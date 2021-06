Výrobci pevných disků navyšují produkci. Důvodem je větší poptávka kvůli kryptoměně Chia

Kryptoměna Chia rozhodně není první, která přišla se zabezpečením sítě pomocí algoritmů vztažených na kapacitu a rychlosti úložiště, avšak zdá se, že je stále populárnější a znamená to jediné – velký zájem o pevné disky a SSD.

Kvůli zvýšené poptávce musí dokonce výrobci pevných disků jako Western Digital nebo Seagate navyšovat kapacity výrobních linek a to nejvíce, jak jen to je možné. Pro představu, jaká je nyní situace u Chia – celá síť už disponuje celkovou kapacitou 21 EB (exabajty), přičemž teprve v květnu to bylo 13 EB. Růst je tedy velmi rychlý. Samotných 21 EB přitom už představuje přibližně 10 % celkové kapacity, která se vyrobila v rámci prvního čtvrtletí tohoto roku od všech výrobců pevných disků.

Pokud tedy nenastane nějaký neobvyklý propad, jak je u kryptoměn poměrně pravidelné, lze stále očekávat zvýšený zájem těžařů, kteří staví velké těžařské farmy a nakoupené disky se jim mnohdy zaplatí i v rámci několika měsíců. Situace se ale trochu komplikuje a návratnost se prodlužuje s tím, jak stoupá cena disků. U některých modelů cena meziměsíčně stoupla i na dvojnásobek.

Postupně se tak znovu projevuje stejný vzor jako u grafických karet, který by mohl způsobit dlouhotrvající nedostatky a extrémně vysoké ceny úložišť, jež jsou pro kryptoměnu Chia vhodné. Naštěstí nelze dobře použít běžná SSD, která s obrovským množstvím zapsaných dat odchází do křemíkového nebe za velmi krátkou dobu, takže musí těžaři použít odolnější a dražší SSD nebo zmíněné pevné disky s velkou kapacitou.

