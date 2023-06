Výpadek počítačů ochromil na několik hodin železniční dopravu v Nizozemsku

Výpadek počítačů narušil v neděli a v pondělí na několik hodin jízdu vlaků do Amsterodamu a z něj a do dalších částí Nizozemska, informuje agentura Reuters. Dle železniční společnosti Nederlandse Spoorwegen porucha zasáhla systémy pro řízení železniční dopravy v neděli odpoledne kolem 18:00 místního času a ochromila vlakovou dopravu až do pondělního rána.

Výpadek znemožnil jízdu vnitrostátních i mezinárodních vlaků na amsterdamské hlavní nádraží a přerušil veškerou železniční dopravu na amsterdamské letiště Schiphol, které je jedním z nejrušnějších evropských dopravních uzlů. Dle nizozemské tiskové agentury ANP uvízly přes noc v Amsterdamu a na největším vlakovém nádraží v zemi v Utrechtu stovky cestujících.

Výpadek počítačů

Přibližně 150 lidí strávilo noc v amsterdamské koncertní hale Ziggo Dome, protože se nemohli vrátit domů po vystoupeních britského popového zpěváka Harryho Stylese a švédské metalové skupiny Ghost v nedalekém sále. Část z nich byla nucena najít si náhradní způsoby dopravy či ubytování.

Nizozemská železniční společnost v neděli večer s politováním konstatovala, že se problémy budou týkat i mezinárodních vlaků do Amsterdamu, protože výpadek zatím nebyl vyřešen. „Výpadek má velký dopad i na další části země,“ uvedla na svých internetových stránkách.

V pozdních večerních hodinách byla porucha systému v řídicím centru společnosti ProRail (správce železniční infrastruktury) úspěšně odstraněna. „Od 9 hodin ráno začnou vlaky po Amsterdamu opět jezdit. Upozorňujeme, že po zbytek dopoledne bude docházet k různým nepravidelnostem, například ke zkracování vlaků oproti plánu a k případnému neuklízení ve vlacích,“ uvedla Nederlandse Spoorwegen v prohlášení.

Příčina výpadku není v tuto chvíli známa. Nederlandse Spoorwegen událost vyšetřuje s cílem zjistit její příčinu. Celá situace zdůraznila závislost na technologiích a propojenost různých dopravních systémů. Taková selhání odhalují potřebu důkladných pohotovostních plánů a infrastruktury, aby se minimalizoval dopad na cestující během nepředvídaných událostí.