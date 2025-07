Výroba v Kutné Hoře jede naplno a nestíháme. Poptávka po AI je teprve na začátku, hlásí Hewlett-Packard

Nástup takzvané generativní umělé inteligence (AI) typu OpenAI, Llama, Dall-E, Gemini a řady dalších spustil obrovské investice do hardwarové infrastruktury, která umožňuje tyto AI trénovat a provozovat. Jedním z hlavních vítězů se stal dominantní dodavatel AI čipů Nvidia, nyní jedna z nejhodnotnějších firem na Zemi. Příliv zvedl také výrobce serverů pro datová centra, do nichž se tyto AI čipy instalují. Značně z toho těží například tchajwanské firmy typu WiWynn, Inventec, Wistron a další, ale také američtí dodavatelé v čele s Hewlett-Packard Enterprise (HPE). Ta AI servery vyrábí mimo jiné i v Kutné Hoře. „Jen těžko stíháme plnit objednávky zákazníků. Kutnohorská výroba jede naplno,“ řekl e15.cz Mark Armstrong, viceprezident HPE pro superpočítače a AI. A naznačil, že je ve hře rozšíření produkce.

HPE v Kutné Hoře produkuje takzvané superpočítače od roku 2022, tehdy se navázalo na již léta fungující produkci klasických serverů –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ těch tam denně dají dohromady kolem 1500. Výrobu pro Američany zajišťuje tchajwanský kolos Foxconn. Dohromady jde o miliardové investice.

HPE je největším výrobcem superpočítačů na světě. Ty už prodává mnoho let, ještě do nástupu AI se ale využívaly zejména pro fyzikální, chemické a další vědecké a průmyslové simulace. HPE například jeden takový stroj dodala do Škody Auto. Příchod OpenAI a spol. nicméně superpočítačům otevřel nové a velmi rychle rostoucí odbytiště.