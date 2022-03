Výrazný posun v českých cenách grafických karet. Trh se začíná stabilizovat. Tipy na nákup

Od posledního článku monitorujícího ceny grafických karet uplynuly dva týdny a situace se opět posunula. Nejprve shrneme největší změny na trhu, potom se dostaneme k aktuálním cenám a přidáme i několik tipů na nákup a výhled do budoucna.

Změny na trhu

Ceny se začínají stabilizovat, mezi různými obchody nejsou tak propastné rozdíly jako dříve, i když stále existují. Stejně tak začínají dávat smysl různé varianty jednoho modelu grafické karty a mezi jejich cenami nejsou nesmyslné rozdíly. Začínají být patrné obrysy, v jakých cenových rozmezích se budou jednotlivé modely pohybovat.

Už se těžko nachází „extrémně výhodné koupě“, před dvěma týdny jsem doporučovat číhat na výhodné koupě, které jsou naceněny výrazně lépe než jiné varianty toho samého modelu. To už teď téměř neplatí, a to ze dvou důvodů. Zaprvé si obchody více hlídají, aby neprodávaly výrazně pod cenou, protože mají lepší reference. Za druhé dříve agresivně naceněné modely se díky zlevnění dalších (kvalitnějších) grafik staly méně výhodnými koupěmi.

Zmizely méně kvalitní jednoventilátorové modely. V loňském srpnu i v letošním lednu se mezi prvními dostupnými modely vždy objevily málo kvalitní jednoventilátorové grafiky za lepší ceny. Nyní však u nových generací téměř vymizely z obchodů a zůstaly jen u starších a méně výkonných modelů jako GTX 1650.

Z odstavců výše vyplývá, že se výrazně zmenšily rozdíly mezi levnými dvouventilátorovými verzemi a těmi kvalitními s třemi ventilátory. Například trojventilátorová Gigabyte RTX 3060 Vision OC 12G stála okolo dvaceti tisíc korun a nyní lze sehnat okolo šestnácti tisíc. Díky rozumnému nacenění dává smysl vybírat mezi různými modely, protože už nejsme v situaci, kdy je dostupný jen jediný model dané třídy nebo jedna specifická karta se dá sehnat výrazně levněji.

Cenový posun

Když porovnáme čísla oproti době před dvěma týdny, posuny nejlevnějších karet se nezdají být nikterak zásadní, i když jsou znatelné. Tabulka totiž ukazuje nejlevnější dvouventilátorovou variantu, kterou lze stabilně sehnat ve velkých obchodech. Mnohem větší pokrok se odehrál u kvalitnějších grafických karet, jak jsem naznačil o odstavec výše, ty totiž zlevňovaly klidně o několik tisíc, jenže to tabulka neukáže.

model dopor. cena srpen 2021 30. 1. 2022 14. 2. 2022 1. 3. 2022 RX 6500 6 000 Kč - nedostupná 7 500 Kč 6 800 Kč RTX 3050 7 200 Kč - nedostupná 12 000 Kč 10 700 Kč RX 6600 9 000 Kč - 15 000 Kč 14 000 Kč 12 500 Kč RTX 3060 9 000 Kč 17 000 Kč 20 500 Kč 15 500 Kč 15 000 Kč RX 6600 XT 10 300 Kč - 18 000 Kč 15 000 Kč 13 600 Kč RTX 3060 Ti 11 500 Kč 21 000 Kč 23 000 Kč 19 000 Kč 17 500 Kč RX 6700 XT 12 500 Kč 24 000 Kč 24 500 Kč 23 000 Kč 22 400 Kč RTX 3070 14 000 Kč 25 500 Kč 26 000 Kč 25 500 Kč 22 800 Kč RTX 3070 Ti 15 800 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 26 700 Kč 24 800 Kč RX 6800 16 000 Kč nedostupná 33 000 Kč 32 800 Kč 28 600 Kč RTX 3080 10GB 19 000 Kč 34 000 Kč 38 000 Kč 34 600 Kč 30 000 Kč RTX 3080 12GB není - - - 36 000 Kč RX 6800 XT 18 000 Kč nedostupná 36 000 Kč 35 000 Kč 33 200 Kč RX 6900 XT 26 000 Kč 39 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 38 000 Kč RTX 3080 Ti 32 000 Kč 39 000 Kč 43 000 Kč 46 000 Kč 39 400 Kč RTX 3090 41 000 Kč nedostupná 69 000 Kč 67 000 Kč 60 000 Kč

Když to opět popíši na konkrétním příkladu, před dvěma týdny reprezentovala model RTX 3060 karta Palit RTX 3060 Dual za 15 500 Kč, to je velmi základní model. Stejná karta je pořád dostupná za totožnou cenu, ale dnes lze jen o 400 Kč výše sehnat zmíněnou Gigabyte RTX 3060 Vision, která má kvalitnější větrání a vyšší boost z výroby. I když tedy pro tento model klesla cena v tabulce jen o 500 Kč, kvalitní modely klesly klidně o tisíce korun.

Cenový posun zaznamenaly i Radeony. Minule jsem psal, že jich máme na českém trhu nedostatek, a proto ceny neklesají tak rychle jako v zahraničí. To se změnilo, příliv nových modelů snížil ceny na velmi zajímavé hodnoty.

Tipy na nákup

První tip je velmi obecný a týká se samotného nákupu. Rozdíly mezi různými obchody se pomalu snižují, stále však lze narazit na mnohem lépe naceněný model na menších e-shopech. Před samotnou koupí projděte srovnávače cen nebo více obchodů.

AMD RX 6600 XT pro Full HD hraní. Tato grafická karta se dá sehnat okolo 132 % své doporučené ceny, tedy okolo 13 600 Kč. To je momentálně tak dobrá koupě, že přebíjí RX 6600, RTX 3060 i 3060 Ti a je mírně výhodnější než levnější RTX 3050 za asi 10 700 Kč. Pokud vyloženě cílíte na ray tracing, potom se RTX 3050 nebo 3060 stávají potenciálně lepšími volbami podle konkrétních potřeb.

Nvidia RTX 3070 pro 2K hraní. Ještě před měsícem byste za necelých třiadvacet tisíc korun kupovali RTX 3060 Ti, dnes už to vystačí na RTX 3070. Ta je vhodná na hraní ve vyšším rozlišení a je mírně lepší a univerzálnější volbou než konkurenční RX 6700 XT. Ovšem s tím, jak stoupáme výše, se snižuje výhodnost koupě.

AMD RX 6800 nebo RTX 3080 podle použití pro 4K hraní. Zde se pohybujeme už na tenčím ledu, protože nákupem těchto dražších karet člověk velmi snadno přijde o více peněz v absolutním měřítku, také tato volba ztratí výrazně na ceně s příchodem dalších generací. Z těchto pohledů to je nejméně výhodná koupě, pokud vám jde o rozpočet.

Výhled do budoucna

V současné vrtkavé situaci lze těžko odhadovat, co se stane dále. První důležitou otázkou je, zdali porostou hodnoty kryptoměn. To nyní hodně záleží na vývoji politické situace na Ukrajině, protože Rusové mohou investovat do kryptoměn kvůli pádu rublu. Toto bude vhodné sledovat v nejbližších dnech.

Druhou podstatnou otázkou je, kde se ceny grafických karet mohou zastavit, co se spodní hranice týče. I když by někdo mohl vytahovat doporučenou maloobchodní cenu, ta byla stanovena před zdražením komponent a dopravy, takže výroba i doprava dnes stojí reálně více a ceny nejsou primárně nafouknuté uměle. Může se tedy stát, že ceny v nejbližších týdnech spadnou třeba na 120 % doporučené ceny, ale i to, že zůstanou okolo 135 % či na tuto hodnotu klesnou z mírně vyšších cen.

Pokud byste čekali na lepší ceny (určitě budou při zachování současné situace klesat, otázka je jak rychle), možná už si rovnou počkáte na nové generace grafických karet i procesorů. Ty přijdou zřejmě již na konci prázdnin či v září, což je dříve, než se původně očekávalo. S přiblížením nových generací budou klesat ceny, ale i chuť investovat do současných modelů, mnoho lidí proto počká. Nyní vzhledem k nejisté situaci není nejhorší doba na nákup počítače, ovšem pokud se rozhodnete čekat, počítejte s možností, že nový počítač sestavíte až na podzim s novými součástkami.