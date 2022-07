Vylepšení Microsoft To Do. Malé plovoucí okno máte vždycky při ruce

Microsoft opět experimentuje, tentokrát s To Do, jednoduchým, přesto mocným nástrojem pro organizaci času. To se už delší dobu ničím novým neblýsklo, což není nutně na škodu, protože to, co dělá, dělá dobře. Bezhlavé přidávání funkcí by zvýšilo komplexitu a nástroj mohlo rozbít.

Čerstvý přídavek takový potenciál nemá, zato podporuje multitasking. Vpravo nad úkoly si našlo své místo tlačítko, jímž Microsoft To Do přepnete do režimu plovoucího okna. To je menší – prostředí se smrskne jen na aktuálně zobrazený seznam úloh, okolní prostředí se schová. Tohle okno visí vždycky navrchu nad ostatními.

Obdobným režimem se několik let chlubí kalkulačka, která ve zmenšené verzi pluje nad ostatními okny a je tak vždycky při ruce. Stejně to dělá To Do s tím rozdílem, že jednotlivá pole s úlohami se nezmenšují, takže v hodně malém okně mnoho úloh najednou neuvidíte. Můžete ale přidávat nové úkoly.

Zřejmě se opět jedná o v Microsoftu populární testování A/B, protože na jednom počítači funkci vidím, na druhém nikoli. Oba klienty To Do jsou přitom stejné verze. Obě zařízení jsou přihlášená k programu Windows Insider, jen na každém zařízení běží jiná verze Windows 11. Plovoucí okno mám dostupné v kanále Beta.

