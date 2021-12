Výkonný počítač s čtyřjádrovým Core i7 se vešel na desku o velikosti kreditky

Společnost Aaeon, dceřinka Asusu, začala vyrábět nový minipočítač NanoCOM-TGU ve formátu kreditní karty. Na desku o velikosti 84 × 55 mm se přitom vešla až překvapivě bohatá hardwarová výbava.

Základem je SoC od Intelu generace Tiger Lake UP3, které samo o sobě zabere asi čtvrtinu plochy. Zájemci si budou moci vybrat od dvoujádrového Celeronu 630 SE až po Core i7-1185G7E se čtyřmi jádry o taktu 1,8–4,4 GHz, hyperthreadingem a grafikou Iris Xe s 96 jednotkami. Na desku se dále vešlo až 16 GB paměti LPDDR4x-4266 a NVMe SSD s kapacitou do 256 GB.

NanoCOM-TGU v základu neobsahuje žádné konektory. Vzadu ale má jeden slot PCIe ×1 a několik headerů, ke kterým se ony konektory připojí až při konkrétním nasazení. Vyvést lze 2,5Gb/s Ethernet, HD audio, dva SATA nebo deset USB (8× v2.0, 2× v3.2). Obraz lze poslat na rozhraní DDI a eDP.

Počítač cílí hlavně do průmyslových zařízení, kde je potřeba maximalizovat výkon na co nejmenším prostoru. Do domácností coby základ multimediálního centra nebo serveru se nehodí. Aaeon pro to má vhodnější desku GENE-TGU6, který již obsahuje širokou konektorovou výbavu a má také sloty pro paměti a SSD. Cena za top model s Core i7-1185G7E ale kutily spolehlivě odradí. Stojí 1217 dolarů, v přepočtu 33 tisíc korun s DPH.

via Tom's Hardware