Jak v prohlížeči vypnout oznámení zasílaná webovými stránkami

Mnohé webové stránky nabízejí návštěvníkům možnost nechat si na počítači zobrazovat různá oznámení. Zpravidla tak činí formou dialogového okna, které nabídne aktivaci upozornění. Typicky touto cestou avizují nové články, zprávy či produkty. Pokud uživatel souhlasí, může mu provozovatel stránek posílat oznámení do Centra akcí.

Obtěžuje vás neustálé zobrazování dialogu s nabídkou na zasílání upozornění? Nebo jste tuto možnost povolili webu, který nyní otravuje jedním oznámením za druhým? V tomto článku vám ukážeme, co můžete v tomto směru dělat.

Povolení k zobrazování oznámení

Většina webových stránek zobrazuje nejprve dialog, ve kterém se dožaduje povolení zasílat a zobrazovat oznámení. Když souhlasíte, zobrazí se následně v prohlížeči další okno, ve kterém dané stránce povolíte, nebo zakážete zasílání oznámení.



Požadavek na povolení zobrazovat oznámení

Jak zakázat oznámení konkrétnímu webu

Řekněme, že jste nějakému webu povolili zasílání oznámení, ale postupem času jste dospěli k závěru, že to nebyl až tak úplně dobrý nápad. Není nic jednoduššího než svůj souhlas odvolat, což lze provést několika způsoby.

Google Chrome

První způsob se hodí v případě, kdy chcete zakázat oznámení jedné konkrétní stránce. Stačí otevřít inkriminovaný web a klepnout levým tlačítkem myši na ikonu patentního zámku v adresním řádku. V nabídce, která se zobrazí, pak přepněte volbu Oznámení na Blokovat.



Nastavení oznámení v prohlížeči Chrome

Druhá cesta vede přes Nastavení a hodí se v případě, kdy hodláte revidovat weby, kterým jste v minulosti povolili zobrazování oznámení. V tomto případě pokračujte do sekce Ochrana soukromí a zabezpečení a následně do Nastavení webu. Poté přejděte do Oznámení, kde vás bude zajímat sekce Povolit.



Seznam blokovaných a povolených webů v Chrome

Klepnutím na tlačítko se třemi tečkami můžete libovolný web Odebrat (tj. přijde o povolení, ale může při příští návštěvě opět nabízet zobrazování oznámení), nebo Blokovat (tj. nebudou se zobrazovat oznámení, ani nabídka při další návštěvě).

Mozilla Firefox

Podobně to funguje i ve Firefoxu. Pokud chcete zakázat zobrazování oznámení nějakému konkrétnímu webu, pak ho stačí otevřít a v adresním řádku klepnout levým tlačítkem myši na tlačítko s ikonou zámku. Povolení odeberete jednoduše pomocí křížku v sekci Oprávnění-Zobrazovat oznámení-Povoleno.



Informace o povolení oznámení danému webu

Chcete-li spravovat weby, kterým jste v minulosti povolili, nebo naopak zakázali oznámení, pak přes hlavní nabídku přejděte do Možnosti. Zde pokračujte do Soukromí a zabezpečení. níže na stránce pak vyhledejte sekci Oprávnění a klepněte na tlačítko Nastavení u položky Oznámení.



Seznam webů s povolením, či zákazem posílat oznámení ve Firefoxu

V seznamu můžete pomocí rozbalovací nabídky oznámení Povolit, nebo Blokovat. Tlačítky v dolní části okna je možné vybraný web nebo všechny weby odebrat ze seznamu – v takovém případě bude daná stránka moci opětovně nabízet zobrazování oznámení.

Microsoft Edge

Edge vychází z projektu Chromium, proto v něm má správa webů, které mohou zobrazovat oznámení, velmi podobné provedení z prohlížeče Chrome. Stačí tedy klepnout na ikonu zámku v adresním řádku a dostanete na výběr, zda chcete Povolit, Blokovat, nebo Zeptat se. Velmi šikovný je odkaz Oprávnění pro web, kde na jednom místě uvidíte vše, co má daná stránka povolené a zakázané.



Oprávnění stránky posílat oznámení v MS Edge

Seznam všech webů s povolenými nebo zakázanými oznámeními najdete v Nastavení-Oprávnění pro web-Oznámení (či pod rychlým odkazem edge://settings/content/notifications). Zde můžete snadno spravovat udělená oprávnění, odstraňovat a přidávat položky na seznamy webů s povoleným/zakázaným zobrazováním oznámení.



Oprávnění pro web-Oznámení v MS Edge

Opera

Také Opera vychází z projektu Chromium, takže ani v jejím případě se provedení příliš neliší. Informaci o stavu oznámení najdete pod tlačítkem s obrázkem patentního zámku v adresním řádku. I zde je možné oznámení dané stránky Povolit, Blokovat, nebo přepnout na výchozí Zeptat se.



Nastavení oznámení webové stránky v Opeře

Seznamy všech stránek, kterým jste povolili, nebo zakázali zobrazování oznámení, najdete v Nastavení v sekci Rozšířené-Soukromí & bezpečnost-Nastavení webu-Oznámení. Jednotlivé stránky tu lze upravovat (měnit jejich adresy), Zakázat, Povolit, či Odstranit ze seznamu, čímž pro ně bude platit výchozí nastavení.



Seznam webů s povoleným a zakázaným zasíláním oznámení v Opeře

Jak funkci oznámení kompletně vypnout

Pokud možnost zasílání oznámení nehodláte využívat u žádného webu, pak vás patrně neustálé zobrazování dialogu s touto nabídkou bude obtěžovat. Naštěstí je tu jednoduché řešení – tuto funkci můžete úplně vypnout. Navštívené stránky se pak nebudou ptát, zda mohou, nebo nemohou posílat oznámení.

Google Chrome

V případě webového prohlížeče Chrome je zásadní přepínač označený Weby mohou žádat o oprávnění zasílat vám oznámení. Najdete ho v Nastavení v sekci Ochrana soukromí a zabezpečení-Nastavení webu-Oznámení. Stačí tuto volbu deaktivovat a budete mít klid.



Weby mohou žádat o oprávnění zasílat vám oznámení v Chrome

Mozilla Firefox

Také ve Firefoxu je možné úplně zakázat zobrazování požadavku na povolení k zasílání oznámení. Tuto možnost najdete v Možnosti-Soukromí a zabezpečení-Oprávnění-Oznámení-Nastavení. Zde aktivujte přepínač Blokovat nové žádosti o povolení posílat oznámení a potvrďte svou volbu tlačítkem Uložit změny.



Blokovat nové žádosti o povolení posílat oznámení

Microsoft Edge

Prohlížeč Microsoft Edge pochopitelně také nabízí možnost zablokovat zobrazování nabídky na zasílání oznámení. Bohužel lokalizace se v tomto případě tak úplně nepovedla, takže vězte, že úplný zákaz zobrazování požadavku najdete v Nastavení-Oprávnění pro web-Oznámení v podobě přepínače Před odesláním zobrazit dotaz (doporučeno). Stačí ho deaktivovat a máte pokoj.



Před odesláním zobrazit dotaz

Opera

Zatímco u MS Edge jsme kritizovali ne úplně dokonalý překlad, v případě Opery můžeme chválit. K cíli ale vede poměrně dlouhá cesta přes Nastavení-Rozšířené-Soukromí & bezpečnost-Nastavení webu-Oznámení. Zde pak stačí deaktivovat volbu Weby mohou požádat o zasílání oznámení. Stačí ji deaktivovat a žádná stránka už nebude moci zobrazovat požadavky na povolení.



Weby mohou požádat o zasílání oznámení