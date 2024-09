Vylepšete si Mac. 10 tipů na bezplatné aplikace, které musíte vyzkoušet

Keka

Jablečný systém umí zipy rozbalovat od nepaměti, ale na jiné archivy je krátký. Pokud si stáhnete nebo vám někdo pošle rar, 7z či snad nějakou větší exotiku, macOS si nebude vědět rady. Do toho přichází Keka, která všechno tohle zvládne. Rozbalí snad všechny formáty, do spousty z nich umí i balit (s výjimkou proprietárního raru), poradí si s hesly a také balíky rozdělenými do mnoha souborů. Pořád je to však malý jednoúčelový prográmek, takže od něj nečekejte FTP klient, prohlížeč obrázků a jiné nesmysly, kterými jsou obalené konkurenční programy. Které jsou často navíc placené.

Rectangle

macOS nemá moc dobrou správu oken, což pocítíte zejména ve chvíli, kdy jej budete používat na velkém monitoru s vysokým rozlišením, kde byste chtěli vedle sebe rozprostřít více aplikací. Windows a moderní linuxové desktopy vám dovolí chytit okno, přetáhnout jej na stranu nebo rohu, a při puštění pak vyplní přesně polovinu nebo čtvrtinu obrazovky. Takovéto dlaždicování se naučí až podzimní macOS Sequoia. Pokud nechcete čekat nebo ani nebudete moci upgradovat, existuje několik programů, které to zajistí také. Rectangle je v základní verzi zdarma, a vedle dělení na poloviny a čtvrtiny umí i třetiny a jiné poměry. A kromě přetahování můžete okna pozicovat i klávesovými zkratkami.