiskl i jednoduchou krabičku na 3D tiskárně, která alespoň vzdáleně evokuje (byť ještě větší) schránku Apple Mac mini.



Hotová krabička v bezplatném webovém nástroji Autodesk Tinkercad pro začátečníky

Krabička má rozměry kvádru s rozměry zhruba 100 × 100 × 50 mm a na jejím horním víčku se skví reliéf loga s vykousnutým jablíčkem! Ovšem pozor, logo Applu je pochopitelně chráněné, krabičku je tedy třeba tisknout jen pro vlastní a nekomerční účely.



Kompletace hotové krabičky. Uvnitř je dostatek místa pro případný pasivní, anebo i aktivní chladič. Při vážně míněném používání by bylo vhodné do krabičky zakomponovat další větrací otvory pro přirozenou cirkulaci vzduchu.

Alespoň 16GB a rychlá microSD

Mikropočítače Raspberry Pi používají pro systémové úložiště paměťové karty microSD, což sice už roky živí vášnivé debaty o jejich trvanlivosti, zároveň se ale otevírá cesta k velmi snadné instalaci systému přímo na velkém počítači.

SD kartu stačí vložit do čtečky PC a třeba pomocí dnes už standardního a multiplatformního programu Etcher na ni vypálit stažený obraz podporovaného operačního systému.



Aby mikropočítač svižně reagoval, chce to rychlou microSD. Obraz systému zkopírujete na kartu třeba v programu Etcher.

Obraz iRaspbianu bude potřebovat alespoň 10 GB místa, budeme proto potřebovat nejméně 16GB microSD. Pamatujte také na její rychlost, aby se nám systém při startu nenačítal celou věčnost a byl i za běhu použitelný.

Skoro jako macOS

A to je vše. Pak už jen stačí skrze micro HDMI spojit Raspberry Pi s monitorem, pomocí USB nebo později Bluetooth připojit klávesnici a myš a při přihlašování zadat výchozí kombinaci uživatelského jména pi a hesla raspberry. Jak uživatele, tak heslo můžete později samozřejmě libovolně změnit.



Stačí skrze micro HDMI připojit monitor, skrze USB klávesnici a myš, připojit se k Wi-Fi a zjeví se před vámi použitelný grafický desktop stylizovaný do barev Applu

Linux, Mac OS, Windows 98, Nintendo i DOS

Byť autor překreslil Raspbian do barev Applu, v nitru je to stále on se všemi aplikacemi a možností instalace dalších. Jako prohlížeč slouží Chromium, jako kancelář LibreOffice a k dispozici jsou i některé speciální programy.



Správce souborů, Chromium a prohlížeč fotek. Další snímky iRaspbianu najdete v galerii.

Mikropočítače Raspberry Pi slouží jako prototypovací mašiny bastlířů, řídící jednotky chytrých domácností a podnikových provozů, laciná filmová domácí kina a herní retro konzole.

Armový čipset totiž sice nemá po ruce výkonnou grafiku pro současné hry, hravě ale zvládne běh emulátoru starých konzolí Nintendo (SNES), her pro DOS (DOSBox), Windows 9x (emulátor QEMU), k dispozici je i linuxová verze Steamu a v iRaspbianu dokonce můžete spustit i předinstalovaný emulátor se skutečným Mac OS v prehistorické verzi 9.x z přelomu 20. a 21. století.



Předinstalované emulátory historických Mac OS 9, Windows 98, MS-DOS a herních konzolí – třeba Nintenda (SNES)

Suma sumárum, naše bílá krabička s rozměry 10 × 10 centimetrů v sobě obsahuje vlastně celou plejádu počítačů, a byť se jedná možná o trošku bizarní experiment, docela názorně ukazuje, jak tvárné Raspberry Pi opravdu je a co všechno zvládne jeho čipset.

Prohlédněte si komentovanou galerii v záhlaví článku.