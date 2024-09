Vyrábíte si doma elektřinu? Máte na střeše fotovoltaickou elektrárnu?

Náklady na pořízení a stavbu fotovoltaických elektráren (FVE) dlouhodobě klesají a konečně můžeme svou elektřinu také sdílet. Neznamená to automaticky, že se fotovoltaika vyplatí každému. Ale to nás právě zajímá. Máte už doma FVE, která vám vyrábí elektřinu? Jestli ne, popište, proč by ve vašem případě instalace nedávala smysl, resp. co tomu brání.

V případě kladné odpovědi se naopak v komentářích pochlubte, kdy jste si fotovoltaiku pořídili, co vás přesvědčilo o instalaci a jaké máte zkušenosti z provozu.

Jiří Kuruc

Ano, vyrábím

FVE o klasickém výkonu 10 kWp s baterií 17,6 kWh máme spuštěnou od května. Rozhodně netvrdím, jak je to ekonomicky výhodné a návratnost bude rychlá, je zde hodně proměnných. Důležité je, že pokud by v budoucnu nastal další šílený výkyv cen energií, dotkne se nás to jen částečně díky určité soběstačnosti.

Návratnost by byla výrazně rychlejší, kdybychom energií nabíjeli elektrické auto. Na to ale moc nejezdíme, tak se ani tato investice nevyplatí, jakkoli by mne lákala. V tuto chvíli řeším sdílenou komunitní energetiku tak, abych mohl během léta alespoň částečně pomoci rodičům a tchánům snížit jejich účty za elektřinu. Prodej do sítě při současných cenách nemá smysl.

Karel Kilián

Ne. Nechci, nebo nemohu

Bydlím v nájemním bytě, ve kterém absolutně není šance cokoli umístit na stěnu domu, natož pak na střechu. Takže solární energetiku mohu pouze pozorovat zpovzdálí. Ale kdybych tu možnost mě, velmi vážně bych o ní uvažoval.

Marek Lutonský

Ne, ale vážně o tom přemýšlím

Doma máme prázdnou střechu, takřka ideálně orientovanou ke slunci. Dalším a dalším sousedům se na taškách černají panely jejich FVE… ale mně to pořád nedává smysl.

Moje úvaha je jednoduchá. Vidím naši spotřebu elektřiny. Zhruba polovinu tvoří poplatky za distribuci, kterých bych se stejně nezbavil. Dalších zhruba 30 % odečtu, protože soběstačnost nikdy nedosáhne na sto procent. Návratnost investice do fotovoltaiky by pak vycházela na desítky let!

Samozřejmě bych mohl pořídit klimatizaci a další velké spotřebiče, abych zvýšil spotřebu a urychlil návratnost. Tím bych ale jen klamal sám sebe a realitu. Za současných cen se mi fotovoltaika prostě nevyplatí.

Přesto o ní stále uvažuji. Za několik let budeme měnit auto a v této situaci může být výhodné pořízení elektromobilu pro dojíždění do města. Už bude také dostatečně velký trh i s ojetými elektroauty a provoz prakticky zdarma představuje pro domácí elektrárnu pádný argument. Energii by konečně bylo kam ukládat. Snad se také pořádně rozvine možnost sdílet vyrobenou elektřinu s jinými domácnostmi.

Ale do té doby ne. Jen kvůli pocitu soběstačnosti by tato investice zatím nebyla rozumná.

Filip Kůžel

Ne. Nechci, nebo nemohu

Solární energie se mi líbí a dlouhodobě sleduju trendy, ale bohužel jen pasivně. Žiju v bytovém domě, o společném projektu střešní elektrárny se tady neuvažuje, takže se k nějakému zásadnímu využití jen tak nedostanu.

Jakub Čížek

Ne. Nechci, nebo nemohu

Nemohu, ale chtěl bych! Moje chytrá domácnost mě totiž hned 1. září upozornila, že letos zaplatím zhruba 3500 korun za to, že mi v bytě skoro celé léto vrčela klimatizace.

Naše SVJ v posledních letech investovalo do pěti nových výtahů, až na zákonné minimum jsme zcela vyčerpali fond oprav a ke všemu si vzali desetimilionový úvěr. V nejbližších 250 letech proto nejspíše vůbec nehrozí, že bychom měli prostředky na výstavbu střešní sdílené fotovoltaiky. Ale ta střecha je obrovská – vždyť jsme řadový panelák s pěti vchody!

Jedinou šancí je tedy malá solární elektrárnička na balkon pro jednotlivé bytové jednotky, Přemýšlím, že si jednou a spíše z hecu zbastlím alespoň nějaký minimalistický ostrovní systém na hraní a s potenciálem na nižší stovky wattů. Na klimu to sice stačit nebude, ale na plašení holubů ano.

Tomáš Holčík

Ne. Nechci, nebo nemohu

Bydlím v bytovém domě, což mění přemýšlení o pořízení fotovoltaiky z osobního rozhodnutí na masivní přesvědčovací kampaň členů družstva a za chvíli ještě složitějšího SVJ. Nemyslím, že bych tak doma brzy nabíjel auto z vlastní fotovoltaiky.

Zvažuju, že bych dal panely na chalupu, kde si ale nejsem jistý ekonomickou návratností, protože tolik dní v roce tam nebývám. Fotovoltaika by tak hlavně zlepšila komfort, ale zaplatila by se asi až za velmi dlouho.

Lukáš Václavík

Ne, ale vážně o tom přemýšlím

Mám článek v kalkulačce a powerbance, ale to ze mě ještě solárního barona asi neudělá. O velkých panelech ale uvažuji, byť ne až tak vážně. V domě jsem šel cestou minimalizace spotřeby, takže ročně za elektřinu i po těch vlnách zdražení platím tolik, že by se mi panely při plánované životnosti 15 let nevyplatily. Možná tak v první fázi s dotací, ale později pak ne.

Dokážu si ale představit jiný scénář. Vodu ohřívám elektrickým bojlerem, takže by mi stačil jen okruh pro něj. Případně bych domů konečně pořídil klimatizaci a tu také napájel solárem. Na to by mi možná stačila balkónová sada bez masivní baterie. Klimatizace by se logicky pouštěla jen při nejvyšší letní sluneční aktivitě.

Ohřívat bodu jen přes den by také nebyl problém, teď se mi ostatně ohřívá jen v noci v nízkém tarifu. Zatím ale jen přemýšlím nahlas, fakticky jsem pro to nic neudělal a nehledal bližší informace.