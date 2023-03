Vypadá jako Twitter, stojí za ním zakladatel Twitteru, ale není to Twitter. Startuje nová síť Bluesky

Než spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey firmu předal novému vedení a posléze i novému majiteli, podpořil vývoj nového komunikačního protokolu AT, za nímž stala firmička Bluesky. Ten měl být decentralizovaný podobně jako ActivityPub, na němž běží Mastodon.

Cílem bylo vytvořit jakýsi společný základ pro sociální platformy budoucnosti a Twitter měl jednou na AT přejít také. A díky tomu by se mohl spojit s dalšími sítěmi, které by rovněž využívaly technologii Bluesky.

O „modré obloze“ nebylo dlouho slyšet. Zemětřesení na Twitteru přehlušilo všechno ostatní a těžko si představit, že Musk, který chce síť spíš uzamknout, bude přecházet na otevřený komunikační protokol. Bluesky podpořený financemi Twitteru ale běží dál, vůči Muskovi zřejmě nemá žádné závazky a pomalu se připravuje na spuštění služby.

V App Storu pro iOS už lze stáhnout první aplikaci postavenou na AT. Jmenuje se Bluesky Social, avšak zatím je dostupná jen na pozvánky. Ze screenshotů je však vidět, kde tvůrci čerpali inspiraci. Zkrátka okopírovala Twitter.

TechCrunch si ji už také vyzkoušel a podle všeho se i jako Twitter chová. Nejsou tam (re)tweety, ale re(posty). Limit na počet znaků příspěvku není 280, ale 256. Liší se zkrátka jen podružné detaily. Bluesky Social má ale mnohem méně funkcí, protože cílem neveřejné bety je vyzkoušet, jestli síť vůbec funguje.