Vyměníte 2mm tloušťky za vyšší výkon? Test 14" notebooku Acer Swift 3X

Acer přichází novým modelem notebooku Swift 3, který se dočkal natolik zásadní inovace, že došlo k jeho přejmenování na Swift 3X.

Zatímco klasický Swift 3 pokračuje v nastoleném trendu ztenčování a zlepšování výbavy, Swift 3X přináší za cenu o 2 mm větší tloušťky razantní navýšení výkonu. Jsou tu i drobné změny v designu – třeba přiznaná mohutnější mřížka radiá­toru u pravého kloubu víka. Nejvýraznějším rozlišovacím prvkem od Swift 3 je modrý lem na spodku zadní strany víka.

Celo­kovové tělo z hliníkohořčíkové slitiny zůstává, stejně jako tenké rámečky okolo displeje a příjemné matné povrchy. Konstrukce notebooku je tedy velmi pevná, základna se při uchopení za roh ani minimálně neprohne a stejně tak je displej chráněn na jedničku. Škoda jen trochu ostřejších hran spodku základny, více mě však mrzela nemožnost otevření víka jen jednou rukou, panty jsou až příliš tuhé. Navíc činí maximální úhel otevření jen 133°.

Věrný obraz

Acer konečně začal osazovat své notebooky Swift 3 kvalitními displeji a platí to i pro testovaný Swift 3X. Jeho matný 14" displej dokáže poskytnout vysoký jas přes 300 nitů a jeho gamut pokrývá celý barevný prostor sRGB. Když k tomu přidáte námi naměřenou průměrnou barevnou odchylku ΔE velmi nízkých 1,88, bez obav se můžete na tomto displeji pustit i do profesionální úpravy fotografií. Výtku mám jen k minimálnímu jasu 25 nitů, který by kvůli příjemnější práci v noci mohl být nižší.