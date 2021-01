Výmluvy filmových pirátů jsou stejně ostudné jako český autorský zákon (komentář)

Aktuální kauza kolem Ulož.to, kterou Kuba s Vláďou rozebírali i v posledním Týdnu Živě, opět rozdmýchala debatu o filmovém pirátství. V ní ze strany uživatelů už roky padají stejné argumenty. „Stahování není nelegální.“ „Platíme výpalné Ose.“ Nebo oblíbené: „My bychom platili, ale na Netflixu a spol. není to, co chceme.“ Týden Živě: On fakt dnes ještě někdo stahuje filmy z Ulož.to? Byl bych pokrytec, kdybych řekl, že si filmy nebo seriály nestahuju. Nikdy by mě ale nenapadlo obhajovat stahování tím, že na něj mám nějaký nárok. Nemám. Vědomě vím, že dělám něco špatně. Zkusme si ty argumenty jeden po druhém rozebrat. Pirátství není krádež To skutečně není. Při krádeži někdo o něco přijde a druhý to získá. Pirátství je prostě… pirátství. Soudy, které jej u nás řešily s největšími piráty (uploadery), proto operovaly s termínem fiktivní škoda. Škoda, která majitelům práv sice nevznikla, ale mohla by, jak praví klasik. Když někomu vezmete lístek do kina nebo DVD, je to krádež, vznikla újma. Když chcete film vidět zadarmo a někde si jej stáhnete, majitel o nic fyzicky nepřijde a nemá s tímto aktem žádné náklady. Z jeho pohledu je stejné, ať už film neuvidíte vůbec, nebo si jej bez placení stáhnete. U pirátů bodují hlavně sci-fi a komiksy. Nejvíce se letos stahoval The Mandalorian Filmové pirátství má z hlediska práva nejblíže k softwarovému pirátství. Jenže u něj je používání programu či hry bez placení nelegální a trestné podobně, jako byste kradli z regálu v obchodě. Programátor přitom také o nic nepřišel a neměl s vámi žádné náklady. Právní řád – a nejen ten český – si s pirátstvím ještě pořád neví rady. Jak by také autorský zákon mohl odpovídat poměrům v 21. století, když vznikal v době, kdy bylo rychlejší a levnější poslat 1 GB dat poštou na disku než přes internet.

Stahování není legální České zákony termín „stahování“ nepoužívají, v tomto smyslu je myšleno „zhotovení rozmnoženiny pro vlastní potřebu“. To má v autorském zákoně zvláštní výjimku. Zapomíná se ale na dvě věci. Musí jít o zveřejněné dílo a nesmí se přitom obejít technické prostředky ochrany práv (či DRM). Ochráncům autorských práv se nelíbí stahování videí z YouTubu, zasáhli proti oblíbenému nástroji Ono zveřejnění je ale definováno jen vágně: Prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je dílo zveřejněno. Není z toho patrné, jestli stačí, aby film či seriál byl vydán kdekoliv na světě, nebo to musí být v ČR. Každopádně dílo převedené z DVD, Blu-raye či stažené z „netflixů“ zcela zjevně muselo obejít technickou ochranu, protože je standardní součástí všech komerčních médií, resp. služeb. A i když tu ochranu neporušil ten, kdo si film stáhnul, přesto užívá nelegálně vzniklé kopie. Možnost vytvořit si kopii díla bez ohledu na ochranu by mělo být právem spotřebitele, nikoliv výjimkou v zákoně týkajícího se autorů. Uživatel si kupuje film kvůli intelektuálnímu vlastnictví, ne fyzickému produktu (až na vymazlené sběratelské edice). Poškrábaný disk by neměl být důvod k tomu, aby si musel kupovat nový, když si jej může za pár korun okopírovat. Je warezem i 10MB dílek filmu? Teď se na to ptá belgický soud nejvyšší evropské autority Osobně ale pořád vidím jasný rozdíl mezi vytvořením kopie a stažením. Tím prvním rozumím to, že jsem si koupil DVD a chci si jej kvůli pohodlí převést do počítače či z něj vytahat různá menu, bonusy nebo varování a v čisté podobě jej znovu vypálit. Pokud si film stáhnu, aniž bych jej měl dříve koupený, není to přece totéž. Do stejné kategorie řadím i kopírování filmů z DVD půjčoven (fungují ještě vůbec?). Za tamní film jsem sice zaplatil, ale bylo to vědomě s tím, že jej budu mít jen 24 hodin, že jde o dočasný zážitek podobně jako návštěva kina. Zato koupené DVD už je moje napořád. Vzhledem k velmi nejasně napsanému zákonu s volnou interpretací věřím, že by notorické stahovače šlo zažalovat a u soudu uspět. Neděje se tak jen proto, že je jednodušší zaměřit se na uploadery, kterých je méně, ale zato páchají větší škodu a často z toho mají finanční užitek. Cílem jsou pochopitelně i stahovací servery jako Ulož.to, které tomu jen přihlížejí, jako by se jich to netýkalo. Týká. Dokud budou mít na webu vyhledávače a budou odměňovat úspěšné uploadery, přímo se na tom podílí. Ale to je na jinou debatu.

Platíme výpalné Ose Další bod v autorském zákoně se týká tzv. Práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu., lidově řečenému výpalné. Za to, že si můžeme kopii vytvořit, dostávají kolektivní správci jako OSA či Dilia poplatky z prodeje tiskáren, kopírek, pevných disků, záznamových zařízení i jejich médií od kazet po Blu-raye. Ty pak rozdělují mezi autory. Na pirátské scéně probíhá skrytá bitva s obřím filmovým doupětem YTS Negativní označení tomu myslím sluší. Proč by měli Gottovi dědicové dostávat haléře za to, že jsem si koupil paměťovou kartu do svého foťáku? Nejde mi o ty částky ani Mistra, ale o princip. Pirátská strana předloni navrhovala, že by se výpalné mělo zrušit, zato by se na prodej umění vztahovala nižší sazba DPH. To mi přijde jako menší zlo. Jakkoliv je však výpalné špatné, považuji za stejně nesmyslné tvářit se, že jeho placením mám nárok si cokoliv stahovat. Nevím, kolik toho běžný franta uživatel nakupuje, ale já jsem si loni pořídil akorát 1TB SSD, z něhož jsem umělcům odvedl 150 Kč. To je tak jeden lístek do kina, ne magické předplatné na kompletní videotéku ve vesmíru. Vážně by mě zajímalo, kolik z tuzemských stahovačů by raději přestalo platit výpalné, ale vzdalo se tím možnosti pořizovat si kopie (tudíž i stahovat). Sazby výpalného za média a zařízení Médium Poplatek analogové zvukové médium (do 60 minut) 1,50 Kč analogové zvukové médium (nad 60 minut) 2 Kč analogové obrazové médium (do 180 minut) 3 Kč analogové obrazové médium (nad 180 minut) 4 Kč CD-R 0,40 Kč CD-RW 2 Kč minidisc 4 Kč DVD+R, DVD-R, BD-R

a ostatní nepřepisovatelná optická média 1 Kč DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, BD-RE

a ostatní přepisovatelná optická média 5 Kč Paměťové médium 1,50 Kč za každý započatý 1 GB, maximálně však 90,00 Kč Nezabudovatelný pevný disk do 1 TB 0,15 Kč za každý započatý 1 GB Nezabudovatelný pevný disk nad 1 TB 150 Kč plus 0,10 Kč za každý započatý 1 GB nad 1 TB Zařízení Poplatek Přístroj nahrávající zvuk a/nebo obraz 3 % z prodejní ceny Rozhlasový přijímač nebo televizor umožňující záznam vysílání 1,5 % z prodejní ceny Výpalné za tiskárny a kopírky Cena zařízení Inkoustová tiskárna Tiskárna jiná než inkoustová Kopírovací stroj do 2 000 Kč 45 Kč 120 Kč 120 Kč nad 2 000 Kč do 2 500 Kč 120 Kč nad 2 500 Kč do 5 000 Kč 240 Kč nad 5 000 Kč do 6 000 Kč 225 Kč 450 Kč nad 6 000 Kč do 10 000 Kč 240 Kč nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 450 Kč 450 Kč 900 Kč nad 20 000 Kč do 40 000 Kč 900 Kč 900 Kč 1 800 Kč nad 40 000 Kč do 70 000 Kč 1 650 Kč 3 300 Kč nad 70 000 Kč do 100 000 Kč 2 560 Kč 5 100 Kč nad 100 000 Kč do 150 000 Kč 3 570 Kč 7 500 Kč nad 150 000 Kč do 200 000 Kč 5 250 Kč 10 500 Kč nad 200 000 Kč 6 750 Kč 13 500 Kč