Výkonný notebook se dvěma klouby a obří OLED monitor. Acer vytasil prémiovky

Několik nových notebooků a herní monitory, to jsou hlavní taháky Aceru na letošní výstavě CES. Ačkoli si Acer premiéry nejdůležitějších novinek schovává tradičně na jaro, kdy má vlastní velkou prezentační akci, neopomíjí ani největší světovou výstavu spotřební elektroniky a několik zajímavých kousků si na CES schová.

Nejoblíbenější TravelMate s 10. generací

Nenápadnou novinkou je inovace stávajících notebooků TravelMate P6 a P2. Zejména model P6 je ale poměrně dost oblíbeným pracovním notebookem s dobrým poměrem ceny a výbavy, tudíž si jeho inovace zaslouží pozornost.

Stále je to tenký (16,6 mm) a lehký (1,1 kg) notebook ze slitiny hořčíku a hliníku, který splňuje vojenský standard odolnosti MIL-STD 810G. Má 14" displej s rozlišením Full HD, který lze vyklopit úplně do roviny, podsvícenou klávesnici a nadstandardní bezpečnostní výbavu.

To už ale známe, co je tedy nového uvnitř? Především procesory Intel 10. generace. S lepší optimalizací se pak výrobci vedle zvýšení výkonu podařilo prodloužit i výdrž ze současných 20 hodin na teoretické maximum až 23 hodin. Stále zůstává možnost posílit grafický výkon dedikovanou kartou od Nvidie, volitelným maximem ale zůstává stále jen Nvidia GeForce MX250. Tohle nicméně není notebook na hraní...

Jinak tu máme rychlá USB-C s podporou Thunderboltu, SSD na sběrnici PCIe s NVMe, až 24 GB paměti DDR4 a také rychlou Wi-Fi s 2x2 MU-MIMO nebo 4G LTE modem s eSIM. Prostě solidní pracovní notebook. Ceny se udrží na stávající hladině, tzn. startovat by se mělo na 28 tisících.

Kromě „pé šestky“ se upgradu dočkal i levnější model TravelMate P2. Ten už je z plastu, ale výbavu si zachovává zajímavou. Nabízený bude ve 13" nebo 15" provedení a ceny odstartují na 15 tisících. Pokud máte zálusk na tyto nejnovější modely, do nabídek se promítnou už během ledna a února - ale pozor, budou se ještě prolínat se staršími modely s 8. generací procesorů Intel. Ty by teď ale mohly zajímavě zlevnit.

Notebook s dvojitým kloubem pro kreativce

Rozšíření se v rámci CES dočkala také mladá řada počítačů ConceptD určených pro kreativce. Nejvíce zaujme konvertibilní notebook ConceptD 7 Ezel, který má pozoruhodnou konstrukci se dvěma klouby. Je to subtilnější alternativa stávajícího modelu ConceptD 9 Pro, který má displej v masivním rámu. U novinky rám odpadl a malý kloub zůstal na zádech displeje. Ten je tak možné naklopit směrem k uživateli.



ConceptD 7 Ezel. Nový notebook pro kreativce od Aceru

Zavěšení displeje Acer pojmenoval Ezel, což se promítlo i do názvu samotného notebooku. Ten bude už v základní verzi ConceptD 7 Ezel velmi dobře vybaven v čele s kvalitním dotykovým 4K displejem, procesory Intel Core 10. generace a kartami Nvidia GeForce RTX. K dispozici ale bude i verze Pro, která bude osazena procesory Intel Xeon a kartami RTX Quadro.

Už i základní konfigurace bude mít 4K displej a výkonný hardware, a tak ceny odstartují na 63 tisících.

Novinkou v nabídce je také nová konfigurace stolního počítače Acer ConcetpD 700. Design skříně vychází ze stávajícího modelu ConceptD 500, ale výbavu povyšuje na procesory Intel Xeon E a grafiku Nvidia Quatro RTX 4000. Pochopitelně budou na výběr různé konfigurace podle způsobu využití, cílí se ale především na 3D designéry a videotvůrce. Základ vyjde na 43 tisíc.

Tři nové monitory: OLED, rychlost a jas

Mezi novinkami jsou i tři monitory. A také tady se Acer odvázal a předvádí, že dokáže nabídnout vrcholné parametry. Zároveň tím ale ukazuje, že už se chce definitivně vymanit z pozice výrobce levných počítačů. Jeho monitorové novinky ukazují vrchol současných technologií.

Tak třeba Predator X32 je monitor, který na 32" obrazovce nabídne 4K rozlišení, a to s jasem až 1400 nitů! Tím dokonce převyšuje standard HDR1000 a podání HDR bude v tomto případě obzvlášť působivé. Za mimořádný jas monitor vděčí technologii Mini LED. Barvy jsou 10bitové s přesností Delta E<1 a pokrývají 99% Adobe RGB. Monitor by tedy uspokojil i náročné tvůrce, nicméně cílí primárně na hráče, kterým poskytne 144 Hz a G-Sync Ultimate. Bude to úchvatná podívaná, ale vyjde na 83 tisíc. V obchodech se objeví ve druhém čtvrtletí.



Monitor, který vám „vypálí oči“ svým jasem 1400 nitů. Za úchvatné parametry si ale připlatíte

Také Predator CG552K cílí primárně na hráče a proto teké nese jméno Predator. Tady už je ale zařazení adekvátní, protože běžný uživatel si asi před sebe jen tak nedá 55" obra. Je ale pozoruhodné, že se jedná o panel typu OLED. Acer pochopitelně sáhl po panelu, který využívají výrobci televizorů, ale toto je přece jen monitor - s rozšířeným barevným prostorem, s frekvencí 120 Hz a s podporou jak Nvidia G-Sync, tak Adaptive Sync. Bohužel už ale tolik neoslní, maximální jas je jen lehce nadstandardních 400 nitů. Díky tomu je ale levnější a stojí „jen“ 68 tisíc. K dispozici bude až v druhé části roku.

Třetí monitorovou novinkou je Predator X38. Tentokrát jde o monitor abnormálně široký a zakřivený. Poměr stran je přibližně 21:9, rozlišení 3840×1600 bodů a také tady máme lepší barvy, frekvenci až 175 Hz a synchronizaci s grafickou kartou. Vyjde na 55 tisíc a v prodeji bude od dubna.