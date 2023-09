Vyrobíme bezpečnostní systém, který bude sledovat, jestli v určité oblasti zájmu právě prší

Na jaře jsme si naprogramovali Interaktivní Mapu ČR od tuzemského výrobce LaskaKit. Jedná se o desku plošných spojů ve tvaru republiky s řídícím Wi-Fi čipem ESP32 a se sedmdesátkou adresovatelných RGB LED představujících největší města Česka.

Tehdy jsme se pokusili na mapu promítnout informace ze srážkového radaru ČHMÚ, který je k dispozici jako transparentní obrázek PNG. Tam, kde právě prší, se nakreslí barevný pixel, přičemž jeho odstín odpovídá intenzitě deště na škále od modrofialové po rudou až bílou pro dokonalou průtrž mračen.

Jediné, co jsme tedy tehdy udělali, bylo to, že jsme si v Pythonu nejprve pomocí knihovny Requests stáhli čerstvý obrázek, s využitím knihovny Pillow poté prošli pixel po pixelu radarového snímku.



Na jaře jsme se pokusili převést obrázek srážkového radaru ČHMÚ na pole 72 RGB LED Interaktivní Mapy ČR od LaskaKitu

Pokud měl pixel nějakou viditelnou barvu (nebyl transparentní) a jeho souřadnice odpovídaly středu měst na naší mapě Česka, rozsvítili jsme stejnou barvou konkrétní RGB LED.

Bezpečnostní systém z radarového snímku

Dnes na naše květnové experimenty navážeme a zkusíme si v Pythonu, Javascriptu a HTML napsat jednoduchý základ primitivního bezpečnostního systému, který bude připomínat třeba kamery vybavené detektorem pohybu ve vybrané zóně.



Kontrolní snímek našeho detekčního systému, který nad obrázek z radaru promítne červený obdélník s hranicemi sledované oblasti. Červené tečky v oblasti označují déšť s místní nejvyšší intenzitou

My ovšem nebudeme sledovat pohyb, ale právě déšť (tedy barevné pixely), pokud se vyskytne v oblasti našeho zájmu. Touto zónou bude buď bod, nebo obdélník se souřadnicemi levého horního a pravého dolního rohu.

Kompletní zdrojové kódy dnešního projektu najdete na GitHubu našeho seriálu o programování elektroniky

Program každých 10 minut zkontroluje, jestli prší v oblasti zájmu

Náš program bude každých deset minut stahovat nový snímek radaru ČHMÚ a prozkoumá všechny pixely v tomto obdélníku. To znamená, že:

Spočítá všechny pixely s deštěm Vypočítá plochu deště v procentech Určí intenzitu nejsilnějšího deště v oblasti na stupnici 0-100 % Údaje včetně času uloží do textového souboru jako historii ve formátu CSV

Pokud se v oblasti zájmu deště objeví dešťová srážka, mohli bychom následně vyvolat nějakou akci. Třeba odeslat e-mail, anebo vyvolat nějaký jiný alarm.



Ukázka CSV tabulky se statistikou deště v oblasti zájmu, kterou sledujeme

My si ale vystačíme právě s CSV, ze kterého pak budeme moci jednoduše dohledat, kdy v našem obdélníku pršelo a jak moc.

K čemu by to mohlo být dobré? Dejme tomu, že zrovna stavíte novou střechu na chalupě a chcete vědět, jestli tam právě prší. Anebo máte za domem zahrádku s rajčaty a chcete mít přehled o tom, kdy a jak moc na ně asi pršelo. Veřejný radarový snímek ĆHMÚ samozřejmě nemá takto hyperlokální informační hodnotu – vždyť má jen rozlišení 640×460 px pro celou republiku –, ale přinejmenším pro hrubou představu to může opravdu fungovat.

Náš detektor si spustí jednoduchý server

Náš program poběží v Pythonu a souřadnice sledované oblasti bychom mohli stanovit velmi jednoduše a ručně přímo v jeho zdrojovém kódu. Aby byl ale uživatelský zážitek co nejlepší, zapojíme do hry primitivní HTML stránku pro grafické nastavení oblasti zájmu. Skript si totiž pomocí knihovny Tornado nastartuje jednoduchý lokální webový server.



Start detekční aplikace s HTTP serverem

Ten by mohl v praxi trvale běžet třeba na Raspberry Pi nebo rovnou někde na internetu a nabídne základní komunikační API. Takže když jej spustíme na stejném počítači, můžeme na něm pak zavolat tyto webové adresy:

http://localhost/?chcu=stav pro zjištění posledního známého stavu

pro zjištění posledního známého stavu http://localhost/?chcu=nastaveni-radaru pro zjištění souřadnic oblasti zájmu

pro zjištění souřadnic oblasti zájmu http://localhost/?chcu=nastavit-radar&x0=číslo&y0=číslo&x1=číslo%y1=číslo pro nastavení pixelových souřadnic levého horního a pravého dolního obdélníku oblasti zájmu na radarovém snímku

Servere, jaký je aktuální stav?

Takže dejme tomu, že server běží, každých deset minut monitoruje radar (což odpovídá frekvenci nových snímků od ČHMÚ), no a my chceme zjistit aktuální stav. Zavoláme tedy první URL na seznamu výše a program v Pythonu nám odpoví posledním známým stavem ve formátu JSON, který si drží v paměti. Mohlo by to vypadat třeba takto:

{ "prsi": true, "analyza": "plosna", "pixely_s_destem": 1, "plocha_procenta": 0.0039050296782255547, "nejvyssi_skore": { "skore": 1, "r": 48, "g": 0, "b": 168 }, "prumerne_skore": 1.0, "datum": "17:53:00, 24.09.2023" }

Během přípravy články v neděli odpoledne v Česku už téměř nepršelo – pouze velmi sporadicky na východě. A právě tuto oblast jsme také sledovali. Hodnota prsi je proto rovna true, tedy pravdě. Dále se dozvíme, že prší na 1 pixelu zvoleného areálu, což odpovídá 0,004 % jeho plochy.

Díky těmto údajům už máme povědomí o velikosti deště. Jeden pixel odpovídá zhruba jednomu kilometru délky, procentuální vyjádření zasažené plochy je ale i tak velmi nízké, protože jsme obdélníkem označili podstatnou část republiky.



Černý obdélník představuje oblast zájmu, ve které se hledá déšť

Hodnoty skóre nám konečně prozradí intenzitu deště na škále 0-100 %. Vidíme nejvyšší skóre (nejbarevnější pixel ve sledované oblasti) s hodnotou 1 ze 100 a pro kontrolu i barvu tohoto pixelu v RGB (48, 0, 168).

Náš detektor by mohl vyhlásit alarm třeba jen při silné bouřce

Jak vidno, nejsilnější je modrý kanál B (168), pixel tedy má namodralou barvu. A protože modrá barva ve srážkovém radaru značí nejslabší déšť, nebo často jen vodu ve vzduchu, už máme jasno, že právě teď není ve sledované oblasti ani jedna silnější přeháňka.



Server volitelně ukládá snímky z radaru s vyznačenou oblastí zájmu. Takhle tedy vypadá situace v praxi. Ano, i z JSONu jsme se dozvěděli, že teoreticky prší jen na jediném pixelu

Díky tomu, že máme vedle informace prší/neprší také údaj o velikosti a síle takového deště, mohli bychom případný alarm vyvolat třeba jen tehdy, pokud déšť přesáhne 50 % plochy sledované oblasti, případně pokud se intenzita nejsilnějšího pixelu přiblíží třeba k 90 ze 100, což už značí pořádný slejvák.

Intenzita deště v barevném modelu HSV

Jak vlastně přepočítáváme barvu na procentuální vyjádření intenzity? Pomůže nám v tom barevný model HSV, ve kterém namísto s červeným (R), zeleným (G) a modrým (B) kanálem pracujeme s odstínem (H jako HUE), sytostí (S jako SATURATION) a hodnotou jasu (V jako VALUE) určité barvy.

S převodem z RGB do HSV pomůže v Pythonu knihovna Colorsys:

import colorsys h, s, v = colorsys.rgb_to_hsv(r, g, b)

Odstín můžeme v modelu HSV vyjádřit ve stupních 0-360°, přičemž se nám barevná škála mění postupně od červené přes oranžovou, žlutou a zelenou až po modrou a fialovou a zpět k červené.



Odstínová složka HUE barevného modelu HSV

A protože první část spektra HSV (od rudé po modrou, tedy 0° až 240°) odpovídá i barevné stupnici srážkového radaru, můžeme s drobnými úpravami přepočítat nejprve zdrojovou barvu v RGB na formát HSV a z něj pak odstínovou složku HUE na rozsah 0-100 %, kde hodnotám:

1+ % odpovídají modré odstíny velmi slabého deště

30+ % odpovídají zhruba zelené odstíny středního deště

60+ % odpovídají žluté až oranžové odstíny silnějšího deště

99 % odpovídá nejsytější červený odstín velmi silného deště

100 % odpovídá plná bílá barva pro naprostou průtrž mračen



Škála na radaru od modré přes zelenou, žlutou a oranžovou po červenou jako v modelu HSV

Server nabídne konfigurační stránku

Ostatní URL našeho API použije HTML stránka, která se zobrazí při načtení kořenového adresáře našeho webu. V případě spuštění serveru na počítači, ze kterého jej budeme navštěvovat, tedy na adrese http://localhost.

Stránka načte stejnou podkladovou mapu republiky, kterou používá i oficiální srážkový radar. Nad obrázkem se zároveň zobrazí obdélník oblasti, kterou sledujeme a pod obrázkem opět základní statistika, kterou přečteme z JSON struktury s posledním známým stavem.

Grafický výběr oblasti zájmu nad mapou

No, a teď konečně ta praktická stránka věci. Webová stránka slouží pro snadné nastavení nové oblasti zájmu. Stačí myší se stisknutým levým tlačítkem jednoduše nakreslit jiný obdélník a s libovolnou velikostí kdekoliv jinde nad podkladovou mapou Česka.



Konfigurační stránka s označením oblasti zájmu pomocí myši

Jakmile uvolníme tlačítko myši, na pozadí se provede dotaz na webový server typu /?chcu=nastavit-radar s novými souřadnicemi obdélníku a zároveň server provede kompletní analýzu. To znamená, že se spojí se serverem ČHMÚ, stáhne z něj obrázek ze srážkového radaru a analyzuje pixel po pixelu nové oblasti zájmu.

Výsledek čerstvé analýzy se nám pak pošle zpět do Javascriptu v prohlížeči a pod mapkou republiky se zobrazí aktualizovaná statistika.

Webové rozhraní pro jednoduchost nezobrazuje samotná radarová data, ale slouží opravdu jen pro intuitivní kresbu zóny zájmu, kterou chceme sledovat. O vše ostatní se už postará skript v Pythonu.

Opravdu to nemusí končit jen pohledem na barevný obrázek

A to je vlastně celé. Dnes jsme si tedy ukázali, že data ze srážkového radaru ve formě obrázku PNG můžeme velmi jednoduše strojově analyzovat a proměnit jej v nějaký automaticky sledovací systém, který bude průběžně kontrolovat, zdali v nějakém výřezu republiky náhodou zrovna neprší a jak moc.

Dejme tomu, že by nás třeba zajímaly srážky nad naší chalupou na Šumavě. Jako oblast zájmu tedy označíme obdélník právě nad Šumavou.

Rozlišení našeho detektoru má samozřejmě své limity dané rozlišením zdrojových dat – docela malého obrázku z radaru. Jak už jsme si řekli výše v textu, jeden pixel odpovídá zhruba kilometru, takže náš detektor nemůže být z principu přesnější. Určitě nám ale podá informaci, jestli přinejmenším v nějaké oblasti – třeba 10x10 kilometrů pršelo a jak moc.

A to vše úplně zdarma, radarový obrázek ČHMÚ je totiž k dispozici pro nekomerční použití pod svobodnou licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Zdrojový kód

Zdrojový kód dnešního experimentu je už docela dlouhý, a tak jej najdete na GitHubu našeho seriálu Pojďme programovat elektroniku.